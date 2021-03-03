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https://ria.ru/20210303/evropa-1599614628.html
Европа нашла виновного в своих проблемах
Европа нашла виновного в своих проблемах
Выступая на слушаниях специального комитета Европарламента по иностранному вмешательству в демократические процессы ЕС, глава европейской дипломатии Жозеп... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T08:00
2021-03-03T08:05
европарламент
жозеп боррель
евросоюз
москва
авторы
мнение - авторы
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Выступая на слушаниях специального комитета Европарламента по иностранному вмешательству в демократические процессы ЕС, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обвинил Россию в кампании дезинформации. Та, по его утверждению, направлена на очернение демократии Евросоюза и ослабление международного сотрудничества.Боррель указал на особую опасность ложной или вводящей в заблуждение информации в условиях продолжающейся пандемии. "Мы видели, как прокремлевские каналы распространяли утверждения о том, что носить маски бесполезно, или подогревали голоса против локдауна", — заявил он. Теперь же, по мнению дипломата, на первый план вышла вакцинная дипломатия Москвы, которая, с одной стороны, пытается дискредитировать западные препараты и их производителей, а с другой — превозносит и активно продвигает собственные разработки.Беспокойство чиновника можно понять. В то время как в России жизнь для большинства людей вернулась в обычное русло с минимальными неудобствами, а власти постепенно отменяют введенные из-за пандемии ограничения, в Европе идет волна новых карантинных ужесточений. В Финляндии введен режим ЧП. В Чехии из-за самого высокого в мире уровня заболеваемости жителям запрещено покидать районы проживания. В Италии также усилены ограничения.В свою очередь, население Европы, измученное почти годовыми запретами и сидением по домам, все хуже воспринимает аргументы властей, что все эти меры принимаются исключительно ради его же блага. Массовые протесты захлестнули практически весь континент.Ситуация настолько сложная, что стройность европейских рядов рассыпается на глазах. Чехия обратилась к России с просьбой о поставках "Спутник V" — и это согласованная позиция президента и премьер-министра страны. Словакия пошла еще дальше и вслед за Венгрией, Сербией и рядом других стран зарегистрировала российский препарат по ускоренной процедуре, не дожидаясь одобрения европейского регулятора. Для поляков, у которых также весьма сложная ситуация по коронавирусу, обращение за помощью к России немыслимо, так что они начали переговоры о закупке вакцины от COVID-19 с Китаем.Ситуация все сильнее напоминает ту, что имела место ровно год назад — когда Европейский союз продемонстрировал свою полную беспомощность в чрезвычайной ситуации и его члены были вынуждены самостоятельно справляться с захлестнувшим их острым кризисом.Разница в том — и это действительно принципиально важно — что тогда имел место форс-мажор глобального масштаба. В ходе него и выяснилось, что Брюссель, по сути, недееспособен, когда требуется оперативная реакция на экстренные обстоятельства. Это, конечно, было неприятным открытием для Европы, но бессилие ЕС в той ситуации можно было если не оправдать, то хотя бы объяснить крайней неожиданностью и одновременно глобальностью возникшей проблемы.Ныне же ситуация существенно иная.Когда схлынул эффект внезапности от разразившейся пандемии, Евросоюз вновь оказался на коне, потому что стало востребовано то, что всегда считалось его сильными сторонами: стратегическое планирование, организация сложных процессов, аккумулирование и распределение средств. Во всех недавних действиях европейских властей, начиная с принятия беспрецедентного в своей грандиозности плана восстановления экономики, прозрачно читалось высокомерное обещание показать всему миру образец того, как нужно бороться с подобного рода угрозами.Показали.Результатом стали провалы по важнейшим направлениям действий. Фиаско обернулась выбранная Европой стратегия локдаунов, а для описания положения дел с вакцинированием населения все больше подходит определение "катастрофа".При этом печальность сложившейся картины особенно очевидна на фоне намного более благополучной ситуации в странах, которым Европа была намерена преподать урок борьбы с пандемией.А в основе всего — ошибочные решения, принятые европейскими властями. Это бьет по репутации Евросоюза куда сильнее, чем его растерянность и бездействие ровно год назад.В такой ситуации знаковыми становятся попытки самостоятельных действий восточноевропейских государств. Они, разумеется, отдают себе отчет в собственной второсортности в составе ЕС, а также в том, что по проблеме коронавируса обречены получать помощь по остаточному принципу. Как следствие, все больше стран перестают терпеливо ждать, когда и до них дойдет очередь, и вместо этого начинают проявлять не санкционированную Брюсселем активность.На фоне Brexit, а также растущего евроскептицизма польских и венгерских властей расширение списка стран, не склонных оглядываться на Брюссель — пусть даже и по форс-мажорным обстоятельствам, — выглядит недобрым знаком для Европейского союза.Почти шесть лет назад Европа с энтузиазмом организовала себе миграционный кризис, последствия которого она расхлебывает до сих пор. Борьба с пандемией обеспечила еще один громкий провал европейской политики. Получается многовато стратегических просчетов с тяжелыми последствиями за довольно короткий период. А принципиальный отказ Брюсселя признавать собственные ошибки, списывая проблемы на происки внешних врагов, подрывающих европейскую демократию и солидарность, гарантирует, что они не последние.
https://ria.ru/20210301/koronavirus-1599466260.html
https://ria.ru/20210228/zeman-1599277697.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210301/vaktsina-1599497668.html
https://ria.ru/20210227/chekhiya-1599201387.html
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Ирина Алкснис
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Ирина Алкснис
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РИА Новости
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96
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
европарламент, жозеп боррель, евросоюз, москва, авторы, мнение - авторы

Европа нашла виновного в своих проблемах

08:00 03.03.2021 (обновлено: 08:05 03.03.2021)
 
© AFP 2021 / Tiziana FabiЛюди в защитных масках проходят мимо центра вакцинации от СOVID-19 в Риме
Люди в защитных масках проходят мимо центра вакцинации от СOVID-19 в Риме - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© AFP 2021 / Tiziana Fabi
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Выступая на слушаниях специального комитета Европарламента по иностранному вмешательству в демократические процессы ЕС, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обвинил Россию в кампании дезинформации. Та, по его утверждению, направлена на очернение демократии Евросоюза и ослабление международного сотрудничества.
Боррель указал на особую опасность ложной или вводящей в заблуждение информации в условиях продолжающейся пандемии. "Мы видели, как прокремлевские каналы распространяли утверждения о том, что носить маски бесполезно, или подогревали голоса против локдауна", — заявил он. Теперь же, по мнению дипломата, на первый план вышла вакцинная дипломатия Москвы, которая, с одной стороны, пытается дискредитировать западные препараты и их производителей, а с другой — превозносит и активно продвигает собственные разработки.
Вид на порт в центре Хельсинки, Финляндия - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 17:01Распространение коронавируса
В Финляндии объявили режим ЧП из-за коронавируса
Беспокойство чиновника можно понять. В то время как в России жизнь для большинства людей вернулась в обычное русло с минимальными неудобствами, а власти постепенно отменяют введенные из-за пандемии ограничения, в Европе идет волна новых карантинных ужесточений. В Финляндии введен режим ЧП. В Чехии из-за самого высокого в мире уровня заболеваемости жителям запрещено покидать районы проживания. В Италии также усилены ограничения.
В свою очередь, население Европы, измученное почти годовыми запретами и сидением по домам, все хуже воспринимает аргументы властей, что все эти меры принимаются исключительно ради его же блага. Массовые протесты захлестнули практически весь континент.
Доставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал Москва Карго - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
28 февраля, 01:02Распространение коронавируса
Президент Чехии попросил Путина отправить стране вакцину "Спутник V"
Ситуация настолько сложная, что стройность европейских рядов рассыпается на глазах. Чехия обратилась к России с просьбой о поставках "Спутник V" — и это согласованная позиция президента и премьер-министра страны. Словакия пошла еще дальше и вслед за Венгрией, Сербией и рядом других стран зарегистрировала российский препарат по ускоренной процедуре, не дожидаясь одобрения европейского регулятора. Для поляков, у которых также весьма сложная ситуация по коронавирусу, обращение за помощью к России немыслимо, так что они начали переговоры о закупке вакцины от COVID-19 с Китаем.
Ситуация все сильнее напоминает ту, что имела место ровно год назад — когда Европейский союз продемонстрировал свою полную беспомощность в чрезвычайной ситуации и его члены были вынуждены самостоятельно справляться с захлестнувшим их острым кризисом.
Разница в том — и это действительно принципиально важно — что тогда имел место форс-мажор глобального масштаба. В ходе него и выяснилось, что Брюссель, по сути, недееспособен, когда требуется оперативная реакция на экстренные обстоятельства. Это, конечно, было неприятным открытием для Европы, но бессилие ЕС в той ситуации можно было если не оправдать, то хотя бы объяснить крайней неожиданностью и одновременно глобальностью возникшей проблемы.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 18:59
Президент Польши обсудил с председателем КНР закупку вакцины от COVID
Ныне же ситуация существенно иная.
Когда схлынул эффект внезапности от разразившейся пандемии, Евросоюз вновь оказался на коне, потому что стало востребовано то, что всегда считалось его сильными сторонами: стратегическое планирование, организация сложных процессов, аккумулирование и распределение средств. Во всех недавних действиях европейских властей, начиная с принятия беспрецедентного в своей грандиозности плана восстановления экономики, прозрачно читалось высокомерное обещание показать всему миру образец того, как нужно бороться с подобного рода угрозами.
Показали.
Результатом стали провалы по важнейшим направлениям действий. Фиаско обернулась выбранная Европой стратегия локдаунов, а для описания положения дел с вакцинированием населения все больше подходит определение "катастрофа".
При этом печальность сложившейся картины особенно очевидна на фоне намного более благополучной ситуации в странах, которым Европа была намерена преподать урок борьбы с пандемией.
Прага, Чехия - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
27 февраля, 09:13Распространение коронавируса
В Чехии из-за коронавируса ограничили передвижение жителей
А в основе всего — ошибочные решения, принятые европейскими властями. Это бьет по репутации Евросоюза куда сильнее, чем его растерянность и бездействие ровно год назад.
В такой ситуации знаковыми становятся попытки самостоятельных действий восточноевропейских государств. Они, разумеется, отдают себе отчет в собственной второсортности в составе ЕС, а также в том, что по проблеме коронавируса обречены получать помощь по остаточному принципу. Как следствие, все больше стран перестают терпеливо ждать, когда и до них дойдет очередь, и вместо этого начинают проявлять не санкционированную Брюсселем активность.
На фоне Brexit, а также растущего евроскептицизма польских и венгерских властей расширение списка стран, не склонных оглядываться на Брюссель — пусть даже и по форс-мажорным обстоятельствам, — выглядит недобрым знаком для Европейского союза.
Почти шесть лет назад Европа с энтузиазмом организовала себе миграционный кризис, последствия которого она расхлебывает до сих пор. Борьба с пандемией обеспечила еще один громкий провал европейской политики. Получается многовато стратегических просчетов с тяжелыми последствиями за довольно короткий период.
Медицинские работники в порту города Палермо, Италия - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
28 февраля, 01:01Распространение коронавируса
В Италии ужесточили ограничения из-за коронавируса
А принципиальный отказ Брюсселя признавать собственные ошибки, списывая проблемы на происки внешних врагов, подрывающих европейскую демократию и солидарность, гарантирует, что они не последние.
 
ЕвропарламентЖозеп БоррельЕвросоюзМоскваАвторыМнение - Авторы
 
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