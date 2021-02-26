https://ria.ru/20210226/aliev-1599059461.html

Алиев заявил, что в Карабахе не применяли "Искандеры"

Алиев заявил, что в Карабахе не применяли "Искандеры"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения не применяла "Искандеры" во время недавнего конфликта в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T11:31

2021-02-26T11:31

2021-02-26T13:01

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

искандер

ильхам алиев

в мире

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БАКУ, 26 фев — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения не применяла "Искандеры" во время недавнего конфликта в Нагорном Карабахе."Мы не видели пуска <...>. Когда было озвучено заявление, мы еще раз поинтересовались, но нет, мы этого не видели. Это просто очередной ляп, которых публично было уже много, комедийное заявление, анекдот", — сказал он на пресс-конференции для зарубежных СМИ.В среду премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что поставленные Еревану российские "Искандеры" были неисправны. Это вызвало возмущение военных и оппозиции, они предположили, что так глава кабмина пытается оправдать собственные неудачи.После этого в Армении начался новый политический кризис. Президент страны Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, как писали СМИ, высмеял слова премьера об "Искандерах".Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал уволить начальника Генштаба Оника Гаспаряна.С четверга на улицах Еревана происходят столкновения сторонников и противников Пашиняна, чей рейтинг сильно упал после подписания в ноябре перемирия с Азербайджаном. В Москве и Баку назвали происходящее внутренним делом Армении. Кремль призвал стороны к сдержанности.

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2021

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Музыка и полевая кухня: противники Пашиняна ночуют у здания парламента Армянская оппозиция решила вспомнить 90-е. Собравшиеся на Проспекте Баграмяна готовят картошку "плеч". На площади также очень громко звучит музыка. 2021-02-26T11:31 true PT0M21S

Полиция стягивается к палаточному лагерю у парламента Ереван. Мимо палаток к парламенту стягивают полицию 2021-02-26T11:31 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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никол пашинян, искандер, ильхам алиев, в мире