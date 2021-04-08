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В Турции объяснили инцидент со стульями на встрече Эрдогана с лидерами ЕС
В Турции объяснили инцидент со стульями на встрече Эрдогана с лидерами ЕС
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал несправедливыми обвинения в адрес его страны по поводу инцидента со стульями на встрече президента страны Тайипа... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T11:37
2021-04-08T11:44
эрик мамер
европарламент
евросовет
шарль мишель
мевлют чавушоглу
брюссель
европейский совет
турция
анкара
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АНКАРА, 8 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал несправедливыми обвинения в адрес его страны по поводу инцидента со стульями на встрече президента страны Тайипа Эрдогана с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, протокол встречи был согласован с Брюсселем.Встреча президента Эрдогана с фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем состоялась во вторник в Анкаре. На опубликованных в сети кадрах видно, что главе ЕК не досталось места в зале заседаний, так как стульев было всего два, один из которых занял Мишель, а второй - Эрдоган. Главе ЕК пришлось сесть на диван напротив Чавушоглу, который по дипломатическому протоколу занимает более низкий ранг.Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил в среду, что глава ЕК уже поручила своей команде принять необходимые меры, чтобы в будущем при международных визитах избегать подобных ситуаций. По словам Мамера, протокольная служба Еврокомиссии не принимала участия в этот раз в поездке из-за связанных с коронавирусом ограничений."Мы не хотели делать никаких заявлений по этой теме, но увидели, что за рубежом это вызвало реакцию и на Турцию посыпались несправедливые обвинения. Мы не в первый раз принимаем иностранных гостей, и традиционное турецкое гостеприимство известно во всем мире. На этой встрече все было согласно принятым международным правилам и обычному протоколу. Перед любой встречей собираются сотрудники протокола обеих сторон и прорабатывают детали", - сказал Чавушоглу журналистам в Анкаре.Он добавил, что так было и в этот раз. "Мы удовлетворили все требования, которые нам были высказаны с той стороны", - сказал турецкий министр.Ранее ряд европейских политиков, в том числе депутаты Европарламента, подвергли критике инцидент в Анкаре. Не обошли стороной и главу Евросовета, который, по мнению некоторых депутатов, должен был позаботиться о достойном отношении к фон дер Ляйен.По мнению главы группы социалистов в Европарламенте Гарисии Перес Ираче, инцидент связан с дискриминацией женщин в Турции, учитывая недавний выход Анкары из Стамбульской конвенции по защите женщин.
https://ria.ru/20210407/deputat-1727230854.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210323/turtsiya-1602435056.html
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эрик мамер, европарламент, евросовет, шарль мишель, мевлют чавушоглу, брюссель, европейский совет, турция, анкара, в мире

В Турции объяснили инцидент со стульями на встрече Эрдогана с лидерами ЕС

11:37 08.04.2021 (обновлено: 11:44 08.04.2021)
 
© РИА Новости / пресс-служба администрации президента Турции / Перейти в фотобанкПрезидент Европейского союза Шарль Мишель, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Президент Европейского союза Шарль Мишель, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / пресс-служба администрации президента Турции
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АНКАРА, 8 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал несправедливыми обвинения в адрес его страны по поводу инцидента со стульями на встрече президента страны Тайипа Эрдогана с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, протокол встречи был согласован с Брюсселем.
Встреча президента Эрдогана с фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем состоялась во вторник в Анкаре. На опубликованных в сети кадрах видно, что главе ЕК не досталось места в зале заседаний, так как стульев было всего два, один из которых занял Мишель, а второй - Эрдоган. Главе ЕК пришлось сесть на диван напротив Чавушоглу, который по дипломатическому протоколу занимает более низкий ранг.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 16:41
Турецкий депутат объяснил инцидент на встрече Эрдогана с лидерами ЕС
Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил в среду, что глава ЕК уже поручила своей команде принять необходимые меры, чтобы в будущем при международных визитах избегать подобных ситуаций. По словам Мамера, протокольная служба Еврокомиссии не принимала участия в этот раз в поездке из-за связанных с коронавирусом ограничений.
"Мы не хотели делать никаких заявлений по этой теме, но увидели, что за рубежом это вызвало реакцию и на Турцию посыпались несправедливые обвинения. Мы не в первый раз принимаем иностранных гостей, и традиционное турецкое гостеприимство известно во всем мире. На этой встрече все было согласно принятым международным правилам и обычному протоколу. Перед любой встречей собираются сотрудники протокола обеих сторон и прорабатывают детали", - сказал Чавушоглу журналистам в Анкаре.
Он добавил, что так было и в этот раз. "Мы удовлетворили все требования, которые нам были высказаны с той стороны", - сказал турецкий министр.
Встреча главы МИД РФ С.Лаврова с сопредседателем партии Демократии народов Турции С.Демирташем - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
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Ранее ряд европейских политиков, в том числе депутаты Европарламента, подвергли критике инцидент в Анкаре. Не обошли стороной и главу Евросовета, который, по мнению некоторых депутатов, должен был позаботиться о достойном отношении к фон дер Ляйен.
По мнению главы группы социалистов в Европарламенте Гарисии Перес Ираче, инцидент связан с дискриминацией женщин в Турции, учитывая недавний выход Анкары из Стамбульской конвенции по защите женщин.
 
Эрик МамерЕвропарламентЕвросоветШарль МишельМевлют ЧавушоглуБрюссельЕвропейский советТурцияАнкараВ мире
 
 
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