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Биография Рашида Темрезова
Биография Рашида Темрезова
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Бориспиевич Темрезов родился 14 марта 1976 года в Черкесске (Карачаево-Черкесской Республике, КЧР) в семье... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T04:02
2021-03-14T04:02
рашид темрезов
черкесск
справки
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Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Бориспиевич Темрезов родился 14 марта 1976 года в Черкесске (Карачаево-Черкесской Республике, КЧР) в семье известного в республике хирурга.В 1998 году окончил Московский открытый социальный университет по специальностям "менеджмент" и "финансы и кредит".После окончания вуза работал в коммерческом отделе ОАО "Карачаево-Черкесскнефтепродукт", был коммерческим директором строительного управления, начальником управления производственно-технологической комплектации ОАО "Севкавгидроэнергострой".С 2004 года Темрезов занимал должность генерального директора республиканского государственного учреждения "Управление капитального строительства Карачаево-Черкесской Республики", затем – генерального директора ОАО" Электротехническая компания". В 2007 году Темрезов был избран председателем совета регионального отделения политической партии "Справедливая Россия: Родина – Пенсионеры – Жизнь". Впоследствии был освобожден от этой должности. С 2009 года был депутатом Народного Собрания Карачаево-Черкесской Республики IV созыва от партии "Единая Россия".12 января 2010 года Темрезов был назначен начальником федерального государственного учреждения "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесской Республики Федерального дорожного агентства".26 февраля 2011 года назначен временно исполняющим обязанности президента Карачаево-Черкесской Республики на период до вступления в должность лица, наделенного полномочиями президента КЧР. 1 марта 2011 года Народное Собрание Карачаево-Черкесии утвердило на пост президента республики кандидатуру Темрезова, предложенную президентом страны. С 7 апреля 2011 года – глава Карачаево-Черкесской Республики (согласно Конституционному закону Карачаево-Черкесской Республики "О внесении изменений в Конституцию Карачаево-Черкесской республики" о переименовании должности высшего должностного лица республики).27 февраля 2016 года президент России Владимир Путин назначил Рашида Темрезова врио главы Карачаево-Черкесской республики до вступления в должность лица, избранного главой региона. 26 июля 2016 года был выдвинут партией "Единая Россия" в качестве кандидата на должность главы Карачаево-Черкесии. 18 сентября 2016 года народное голосование Карачаево-Черкессии единогласно избрало Темрезова главой республики на второй срок. Член Высшего совета Всероссийской политической партии "Единая Россия".Награжден орденом Дружбы (2015), Почетной грамотой Президента РФ (2017). Рашид Темрезов женат, у него четверо детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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4.7
96
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рашид темрезов, черкесск, справки

Биография Рашида Темрезова

04:02 14.03.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРГлава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов во время встречи в режиме видеоконференции с председателем Правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов во время встречи в режиме видеоконференции с председателем Правления ПАО Газпром Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
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Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Бориспиевич Темрезов родился 14 марта 1976 года в Черкесске (Карачаево-Черкесской Республике, КЧР) в семье известного в республике хирурга.
В 1998 году окончил Московский открытый социальный университет по специальностям "менеджмент" и "финансы и кредит".
После окончания вуза работал в коммерческом отделе ОАО "Карачаево-Черкесскнефтепродукт", был коммерческим директором строительного управления, начальником управления производственно-технологической комплектации ОАО "Севкавгидроэнергострой".
С 2004 года Темрезов занимал должность генерального директора республиканского государственного учреждения "Управление капитального строительства Карачаево-Черкесской Республики", затем – генерального директора ОАО" Электротехническая компания".
В 2007 году Темрезов был избран председателем совета регионального отделения политической партии "Справедливая Россия: Родина – Пенсионеры – Жизнь". Впоследствии был освобожден от этой должности.
С 2009 года был депутатом Народного Собрания Карачаево-Черкесской Республики IV созыва от партии "Единая Россия".
12 января 2010 года Темрезов был назначен начальником федерального государственного учреждения "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесской Республики Федерального дорожного агентства".
26 февраля 2011 года назначен временно исполняющим обязанности президента Карачаево-Черкесской Республики на период до вступления в должность лица, наделенного полномочиями президента КЧР.
1 марта 2011 года Народное Собрание Карачаево-Черкесии утвердило на пост президента республики кандидатуру Темрезова, предложенную президентом страны.
С 7 апреля 2011 года – глава Карачаево-Черкесской Республики (согласно Конституционному закону Карачаево-Черкесской Республики "О внесении изменений в Конституцию Карачаево-Черкесской республики" о переименовании должности высшего должностного лица республики).
27 февраля 2016 года президент России Владимир Путин назначил Рашида Темрезова врио главы Карачаево-Черкесской республики до вступления в должность лица, избранного главой региона.
26 июля 2016 года был выдвинут партией "Единая Россия" в качестве кандидата на должность главы Карачаево-Черкесии.
18 сентября 2016 года народное голосование Карачаево-Черкессии единогласно избрало Темрезова главой республики на второй срок.
Член Высшего совета Всероссийской политической партии "Единая Россия".
Награжден орденом Дружбы (2015), Почетной грамотой Президента РФ (2017).
Рашид Темрезов женат, у него четверо детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Рашид ТемрезовЧеркесскСправки
 
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