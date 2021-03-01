https://ria.ru/20210301/koronavirus-1599466260.html

В Финляндии объявили режим ЧП из-за коронавируса

В Финляндии объявили режим ЧП из-за коронавируса

Правительство Финляндии на заседании в понедельник объявило о введении чрезвычайного положения в стране из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T17:01

2021-03-01T17:01

2021-03-01T17:01

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

санна марин

здоровье - общество

финляндия

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 1 мар - РИА Новости. Правительство Финляндии на заседании в понедельник объявило о введении чрезвычайного положения в стране из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом."Правительство при взаимодействии с президентом республики заявило, что Финляндия находится в исключительных обстоятельствах из-за ситуации с коронавирусом. На своем пленарном заседании в понедельник, 1 марта, правительство решило, что в стране преобладают исключительные обстоятельства, позволяющие задействовать закон о чрезвычайном положении, который вступает в силу немедленно", - заявила на пресс-конференции премьер-министр Финляндии Санна Марин.Постановление правительства об объявлении ЧП вступает в силу немедленно и остается в силе до дальнейшего уведомления.Ожидается, что в понедельник парламент рассмотрит и примет закон, позволяющий закрыть рестораны на три недели - с 8 по 28 марта, разрешив продажу еды на вынос.В четверг кабмин Финляндии ввел локдаун с 8 по 28 марта, в дополнение к уже принятым мерам вводится дистанционное образование на уровне средней школы и в старших классах базового образования. Кроме того, будут приостановлены групповые занятия лиц старше 12 лет, сообщал ранее кабмин.Ранее в понедельник Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) сообщал, что число случаев коронавируса в стране достигло 58064, привито 370874 человека или 6,7% населения страны.

https://ria.ru/20210301/immunitet-1599435272.html

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коронавирус covid-19, санна марин, здоровье - общество, финляндия, в мире