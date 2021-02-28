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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210228/zeman-1599277697.html
Президент Чехии попросил Путина о поставках вакцины "Спутник V"
Президент Чехии попросил Путина о поставках вакцины "Спутник V"
Президент Чехии Милош Земан обратился к Владимиру Путину с просьбой о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T01:02
2021-02-28T09:05
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
милош земан
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
владимир путин
чехия
венгрия
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Президент Чехии попросил Путина о помощи с вакцинацией
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ПРАГА, 28 фев — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан обратился к Владимиру Путину с просьбой о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V".Предварительно Земан согласовал это обращение с премьером Андреем Бабишем.По словам лидера пиратской партии Чехии Ивана Бартоша, в середине февраля Земан высказался за "венгерский путь" вакцинации: Венгрия, как и Сербия, начали закупать "Спутник V", не дожидаясь сертификации препарата в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), и ограничились национальной регистрацией.В то же время президент в числе других высших руководителей Чехии на встрече во вторник высказался за использование при вакцинации населения только тех препаратов, которые прошли процесс регистрации в ЕМА. Об этом говорится в документе, опубликованном по итогам встречи на сайте Пражского града.Также премьер Бабиш с целью изучения опыта закупки и использования российской вакцины побывал несколько недель назад в Венгрии и Сербии.Ситуация с COVID-19 в ЧехииЧехия по итогам последних семи дней занимает первое место в мире по числу новых больных коронавирусом в пересчете на один миллион человек населения – 884. Общее число зараженных, по данным минздрава, на утро субботы составляет 143 379, из них 7 266 госпитализированы. За время эпидемии умерли 20 194 человека, в том числе около четырех тысяч – в течение февраля.В связи с дальнейшим ухудшением эпидемиологической ситуации в республике, широким распространением "британской" мутации коронавируса и появлением первых больных с "южноафриканской" мутацией правительство в пятницу не только объявило о продлении режима чрезвычайной ситуации до 28 марта, но и приняло решение об ужесточении ряда мер.В частности, гражданам с 1 марта на три недели запрещено покидать свой район проживания без уважительных причин и подтверждающих их документов. Работающими остаются лишь магазины с продуктами и бытовыми товарами, а также аптеки. С 21.00 до 5.00 действует комендантский час. В общественных местах обязательным является ношение респираторов.При этом правительство решило не закрывать промышленные предприятия, посчитав это слишком большим уроном для и так уже серьезно ослабленной экономики страны. В фирмах и на заводах с 1 марта вводится еженедельное тестирование всех работников, на первом этапе – на добровольных началах."Спутник V"Минздрав зарегистрировал вакцину производства НИЦЭМ имени Гамалеи в августе 2020 года. Препарат разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Этот препарат стал первым в мире по профилактике COVID-19. Российская вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований препарата "Спутник V", подтверждающие его высокую эффективность и безопасность. На этом этапе клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности (91,6 процента), иммуногенности и безопасности. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания COVID-19.
https://ria.ru/20210227/sputnik-v-1599193634.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, милош земан, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), владимир путин, чехия, венгрия, прага, в мире

Президент Чехии попросил Путина о поставках вакцины "Спутник V"

01:02 28.02.2021 (обновлено: 09:05 28.02.2021)
 
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Доставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал Москва Карго - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
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ПРАГА, 28 фев — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан обратился к Владимиру Путину с просьбой о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V".
Предварительно Земан согласовал это обращение с премьером Андреем Бабишем.

"Если я правильно информирован, то эта просьба будет удовлетворена, но, конечно, необходима будет сертификация. Мне вполне хватило бы сертификации (чешского) Государственного института по контролю лекарств (ГИКЛ)", — заявил Земан в интервью пражскому телеканалу CNN Prima News.

По словам лидера пиратской партии Чехии Ивана Бартоша, в середине февраля Земан высказался за "венгерский путь" вакцинации: Венгрия, как и Сербия, начали закупать "Спутник V", не дожидаясь сертификации препарата в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), и ограничились национальной регистрацией.
В то же время президент в числе других высших руководителей Чехии на встрече во вторник высказался за использование при вакцинации населения только тех препаратов, которые прошли процесс регистрации в ЕМА. Об этом говорится в документе, опубликованном по итогам встречи на сайте Пражского града.
Также премьер Бабиш с целью изучения опыта закупки и использования российской вакцины побывал несколько недель назад в Венгрии и Сербии.
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Ситуация с COVID-19 в Чехии

Чехия по итогам последних семи дней занимает первое место в мире по числу новых больных коронавирусом в пересчете на один миллион человек населения – 884. Общее число зараженных, по данным минздрава, на утро субботы составляет 143 379, из них 7 266 госпитализированы. За время эпидемии умерли 20 194 человека, в том числе около четырех тысяч – в течение февраля.
В связи с дальнейшим ухудшением эпидемиологической ситуации в республике, широким распространением "британской" мутации коронавируса и появлением первых больных с "южноафриканской" мутацией правительство в пятницу не только объявило о продлении режима чрезвычайной ситуации до 28 марта, но и приняло решение об ужесточении ряда мер.
В частности, гражданам с 1 марта на три недели запрещено покидать свой район проживания без уважительных причин и подтверждающих их документов. Работающими остаются лишь магазины с продуктами и бытовыми товарами, а также аптеки. С 21.00 до 5.00 действует комендантский час. В общественных местах обязательным является ношение респираторов.
При этом правительство решило не закрывать промышленные предприятия, посчитав это слишком большим уроном для и так уже серьезно ослабленной экономики страны. В фирмах и на заводах с 1 марта вводится еженедельное тестирование всех работников, на первом этапе – на добровольных началах.
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"Спутник V"

Минздрав зарегистрировал вакцину производства НИЦЭМ имени Гамалеи в августе 2020 года. Препарат разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Этот препарат стал первым в мире по профилактике COVID-19. Российская вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.
Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований препарата "Спутник V", подтверждающие его высокую эффективность и безопасность. На этом этапе клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности (91,6 процента), иммуногенности и безопасности. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания COVID-19.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияМилош ЗеманМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Владимир ПутинЧехияВенгрияПрагаВ мире
 
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