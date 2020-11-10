https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html

Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия

Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия

Лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно предусматривает передачу Баку трех районов, ранее... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T13:57

2020-11-10T13:57

2020-11-10T13:57

региональные конфликты

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

инфографика

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Лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно предусматривает передачу Баку трех районов, ранее контролируемых Ереваном, размещение вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора российских миротворцев и возвращение беженцев в места прежнего проживания. Подробнее о достигнутых договоренностях — в инфографике Ria.ru.

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

региональные конфликты, россия, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире, инфографика