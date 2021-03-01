Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210301/vaktsina-1599511942.html
Словакия одобрила российскую вакцину "Спутник V"
Словакия одобрила российскую вакцину "Спутник V"
Словакия вслед за Венгрией зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", не дожидаясь одобрения регулятора ЕС, говорится в сообщении... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T20:33
2021-03-01T20:45
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
словакия
венгрия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599066590_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f273ed519769838eaf1189b00b210d7.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Словакия вслед за Венгрией зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", не дожидаясь одобрения регулятора ЕС, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Словацкой Республике. Словакия стала 39-й страной в мире и вторым государством в Европейском союзе, которое одобрило применение вакцины "Спутник V", - заявили в фонде.Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) на основе результатов клинических исследований "Спутник V" в России и их всесторонней оценки экспертами в Словакии.Первые поставки вакцины в Словакию осуществлены 1 марта. "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Совокупное население 39 зарегистрировавших вакцину стран превышает 1,1 миллиарда человек.В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале и Молдавии."В Европе вакцина "Спутник V" одобрена в Словакии, Венгрии, Сан-Марино, Сербии, Черногории, Республике Сербской, Беларуси и России, и интерес к российской вакцине в регионе растет. Партнерства по вакцинам, наличие разных препаратов в национальных портфелях играют ключевую роль для защиты людей и обеспечения безопасности их здоровья, восстановления экономической активности и завершения пандемии как можно скорее", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
https://ria.ru/20210301/vaktsina-1599446626.html
словакия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599066590_179:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_0d4e348e2b2efdfd50c60f567215470f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, словакия, венгрия, в мире

Словакия одобрила российскую вакцину "Спутник V"

20:33 01.03.2021 (обновлено: 20:45 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Словакия вслед за Венгрией зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", не дожидаясь одобрения регулятора ЕС, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Словацкой Республике. Словакия стала 39-й страной в мире и вторым государством в Европейском союзе, которое одобрило применение вакцины "Спутник V", - заявили в фонде.
Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) на основе результатов клинических исследований "Спутник V" в России и их всесторонней оценки экспертами в Словакии.
Первые поставки вакцины в Словакию осуществлены 1 марта. "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Совокупное население 39 зарегистрировавших вакцину стран превышает 1,1 миллиарда человек.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Вчера, 15:22Распространение коронавируса
В МИД отметили рост интереса к "Спутнику V" в Европе
В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале и Молдавии.
Европе вакцина "Спутник V" одобрена в Словакии, Венгрии, Сан-Марино, Сербии, Черногории, Республике Сербской, Беларуси и России, и интерес к российской вакцине в регионе растет. Партнерства по вакцинам, наличие разных препаратов в национальных портфелях играют ключевую роль для защиты людей и обеспечения безопасности их здоровья, восстановления экономической активности и завершения пандемии как можно скорее", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийСловакияВенгрияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01Матвиенко оценила перспективы отказа России от доллара
05:51В Тверской области произошел пожар в психоневрологическом интернате
05:07В Минобороны рассказали о вакцинации военных "Спутником V"
05:03Москвичи рассказали, отмены каких ограничений по COVID-19 они ждут
05:00SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
04:49Twitter начнет помечать записи с дезинформацией о вакцинах от COVID-19
04:08Foreign Policy раскритиковал финансовую политику Украины
03:58СМИ: США могут ввести антироссийские санкции по Навальному во вторник
03:52Британцы высмеяли слежку за российской подлодкой в Ла-Манше
03:51Мультимедиа Арт Музей стал музеем года по версии фонда Cosmoscow
03:31В Приморье грабитель напал с ножом на пенсионерку
03:21АК-203 станет основным штурмовым оружием индийской армии
03:18Милонов попросил МВД проверить наличие двойного гражданства у Навальной
03:08Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 8 Марта
03:06Матвиенко: IT-гигантов необходимо заставить соблюдать российские законы
02:55Джоли продала подаренную Рузвельту картину Черчилля за $11,5 миллиона
02:54Определен новый облик российской ракеты для полетов на Луну
02:38В США признали красоту российского истребителя Су-35
02:15На Украине подготовились к запуску "Северного потока — 2"
02:11Hyatt Hotels раскритиковали из-за "нацистского" дизайна сцены
Лента новостейМолния