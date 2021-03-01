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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210301/koronavirus-1599466260.html
В Финляндии объявили режим ЧП из-за коронавируса
В Финляндии объявили режим ЧП из-за коронавируса
Правительство Финляндии на заседании в понедельник объявило о введении чрезвычайного положения в стране из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T17:01
2021-03-01T17:01
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
санна марин
здоровье - общество
финляндия
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 мар - РИА Новости. Правительство Финляндии на заседании в понедельник объявило о введении чрезвычайного положения в стране из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом."Правительство при взаимодействии с президентом республики заявило, что Финляндия находится в исключительных обстоятельствах из-за ситуации с коронавирусом. На своем пленарном заседании в понедельник, 1 марта, правительство решило, что в стране преобладают исключительные обстоятельства, позволяющие задействовать закон о чрезвычайном положении, который вступает в силу немедленно", - заявила на пресс-конференции премьер-министр Финляндии Санна Марин.Постановление правительства об объявлении ЧП вступает в силу немедленно и остается в силе до дальнейшего уведомления.Ожидается, что в понедельник парламент рассмотрит и примет закон, позволяющий закрыть рестораны на три недели - с 8 по 28 марта, разрешив продажу еды на вынос.В четверг кабмин Финляндии ввел локдаун с 8 по 28 марта, в дополнение к уже принятым мерам вводится дистанционное образование на уровне средней школы и в старших классах базового образования. Кроме того, будут приостановлены групповые занятия лиц старше 12 лет, сообщал ранее кабмин.Ранее в понедельник Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) сообщал, что число случаев коронавируса в стране достигло 58064, привито 370874 человека или 6,7% населения страны.
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коронавирус covid-19, санна марин, здоровье - общество, финляндия, в мире

В Финляндии объявили режим ЧП из-за коронавируса

17:01 01.03.2021
 
© Fotolia / Oleg PodzorovВид на порт в центре Хельсинки, Финляндия
Вид на порт в центре Хельсинки, Финляндия - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Fotolia / Oleg Podzorov
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 мар - РИА Новости. Правительство Финляндии на заседании в понедельник объявило о введении чрезвычайного положения в стране из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
"Правительство при взаимодействии с президентом республики заявило, что Финляндия находится в исключительных обстоятельствах из-за ситуации с коронавирусом. На своем пленарном заседании в понедельник, 1 марта, правительство решило, что в стране преобладают исключительные обстоятельства, позволяющие задействовать закон о чрезвычайном положении, который вступает в силу немедленно", - заявила на пресс-конференции премьер-министр Финляндии Санна Марин.
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Постановление правительства об объявлении ЧП вступает в силу немедленно и остается в силе до дальнейшего уведомления.
Ожидается, что в понедельник парламент рассмотрит и примет закон, позволяющий закрыть рестораны на три недели - с 8 по 28 марта, разрешив продажу еды на вынос.
В четверг кабмин Финляндии ввел локдаун с 8 по 28 марта, в дополнение к уже принятым мерам вводится дистанционное образование на уровне средней школы и в старших классах базового образования. Кроме того, будут приостановлены групповые занятия лиц старше 12 лет, сообщал ранее кабмин.
Ранее в понедельник Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) сообщал, что число случаев коронавируса в стране достигло 58064, привито 370874 человека или 6,7% населения страны.
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