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В Италии ужесточили ограничения из-за коронавируса
В Италии ужесточили ограничения из-за коронавируса
Глава минздрава Италии Роберто Сперанса ужесточил действующие ограничения из-за пандемии коронавируса, сообщает Ansa. РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T01:01
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распространение коронавируса
коронавирус covid-19
ломбардия
пьемонт
милан
италия
в мире
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Глава минздрава Италии Роберто Сперанса ужесточил действующие ограничения из-за пандемии коронавируса, сообщает Ansa.Как пишет издание, в подписанном министром постановлении идет речь об ужесточении ограничений в северной части страны, в Ломбардии и Пьемонте, в частности в городах Милан и Турин. Оба региона с первого марта в классификации зон риска получат "оранжевый" статус. Также такое обозначение получит расположенная в центральной части страны область Марке. Вместе с тем регионы Молизе и Базиликата, расположенные, соответственно, в центре и на юге страны, будут обозначаться как "красные" зоны.Издание упоминает такие меры, как закрытие баров и ресторанов, а также ограничение на передвижение граждан, включая запрет на выезд из городов. В "красных" регионах школы перейдут на онлайн обучение.Согласно информации издания, причиной ужесточения ограничительных мер стал рост числа случаев заражения новыми штаммами коронавирусной инфекции. Также сообщается, что на фоне решения властей в центрах крупных городов наблюдаются массовые скопления людей.
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коронавирус covid-19, ломбардия, пьемонт, милан, италия, в мире

В Италии ужесточили ограничения из-за коронавируса

01:01 28.02.2021 (обновлено: 01:46 28.02.2021)
 
© AP Photo / LaPresse / Francesco Militello MirtoМедицинские работники в порту города Палермо, Италия
Медицинские работники в порту города Палермо, Италия - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© AP Photo / LaPresse / Francesco Militello Mirto
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Глава минздрава Италии Роберто Сперанса ужесточил действующие ограничения из-за пандемии коронавируса, сообщает Ansa.
Как пишет издание, в подписанном министром постановлении идет речь об ужесточении ограничений в северной части страны, в Ломбардии и Пьемонте, в частности в городах Милан и Турин. Оба региона с первого марта в классификации зон риска получат "оранжевый" статус. Также такое обозначение получит расположенная в центральной части страны область Марке. Вместе с тем регионы Молизе и Базиликата, расположенные, соответственно, в центре и на юге страны, будут обозначаться как "красные" зоны.
Издание упоминает такие меры, как закрытие баров и ресторанов, а также ограничение на передвижение граждан, включая запрет на выезд из городов. В "красных" регионах школы перейдут на онлайн обучение.
Согласно информации издания, причиной ужесточения ограничительных мер стал рост числа случаев заражения новыми штаммами коронавирусной инфекции. Также сообщается, что на фоне решения властей в центрах крупных городов наблюдаются массовые скопления людей.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ЛомбардияПьемонтМиланИталияВ мире
 
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