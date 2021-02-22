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Мюнхен мягко стелет, да Штатам жестко спать
Мюнхен мягко стелет, да Штатам жестко спать
Российский МИД раскритиковал зауженный формат прошедшей в пятницу специальной онлайн-сессии Мюнхенской конференции по безопасности. В мероприятии приняли... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T08:00
2021-02-22T08:02
мюнхенская конференция по безопасности
европа
мнение - авторы
россия
северный поток — 2
эммануэль макрон
дональд трамп
воз
нато
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Российский МИД раскритиковал зауженный формат прошедшей в пятницу специальной онлайн-сессии Мюнхенской конференции по безопасности. В мероприятии приняли участие руководители ведущих европейских государств и США, а также главы ООН и ВОЗ. Другие державы, включая Россию, Китай и Индию, даже не были приглашены.В принципе, удивляться не приходится, поскольку, как отметила официальный представитель МИД России, в ходе дискуссии данные страны рассматривались в качестве угроз и соперников, с которыми необходимо бороться, и мероприятие в очередной раз проявило стремление Запада договариваться в узком кругу, навязывая остальным свои решения через призму "миропорядка, основанного на правилах".Однако представляется, что это только одна из причин, по которым организаторы предпочли именно такой состав участников. Стоит напомнить, что первые тридцать лет своей работы — начиная с 1962 года — Мюнхенская конференция представляла собой форум военных и политических лидеров государств — членов НАТО, и только в 1990-х она была расширена за счет незападных стран, включая Индию, Китай, Японию, Россию и так далее.Получается, что мероприятие просто вернулось к тому, с чего начинало. Вот только в большой политике подобного рода возвращение к истокам всегда свидетельствует о переживаемых непростых временах и кризисных явлениях, что к современному Западу относится в полной мере.В пятницу главы США и Западной Европы на самом деле обсуждали, против кого и в каком виде они будут дружить. Однако пятьдесят лет назад такой проблемы перед мюнхенским форумом не стояло — тогда это были встречи единомышленников, которые плечом к плечу противостояли социалистическому блоку во главе с СССР.Теперь же главной задачей руководства западного мира является преодоление ширящихся день ото дня внутренних трений и необходимость договориться между собой, а наличие обозначаемого общего соперника помогает процессу мало.Присутствие при таком разговоре противной стороны было бы неуместным, поскольку дало бы той возможность ехидно наблюдать за расколом, да еще подкидывать дровишек в огонь и так немалых разногласий.А те в очередной раз отчетливо заявили о себе.Джо Байден — кстати, это было первое выступление действующего президента США на Мюнхенской конференции за 58 лет — заявил, что "Америка вернулась". Его речь лежала полностью в традиционной для Соединенных Штатов колее, из которой ее попытался вытолкать Дональд Трамп. Американский лидер говорил о необходимости защиты демократии, находящейся под ударом, и о непоколебимости трансатлантического партнерства, краеугольным камнем которого является сотрудничество с Европой.На таком фоне выступление президента Франции выглядело явным ренегатством. Эммануэль Макрон отметил инертность НАТО, отсутствие у организации актуальных политических целей и ясной стратегической концепции. Эта мысль является продолжением его идеи о фактической бессмысленности в настоящий момент Североатлантического альянса, созданного для борьбы с Варшавским договором, но продолжающего мыслить в "геостратегической логике, которой больше нет и которая продолжает раскалывать Европу".Канцлер ФРГ не стала столь уж откровенно фрондировать. Наоборот, в своей речи она постаралась максимально сгладить острые углы, акцентируя внимание на успехах трансатлантического сотрудничества и его перспективах. В частности, она подтвердила намерение Германии довести расходы на оборону до двух процентов от ВВП, с гордостью подчеркнув, что они уже достигли полутора процентов (почти за 20 лет, что прошли с тех пор, как Берлин впервые взял на себя такое обязательство аж в 2002 году).Правда, выступление не произвело особого впечатления даже на немецких журналистов, которые ядовито отметили, что Германия, конечно, "любит говорить о партнерском сотрудничестве, но на деле нередко действует прежде всего сообразно собственным интересам".И реальность это подтверждает.Германские издания обсуждают тупик, в котором оказалась новая администрация США из-за "Северного потока — 2". Белый дом крайне заинтересован в восстановлении тесного сотрудничества с Берлином, что среди прочего должно стать важнейшим символическим жестом в демонтаже трамповского внешнеполитического наследия. Вот только немецкие власти уперлись намертво, защищая газопровод. В результате Вашингтон вынужден идти им на уступки, а это, в свою очередь, разрушительно воздействует на внутриамериканский межпартийный консенсус, который требует любыми способами задушить проект.Причина выбранного Западом подхода к латанию дыр в отношениях и восстановлению партнерства — и неизбежного в итоге провала — лежит в методологической и стратегической ошибке.Принцип "дружба против кого-то" как основа сотрудничества может быть вполне продуктивным, но недолгое время и при очень специфических обстоятельствах. В этом смысле союзничество СССР с США и Великобританией во время Второй мировой войны показательно — когда общий враг настолько опасен, все прочие аспекты отношений отходят на второй план. Однако стоит объединяющему фактору исчезнуть, как вновь начинают доминировать объективные противоречия и конфликты.Штаты пытаются пересобрать трансатлантический альянс, обращаясь к опыту холодной войны, когда западный мир действительно противостоял социалистическому лагерю. Вот только это была только часть фундамента, на котором строилось то партнерство. Доминировала же там все-таки позитивная повестка — близость социально-экономических и политических интересов, на чем и был построен коллективный Запад, каким его привык видеть мир.Сейчас можно до хрипоты в горле призывать сплотить ряды против русской или китайской угрозы, но это ничуть не изменит того факта, что интересы западных стран объективно расходятся, а зачастую просто противоречат друг другу.Древняя мудрость утверждает, что невозможно дважды войти в одну реку. Это как нельзя более точно отражает ситуацию современного Запада, который местами искренне пытается вернуться в прошлое, а местами старательно имитирует такие попытки, — только теперь это и впрямь совершенно другая "река".
https://ria.ru/20210221/avstriya-1598463312.html
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Ирина Алкснис
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мюнхенская конференция по безопасности, европа, мнение - авторы, россия, северный поток — 2, эммануэль макрон, дональд трамп, воз, нато, джо байден, оон, сша, берлин (город), в мире

Мюнхен мягко стелет, да Штатам жестко спать

08:00 22.02.2021 (обновлено: 08:02 22.02.2021)
 
© Фото : Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz (gemeinnützige) GmbHОнлайн-сессия Мюнхенской конференции по безопасности
Онлайн-сессия Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© Фото : Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz (gemeinnützige) GmbH
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Российский МИД раскритиковал зауженный формат прошедшей в пятницу специальной онлайн-сессии Мюнхенской конференции по безопасности. В мероприятии приняли участие руководители ведущих европейских государств и США, а также главы ООН и ВОЗ. Другие державы, включая Россию, Китай и Индию, даже не были приглашены.
В принципе, удивляться не приходится, поскольку, как отметила официальный представитель МИД России, в ходе дискуссии данные страны рассматривались в качестве угроз и соперников, с которыми необходимо бороться, и мероприятие в очередной раз проявило стремление Запада договариваться в узком кругу, навязывая остальным свои решения через призму "миропорядка, основанного на правилах".
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Однако представляется, что это только одна из причин, по которым организаторы предпочли именно такой состав участников. Стоит напомнить, что первые тридцать лет своей работы — начиная с 1962 года — Мюнхенская конференция представляла собой форум военных и политических лидеров государств — членов НАТО, и только в 1990-х она была расширена за счет незападных стран, включая Индию, Китай, Японию, Россию и так далее.
Получается, что мероприятие просто вернулось к тому, с чего начинало. Вот только в большой политике подобного рода возвращение к истокам всегда свидетельствует о переживаемых непростых временах и кризисных явлениях, что к современному Западу относится в полной мере.
В пятницу главы США и Западной Европы на самом деле обсуждали, против кого и в каком виде они будут дружить. Однако пятьдесят лет назад такой проблемы перед мюнхенским форумом не стояло — тогда это были встречи единомышленников, которые плечом к плечу противостояли социалистическому блоку во главе с СССР.
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Теперь же главной задачей руководства западного мира является преодоление ширящихся день ото дня внутренних трений и необходимость договориться между собой, а наличие обозначаемого общего соперника помогает процессу мало.
Присутствие при таком разговоре противной стороны было бы неуместным, поскольку дало бы той возможность ехидно наблюдать за расколом, да еще подкидывать дровишек в огонь и так немалых разногласий.
А те в очередной раз отчетливо заявили о себе.
Джо Байден — кстати, это было первое выступление действующего президента США на Мюнхенской конференции за 58 лет — заявил, что "Америка вернулась". Его речь лежала полностью в традиционной для Соединенных Штатов колее, из которой ее попытался вытолкать Дональд Трамп. Американский лидер говорил о необходимости защиты демократии, находящейся под ударом, и о непоколебимости трансатлантического партнерства, краеугольным камнем которого является сотрудничество с Европой.
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На таком фоне выступление президента Франции выглядело явным ренегатством. Эммануэль Макрон отметил инертность НАТО, отсутствие у организации актуальных политических целей и ясной стратегической концепции. Эта мысль является продолжением его идеи о фактической бессмысленности в настоящий момент Североатлантического альянса, созданного для борьбы с Варшавским договором, но продолжающего мыслить в "геостратегической логике, которой больше нет и которая продолжает раскалывать Европу".
Канцлер ФРГ не стала столь уж откровенно фрондировать. Наоборот, в своей речи она постаралась максимально сгладить острые углы, акцентируя внимание на успехах трансатлантического сотрудничества и его перспективах. В частности, она подтвердила намерение Германии довести расходы на оборону до двух процентов от ВВП, с гордостью подчеркнув, что они уже достигли полутора процентов (почти за 20 лет, что прошли с тех пор, как Берлин впервые взял на себя такое обязательство аж в 2002 году).
Правда, выступление не произвело особого впечатления даже на немецких журналистов, которые ядовито отметили, что Германия, конечно, "любит говорить о партнерском сотрудничестве, но на деле нередко действует прежде всего сообразно собственным интересам".
И реальность это подтверждает.
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Причина выбранного Западом подхода к латанию дыр в отношениях и восстановлению партнерства — и неизбежного в итоге провала — лежит в методологической и стратегической ошибке.
Принцип "дружба против кого-то" как основа сотрудничества может быть вполне продуктивным, но недолгое время и при очень специфических обстоятельствах. В этом смысле союзничество СССР с США и Великобританией во время Второй мировой войны показательно — когда общий враг настолько опасен, все прочие аспекты отношений отходят на второй план. Однако стоит объединяющему фактору исчезнуть, как вновь начинают доминировать объективные противоречия и конфликты.
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Штаты пытаются пересобрать трансатлантический альянс, обращаясь к опыту холодной войны, когда западный мир действительно противостоял социалистическому лагерю. Вот только это была только часть фундамента, на котором строилось то партнерство. Доминировала же там все-таки позитивная повестка — близость социально-экономических и политических интересов, на чем и был построен коллективный Запад, каким его привык видеть мир.
Сейчас можно до хрипоты в горле призывать сплотить ряды против русской или китайской угрозы, но это ничуть не изменит того факта, что интересы западных стран объективно расходятся, а зачастую просто противоречат друг другу.
Древняя мудрость утверждает, что невозможно дважды войти в одну реку. Это как нельзя более точно отражает ситуацию современного Запада, который местами искренне пытается вернуться в прошлое, а местами старательно имитирует такие попытки, — только теперь это и впрямь совершенно другая "река".
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