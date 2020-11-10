https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
Лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно предусматривает передачу Баку трех районов, ранее... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T13:57
2020-11-10T13:57
2020-11-10T13:57
региональные конфликты
россия
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
инфографика
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Лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно предусматривает передачу Баку трех районов, ранее контролируемых Ереваном, размещение вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора российских миротворцев и возвращение беженцев в места прежнего проживания. Подробнее о достигнутых договоренностях — в инфографике Ria.ru.
россия
нагорный карабах
азербайджан
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
региональные конфликты, россия, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире, инфографика