https://ria.ru/20210228/italiya-1599277230.html

В Италии ужесточили ограничения из-за коронавируса

В Италии ужесточили ограничения из-за коронавируса

Глава минздрава Италии Роберто Сперанса ужесточил действующие ограничения из-за пандемии коронавируса, сообщает Ansa. РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T01:01

2021-02-28T01:01

2021-02-28T01:46

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

ломбардия

пьемонт

милан

италия

в мире

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Глава минздрава Италии Роберто Сперанса ужесточил действующие ограничения из-за пандемии коронавируса, сообщает Ansa.Как пишет издание, в подписанном министром постановлении идет речь об ужесточении ограничений в северной части страны, в Ломбардии и Пьемонте, в частности в городах Милан и Турин. Оба региона с первого марта в классификации зон риска получат "оранжевый" статус. Также такое обозначение получит расположенная в центральной части страны область Марке. Вместе с тем регионы Молизе и Базиликата, расположенные, соответственно, в центре и на юге страны, будут обозначаться как "красные" зоны.Издание упоминает такие меры, как закрытие баров и ресторанов, а также ограничение на передвижение граждан, включая запрет на выезд из городов. В "красных" регионах школы перейдут на онлайн обучение.Согласно информации издания, причиной ужесточения ограничительных мер стал рост числа случаев заражения новыми штаммами коронавирусной инфекции. Также сообщается, что на фоне решения властей в центрах крупных городов наблюдаются массовые скопления людей.

ломбардия

пьемонт

милан

италия

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2021

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коронавирус covid-19, ломбардия, пьемонт, милан, италия, в мире