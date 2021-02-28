В Италии ужесточили ограничения из-за коронавируса
01:01 28.02.2021 (обновлено: 01:46 28.02.2021)
© AP Photo / LaPresse / Francesco Militello MirtoМедицинские работники в порту города Палермо, Италия
© AP Photo / LaPresse / Francesco Militello Mirto
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Глава минздрава Италии Роберто Сперанса ужесточил действующие ограничения из-за пандемии коронавируса, сообщает Ansa.
Как пишет издание, в подписанном министром постановлении идет речь об ужесточении ограничений в северной части страны, в Ломбардии и Пьемонте, в частности в городах Милан и Турин. Оба региона с первого марта в классификации зон риска получат "оранжевый" статус. Также такое обозначение получит расположенная в центральной части страны область Марке. Вместе с тем регионы Молизе и Базиликата, расположенные, соответственно, в центре и на юге страны, будут обозначаться как "красные" зоны.
Издание упоминает такие меры, как закрытие баров и ресторанов, а также ограничение на передвижение граждан, включая запрет на выезд из городов. В "красных" регионах школы перейдут на онлайн обучение.
Согласно информации издания, причиной ужесточения ограничительных мер стал рост числа случаев заражения новыми штаммами коронавирусной инфекции. Также сообщается, что на фоне решения властей в центрах крупных городов наблюдаются массовые скопления людей.