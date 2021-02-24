https://ria.ru/20210224/koronavirus-1598731722.html
В Польше введут новые ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19
В Польше введут новые ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Рекордное с начала года число больных коронавирусом выявили в Польше за минувшие сутки, сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T11:03
2021-02-24T11:03
2021-02-24T11:03
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
польша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568534282_0:118:3076:1848_1920x0_80_0_0_5b7aba503d934e5f0f8cb9eb12c93318.jpg
ВАРШАВА, 24 фев - РИА Новости. Рекордное с начала года число больных коронавирусом выявили в Польше за минувшие сутки, сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский.Он в связи с этим сообщил, что в этой связи в среду будет объявлено о новых ограничениях. "Мы движемся в направлении ограничения движения на южной границе Польши из-за эпидемической ситуации в Словакии и Чехии. Мы также хотим не допустить использование шарфов и пластиковых щитков в качестве заменителей масок", - уточнил министр.Также он сказал, что правительство намерено ввести регионализацию ограничений. "Мы видим, что в Польше ситуация разнородная. Хуже всего в Варминьско-Мазурском воеводстве", - сказал Недзельский. По его словам, правительство может вновь отправить на дистанционное ограничение детей из нескольких регионов и вновь закрыть отели.В Польше в ноябре минувшего года наблюдался резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и числа летальных случаев. В ноябре были зафиксированы антирекорды - 27 875 новых заболевших COVID-19 и 674 умерших за сутки. С конца ноября эти показатели стали снижаться.По данным минздрава Польши, общее количество зараженных с начала эпидемии составило более 1,6 миллиона человек, более 41,5 тысячи из них скончались.
https://ria.ru/20210218/sputnik-v-1598001378.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568534282_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_5635fa9f8158be2a17f6ead8997a3f87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, польша, в мире
ВАРШАВА, 24 фев - РИА Новости.
Рекордное с начала года число больных коронавирусом выявили в Польше
за минувшие сутки, сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский.
"К сожалению, ситуация не выглядит хорошо. Утренние данные показывают, что мы преодолели барьер в 10 тысяч (зараженных за сутки – ред.), причем сильно. Точные данные - 12 146 новых заражений", - заявил Недзельский в эфире Польского телевидения.
Он в связи с этим сообщил, что в этой связи в среду будет объявлено о новых ограничениях. "Мы движемся в направлении ограничения движения на южной границе Польши из-за эпидемической ситуации в Словакии
и Чехии
. Мы также хотим не допустить использование шарфов и пластиковых щитков в качестве заменителей масок", - уточнил министр.
Также он сказал, что правительство намерено ввести регионализацию ограничений. "Мы видим, что в Польше ситуация разнородная. Хуже всего в Варминьско-Мазурском воеводстве", - сказал Недзельский. По его словам, правительство может вновь отправить на дистанционное ограничение детей из нескольких регионов и вновь закрыть отели.
В Польше в ноябре минувшего года наблюдался резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и числа летальных случаев. В ноябре были зафиксированы антирекорды - 27 875 новых заболевших COVID-19 и 674 умерших за сутки. С конца ноября эти показатели стали снижаться.
По данным минздрава Польши, общее количество зараженных с начала эпидемии составило более 1,6 миллиона человек, более 41,5 тысячи из них скончались.