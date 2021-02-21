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Немецкие СМИ: Байден оказался перед дилеммой из-за "Северного потока — 2"
Немецкие СМИ: Байден оказался перед дилеммой из-за "Северного потока — 2"
Действующая американская администрация хотела бы вернуться к тесному сотрудничеству с Германией, однако камнем преткновения в отношениях между Вашингтоном и... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T03:19
2021-02-21T03:19
allseas
северный поток — 2
энтони блинкен
ангела меркель
джо байден
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Действующая американская администрация хотела бы вернуться к тесному сотрудничеству с Германией, однако камнем преткновения в отношениях между Вашингтоном и Берлином является "Северный поток — 2", пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом по случаю его вступления в должность подняла вопрос "Северного потока — 2".Как утверждает автор статьи, Байден, "обмениваясь любезностями" с Меркель, "ставит под угрозу консенсус" между демократами и республиканцами по поводу проекта газопровода из России в Германию. Издание напоминает о письме, направленном двумя сенаторами президенту США, в котором они призывают не отказываться от жесткой политики администрации Трампа по вопросу "Северного потока — 2". Кроме того, пока непонятно, в чем может состоять уступка президента США, учитывая непреклонную позицию Берлина относительно судьбы газопровода, отмечает изданиеЭто описывает дилемму, перед которой оказался Байден, подчеркивает автор материала. Газопровод долгое время вызывал споры между Германией и США. Байден и государственный секретарь Энтони Блинкен ясно дали понять, что они заботятся об улучшении отношений со своими союзниками, и прежде всего с Берлином. Однако пример "Северного потока — 2" показывает, насколько сложно на практике "переключить рычаг", говорится в статье.Тем не менее, по мнению автора материала, Германия в любом случае должна использовать шанс на партнерство с США, появившийся после эры "грубостей Трампа", но успех во многом будет зависеть от того, смогут ли немцы сделать "интересное предложение" Байдену.По данным газеты Handelsblatt, США рассматривают в качестве компромиссного варианта возможность временного отключения газопровода, если транзит российского газа через Украину будет ограничен. Такое предложение, утверждает издание, должно поступить от Берлина."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
https://ria.ru/20210205/potok-1596251101.html
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сша
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allseas, северный поток — 2, энтони блинкен, ангела меркель, джо байден, сша, украина, в мире

Немецкие СМИ: Байден оказался перед дилеммой из-за "Северного потока — 2"

03:19 21.02.2021
 
© REUTERS / Stine Jacobsen/File PhotoПодготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
Подготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© REUTERS / Stine Jacobsen/File Photo
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Действующая американская администрация хотела бы вернуться к тесному сотрудничеству с Германией, однако камнем преткновения в отношениях между Вашингтоном и Берлином является "Северный поток — 2", пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом по случаю его вступления в должность подняла вопрос "Северного потока — 2".
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 20:34
Макрон поддержал позицию Германии по "Северному потоку — 2"
Как утверждает автор статьи, Байден, "обмениваясь любезностями" с Меркель, "ставит под угрозу консенсус" между демократами и республиканцами по поводу проекта газопровода из России в Германию. Издание напоминает о письме, направленном двумя сенаторами президенту США, в котором они призывают не отказываться от жесткой политики администрации Трампа по вопросу "Северного потока — 2". Кроме того, пока непонятно, в чем может состоять уступка президента США, учитывая непреклонную позицию Берлина относительно судьбы газопровода, отмечает издание
Это описывает дилемму, перед которой оказался Байден, подчеркивает автор материала. Газопровод долгое время вызывал споры между Германией и США. Байден и государственный секретарь Энтони Блинкен ясно дали понять, что они заботятся об улучшении отношений со своими союзниками, и прежде всего с Берлином. Однако пример "Северного потока — 2" показывает, насколько сложно на практике "переключить рычаг", говорится в статье.
Тем не менее, по мнению автора материала, Германия в любом случае должна использовать шанс на партнерство с США, появившийся после эры "грубостей Трампа", но успех во многом будет зависеть от того, смогут ли немцы сделать "интересное предложение" Байдену.
По данным газеты Handelsblatt, США рассматривают в качестве компромиссного варианта возможность временного отключения газопровода, если транзит российского газа через Украину будет ограничен. Такое предложение, утверждает издание, должно поступить от Берлина.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
Вчера, 10:46
Эксперт прокомментировал решение Госдепа по "Северному потоку — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
 
AllseasСеверный поток — 2Энтони БлинкенАнгела МеркельДжо БайденСШАУкраинаВ мире
 
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