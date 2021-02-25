https://ria.ru/20210225/erevan-1598951255.html

"Конец бархату": ситуация в Ереване

"Конец бархату": ситуация в Ереване

Сторонники и противники премьер-министра Никола Пашиняна вышли на улицы Еревана, время от времени между митингующими происходят столкновения. Кадры из армянской РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T17:04

2021-02-25T17:04

2021-02-25T17:48

ситуация в армении

никол пашинян

митинги

ереван

фото

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Сторонники и противники премьер-министра Никола Пашиняна вышли на улицы Еревана, время от времени между митингующими происходят столкновения. Кадры из армянской столицы — в фотоленте Ria.ru.

ереван

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в армении, никол пашинян, митинги, ереван, фото, фото