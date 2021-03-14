https://ria.ru/20210314/temrezov-1600886445.html
Биография Рашида Темрезова
Биография Рашида Темрезова
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Бориспиевич Темрезов родился 14 марта 1976 года в Черкесске (Карачаево-Черкесской Республике, КЧР) в семье... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T04:02
2021-03-14T04:02
2021-03-14T04:02
рашид темрезов
черкесск
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585314941_0:35:666:410_1920x0_80_0_0_566aa45d5ed5dd9e626569ebd1f77d69.jpg
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Бориспиевич Темрезов родился 14 марта 1976 года в Черкесске (Карачаево-Черкесской Республике, КЧР) в семье известного в республике хирурга.В 1998 году окончил Московский открытый социальный университет по специальностям "менеджмент" и "финансы и кредит".После окончания вуза работал в коммерческом отделе ОАО "Карачаево-Черкесскнефтепродукт", был коммерческим директором строительного управления, начальником управления производственно-технологической комплектации ОАО "Севкавгидроэнергострой".С 2004 года Темрезов занимал должность генерального директора республиканского государственного учреждения "Управление капитального строительства Карачаево-Черкесской Республики", затем – генерального директора ОАО" Электротехническая компания". В 2007 году Темрезов был избран председателем совета регионального отделения политической партии "Справедливая Россия: Родина – Пенсионеры – Жизнь". Впоследствии был освобожден от этой должности. С 2009 года был депутатом Народного Собрания Карачаево-Черкесской Республики IV созыва от партии "Единая Россия".12 января 2010 года Темрезов был назначен начальником федерального государственного учреждения "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесской Республики Федерального дорожного агентства".26 февраля 2011 года назначен временно исполняющим обязанности президента Карачаево-Черкесской Республики на период до вступления в должность лица, наделенного полномочиями президента КЧР. 1 марта 2011 года Народное Собрание Карачаево-Черкесии утвердило на пост президента республики кандидатуру Темрезова, предложенную президентом страны. С 7 апреля 2011 года – глава Карачаево-Черкесской Республики (согласно Конституционному закону Карачаево-Черкесской Республики "О внесении изменений в Конституцию Карачаево-Черкесской республики" о переименовании должности высшего должностного лица республики).27 февраля 2016 года президент России Владимир Путин назначил Рашида Темрезова врио главы Карачаево-Черкесской республики до вступления в должность лица, избранного главой региона. 26 июля 2016 года был выдвинут партией "Единая Россия" в качестве кандидата на должность главы Карачаево-Черкесии. 18 сентября 2016 года народное голосование Карачаево-Черкессии единогласно избрало Темрезова главой республики на второй срок. Член Высшего совета Всероссийской политической партии "Единая Россия".Награжден орденом Дружбы (2015), Почетной грамотой Президента РФ (2017). Рашид Темрезов женат, у него четверо детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
черкесск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585314941_37:0:629:444_1920x0_80_0_0_b02eaaa6ed674342d024920ee5c75258.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рашид темрезов, черкесск, справки
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Бориспиевич Темрезов родился 14 марта 1976 года
в Черкесске (Карачаево-Черкесской Республике, КЧР) в семье известного в республике хирурга.
В 1998 году окончил Московский открытый социальный университет по специальностям "менеджмент" и "финансы и кредит".
После окончания вуза работал в коммерческом отделе ОАО "Карачаево-Черкесскнефтепродукт", был коммерческим директором строительного управления, начальником управления производственно-технологической комплектации ОАО "Севкавгидроэнергострой".
С 2004 года Темрезов
занимал должность генерального директора республиканского государственного учреждения "Управление капитального строительства Карачаево-Черкесской Республики", затем – генерального директора ОАО" Электротехническая компания".
В 2007 году Темрезов был избран
председателем совета регионального отделения политической партии "Справедливая Россия: Родина – Пенсионеры – Жизнь". Впоследствии был освобожден от этой должности.
С 2009 года был депутатом Народного Собрания Карачаево-Черкесской Республики IV созыва от партии "Единая Россия"
.
12 января 2010 года Темрезов был назначен начальником федерального государственного учреждения "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесской Республики Федерального дорожного агентства".
26 февраля 2011 года назначен
временно исполняющим обязанности президента Карачаево-Черкесской Республики на период до вступления в должность лица, наделенного полномочиями президента КЧР.
1 марта 2011 года Народное Собрание Карачаево-Черкесии утвердило
на пост президента республики кандидатуру Темрезова, предложенную президентом страны.
С 7 апреля 2011 года – глава Карачаево-Черкесской Республики (согласно Конституционному закону Карачаево-Черкесской Республики "О внесении изменений в Конституцию Карачаево-Черкесской республики" о переименовании должности высшего должностного лица республики).
27 февраля 2016 года президент России Владимир Путин назначил
Рашида Темрезова врио главы Карачаево-Черкесской республики до вступления в должность лица, избранного главой региона.
26 июля 2016 года был выдвинут
партией "Единая Россия" в качестве кандидата на должность главы Карачаево-Черкесии.
18 сентября 2016 года народное голосование Карачаево-Черкессии единогласно избрало
Темрезова главой республики на второй срок.
Член Высшего совета Всероссийской политической партии "Единая Россия
".
Награжден орденом Дружбы (2015
), Почетной грамотой Президента РФ (2017
).
Рашид Темрезов женат, у него четверо детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников