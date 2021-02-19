Байден призвал укреплять демократию
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Джо Байден выступает с программной речью по вопросам внешней политики в Государственном департамент в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. США вместе со своими союзниками и партнерами должны защитить демократию и доказать, что она не является пережитком их истории, уверен президент США Джо Байден.
"Слишком во многих местах, в том числе Европе и Соединенных Штатах, демократия находится под ударом… Мы находимся в разгаре принципиальной дискуссии о том, в каком направлении мир будет развиваться дальше", - говорится в распространенной пресс-службой Байдена выжимке его предстоящего позднее в пятницу выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Президент США считает текущий момент "переломным".
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"Демократия не происходит случайно. Мы должны защищать ее. Укреплять ее. Обновлять ее. Нам надо доказать, что наша модель не является пережитком нашей истории", - заявит Байден на конференции, которая проходит в этом году виртуально.
Байден также в своей речи дистанцируется от реализуемой США при Дональде Трампе практике выстраивания внешней политики в контексте заключения выгодных для Вашингтона "сделок", в том числе в отношении европейских стран, что особенно ярко проявлялось в контексте взаимодействия в рамках НАТО.
"Наши партнерские отношения развивались годами, потому что они уходят корнями в общие для нас богатые демократические ценности. Они не связаны со сделками и добычей. Они основаны на видении будущего, в котором каждый голос имеет значение", - говорится в предоставленном Белым домом тексте выступления Байдена.
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