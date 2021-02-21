https://ria.ru/20210221/dilemma-1598441408.html

Немецкие СМИ: Байден оказался перед дилеммой из-за "Северного потока — 2"

Немецкие СМИ: Байден оказался перед дилеммой из-за "Северного потока — 2"

Действующая американская администрация хотела бы вернуться к тесному сотрудничеству с Германией, однако камнем преткновения в отношениях между Вашингтоном и... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T03:19

2021-02-21T03:19

2021-02-21T03:19

allseas

северный поток — 2

энтони блинкен

ангела меркель

джо байден

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Действующая американская администрация хотела бы вернуться к тесному сотрудничеству с Германией, однако камнем преткновения в отношениях между Вашингтоном и Берлином является "Северный поток — 2", пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом по случаю его вступления в должность подняла вопрос "Северного потока — 2".Как утверждает автор статьи, Байден, "обмениваясь любезностями" с Меркель, "ставит под угрозу консенсус" между демократами и республиканцами по поводу проекта газопровода из России в Германию. Издание напоминает о письме, направленном двумя сенаторами президенту США, в котором они призывают не отказываться от жесткой политики администрации Трампа по вопросу "Северного потока — 2". Кроме того, пока непонятно, в чем может состоять уступка президента США, учитывая непреклонную позицию Берлина относительно судьбы газопровода, отмечает изданиеЭто описывает дилемму, перед которой оказался Байден, подчеркивает автор материала. Газопровод долгое время вызывал споры между Германией и США. Байден и государственный секретарь Энтони Блинкен ясно дали понять, что они заботятся об улучшении отношений со своими союзниками, и прежде всего с Берлином. Однако пример "Северного потока — 2" показывает, насколько сложно на практике "переключить рычаг", говорится в статье.Тем не менее, по мнению автора материала, Германия в любом случае должна использовать шанс на партнерство с США, появившийся после эры "грубостей Трампа", но успех во многом будет зависеть от того, смогут ли немцы сделать "интересное предложение" Байдену.По данным газеты Handelsblatt, США рассматривают в качестве компромиссного варианта возможность временного отключения газопровода, если транзит российского газа через Украину будет ограничен. Такое предложение, утверждает издание, должно поступить от Берлина."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210205/potok-1596251101.html

https://ria.ru/20210220/potok-1598287836.html

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

allseas, северный поток — 2, энтони блинкен, ангела меркель, джо байден, сша, украина, в мире