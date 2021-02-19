https://ria.ru/20210219/demokratiya-1598225387.html

Байден призвал укреплять демократию

Байден призвал укреплять демократию

США вместе со своими союзниками и партнерами должны защитить демократию и доказать, что она не является пережитком их истории, уверен президент США Джо Байден. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T19:01

2021-02-19T19:01

2021-02-19T19:01

дональд трамп

нато

джо байден

европа

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. США вместе со своими союзниками и партнерами должны защитить демократию и доказать, что она не является пережитком их истории, уверен президент США Джо Байден."Слишком во многих местах, в том числе Европе и Соединенных Штатах, демократия находится под ударом… Мы находимся в разгаре принципиальной дискуссии о том, в каком направлении мир будет развиваться дальше", - говорится в распространенной пресс-службой Байдена выжимке его предстоящего позднее в пятницу выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Президент США считает текущий момент "переломным".Байден также в своей речи дистанцируется от реализуемой США при Дональде Трампе практике выстраивания внешней политики в контексте заключения выгодных для Вашингтона "сделок", в том числе в отношении европейских стран, что особенно ярко проявлялось в контексте взаимодействия в рамках НАТО.

https://ria.ru/20210216/falsifikatsiya-1597537310.html

https://ria.ru/20210129/ssha-1594968230.html

европа

вашингтон (город)

сша

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дональд трамп, нато, джо байден, европа, вашингтон (город), сша, в мире