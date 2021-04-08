https://ria.ru/20210408/turtsiya-1727335897.html

В Турции объяснили инцидент со стульями на встрече Эрдогана с лидерами ЕС

В Турции объяснили инцидент со стульями на встрече Эрдогана с лидерами ЕС

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал несправедливыми обвинения в адрес его страны по поводу инцидента со стульями на встрече президента страны Тайипа... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T11:37

2021-04-08T11:37

2021-04-08T11:44

эрик мамер

европарламент

евросовет

шарль мишель

мевлют чавушоглу

брюссель

европейский совет

турция

анкара

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АНКАРА, 8 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал несправедливыми обвинения в адрес его страны по поводу инцидента со стульями на встрече президента страны Тайипа Эрдогана с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, протокол встречи был согласован с Брюсселем.Встреча президента Эрдогана с фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем состоялась во вторник в Анкаре. На опубликованных в сети кадрах видно, что главе ЕК не досталось места в зале заседаний, так как стульев было всего два, один из которых занял Мишель, а второй - Эрдоган. Главе ЕК пришлось сесть на диван напротив Чавушоглу, который по дипломатическому протоколу занимает более низкий ранг.Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил в среду, что глава ЕК уже поручила своей команде принять необходимые меры, чтобы в будущем при международных визитах избегать подобных ситуаций. По словам Мамера, протокольная служба Еврокомиссии не принимала участия в этот раз в поездке из-за связанных с коронавирусом ограничений."Мы не хотели делать никаких заявлений по этой теме, но увидели, что за рубежом это вызвало реакцию и на Турцию посыпались несправедливые обвинения. Мы не в первый раз принимаем иностранных гостей, и традиционное турецкое гостеприимство известно во всем мире. На этой встрече все было согласно принятым международным правилам и обычному протоколу. Перед любой встречей собираются сотрудники протокола обеих сторон и прорабатывают детали", - сказал Чавушоглу журналистам в Анкаре.Он добавил, что так было и в этот раз. "Мы удовлетворили все требования, которые нам были высказаны с той стороны", - сказал турецкий министр.Ранее ряд европейских политиков, в том числе депутаты Европарламента, подвергли критике инцидент в Анкаре. Не обошли стороной и главу Евросовета, который, по мнению некоторых депутатов, должен был позаботиться о достойном отношении к фон дер Ляйен.По мнению главы группы социалистов в Европарламенте Гарисии Перес Ираче, инцидент связан с дискриминацией женщин в Турции, учитывая недавний выход Анкары из Стамбульской конвенции по защите женщин.

https://ria.ru/20210407/deputat-1727230854.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210323/turtsiya-1602435056.html

брюссель

турция

анкара

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