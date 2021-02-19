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Байден призвал укреплять демократию
Байден призвал укреплять демократию
США вместе со своими союзниками и партнерами должны защитить демократию и доказать, что она не является пережитком их истории, уверен президент США Джо Байден. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T19:01
2021-02-19T19:01
дональд трамп
нато
джо байден
европа
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. США вместе со своими союзниками и партнерами должны защитить демократию и доказать, что она не является пережитком их истории, уверен президент США Джо Байден."Слишком во многих местах, в том числе Европе и Соединенных Штатах, демократия находится под ударом… Мы находимся в разгаре принципиальной дискуссии о том, в каком направлении мир будет развиваться дальше", - говорится в распространенной пресс-службой Байдена выжимке его предстоящего позднее в пятницу выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Президент США считает текущий момент "переломным".Байден также в своей речи дистанцируется от реализуемой США при Дональде Трампе практике выстраивания внешней политики в контексте заключения выгодных для Вашингтона "сделок", в том числе в отношении европейских стран, что особенно ярко проявлялось в контексте взаимодействия в рамках НАТО.
https://ria.ru/20210216/falsifikatsiya-1597537310.html
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дональд трамп, нато, джо байден, европа, вашингтон (город), сша, в мире

Байден призвал укреплять демократию

19:01 19.02.2021
 
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Джо Байден выступает с программной речью по вопросам внешней политики в Государственном департамент в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает с программной речью по вопросам внешней политики в Государственном департамент в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. США вместе со своими союзниками и партнерами должны защитить демократию и доказать, что она не является пережитком их истории, уверен президент США Джо Байден.
"Слишком во многих местах, в том числе Европе и Соединенных Штатах, демократия находится под ударом… Мы находимся в разгаре принципиальной дискуссии о том, в каком направлении мир будет развиваться дальше", - говорится в распространенной пресс-службой Байдена выжимке его предстоящего позднее в пятницу выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Президент США считает текущий момент "переломным".
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"Да, мы сфальсифицировали выборы, но это для вашего же блага"

"Демократия не происходит случайно. Мы должны защищать ее. Укреплять ее. Обновлять ее. Нам надо доказать, что наша модель не является пережитком нашей истории", - заявит Байден на конференции, которая проходит в этом году виртуально.

Байден также в своей речи дистанцируется от реализуемой США при Дональде Трампе практике выстраивания внешней политики в контексте заключения выгодных для Вашингтона "сделок", в том числе в отношении европейских стран, что особенно ярко проявлялось в контексте взаимодействия в рамках НАТО.

"Наши партнерские отношения развивались годами, потому что они уходят корнями в общие для нас богатые демократические ценности. Они не связаны со сделками и добычей. Они основаны на видении будущего, в котором каждый голос имеет значение", - говорится в предоставленном Белым домом тексте выступления Байдена.

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