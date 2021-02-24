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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210224/koronavirus-1598731722.html
В Польше введут новые ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19
В Польше введут новые ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Рекордное с начала года число больных коронавирусом выявили в Польше за минувшие сутки, сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T11:03
2021-02-24T11:03
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
польша
в мире
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ВАРШАВА, 24 фев - РИА Новости. Рекордное с начала года число больных коронавирусом выявили в Польше за минувшие сутки, сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский.Он в связи с этим сообщил, что в этой связи в среду будет объявлено о новых ограничениях. "Мы движемся в направлении ограничения движения на южной границе Польши из-за эпидемической ситуации в Словакии и Чехии. Мы также хотим не допустить использование шарфов и пластиковых щитков в качестве заменителей масок", - уточнил министр.Также он сказал, что правительство намерено ввести регионализацию ограничений. "Мы видим, что в Польше ситуация разнородная. Хуже всего в Варминьско-Мазурском воеводстве", - сказал Недзельский. По его словам, правительство может вновь отправить на дистанционное ограничение детей из нескольких регионов и вновь закрыть отели.В Польше в ноябре минувшего года наблюдался резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и числа летальных случаев. В ноябре были зафиксированы антирекорды - 27 875 новых заболевших COVID-19 и 674 умерших за сутки. С конца ноября эти показатели стали снижаться.По данным минздрава Польши, общее количество зараженных с начала эпидемии составило более 1,6 миллиона человек, более 41,5 тысячи из них скончались.
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коронавирус covid-19, польша, в мире

В Польше введут новые ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19

11:03 24.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЖенщина в медицинской маске на улице в Варшаве
Женщина в медицинской маске на улице в Варшаве - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 24 фев - РИА Новости. Рекордное с начала года число больных коронавирусом выявили в Польше за минувшие сутки, сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский.
"К сожалению, ситуация не выглядит хорошо. Утренние данные показывают, что мы преодолели барьер в 10 тысяч (зараженных за сутки – ред.), причем сильно. Точные данные - 12 146 новых заражений", - заявил Недзельский в эфире Польского телевидения.
Он в связи с этим сообщил, что в этой связи в среду будет объявлено о новых ограничениях. "Мы движемся в направлении ограничения движения на южной границе Польши из-за эпидемической ситуации в Словакии и Чехии. Мы также хотим не допустить использование шарфов и пластиковых щитков в качестве заменителей масок", - уточнил министр.
Также он сказал, что правительство намерено ввести регионализацию ограничений. "Мы видим, что в Польше ситуация разнородная. Хуже всего в Варминьско-Мазурском воеводстве", - сказал Недзельский. По его словам, правительство может вновь отправить на дистанционное ограничение детей из нескольких регионов и вновь закрыть отели.
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В Польше в ноябре минувшего года наблюдался резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и числа летальных случаев. В ноябре были зафиксированы антирекорды - 27 875 новых заболевших COVID-19 и 674 умерших за сутки. С конца ноября эти показатели стали снижаться.
По данным минздрава Польши, общее количество зараженных с начала эпидемии составило более 1,6 миллиона человек, более 41,5 тысячи из них скончались.
 
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