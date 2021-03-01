https://ria.ru/20210301/vaktsina-1599511942.html

Словакия одобрила российскую вакцину "Спутник V"

Словакия одобрила российскую вакцину "Спутник V"

Словакия вслед за Венгрией зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", не дожидаясь одобрения регулятора ЕС, говорится в сообщении... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T20:33

2021-03-01T20:33

2021-03-01T20:45

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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российский фонд прямых инвестиций

словакия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Словакия вслед за Венгрией зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", не дожидаясь одобрения регулятора ЕС, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Словацкой Республике. Словакия стала 39-й страной в мире и вторым государством в Европейском союзе, которое одобрило применение вакцины "Спутник V", - заявили в фонде.Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) на основе результатов клинических исследований "Спутник V" в России и их всесторонней оценки экспертами в Словакии.Первые поставки вакцины в Словакию осуществлены 1 марта. "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Совокупное население 39 зарегистрировавших вакцину стран превышает 1,1 миллиарда человек.В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале и Молдавии."В Европе вакцина "Спутник V" одобрена в Словакии, Венгрии, Сан-Марино, Сербии, Черногории, Республике Сербской, Беларуси и России, и интерес к российской вакцине в регионе растет. Партнерства по вакцинам, наличие разных препаратов в национальных портфелях играют ключевую роль для защиты людей и обеспечения безопасности их здоровья, восстановления экономической активности и завершения пандемии как можно скорее", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

https://ria.ru/20210301/vaktsina-1599446626.html

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венгрия

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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, словакия, венгрия, в мире