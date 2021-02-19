https://ria.ru/20210219/byudzhet-1598247550.html

Германия увеличит оборонный бюджет

Германия увеличит оборонный бюджет

Германия в этом году увеличит свои оборонные расходы до 1,5% от ВВП, будет работать над ростом расходов до 2%, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T21:46

2021-02-19T21:46

2021-02-19T22:44

тедрос адханом гебрейесус

воз

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ангела меркель

джо байден

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оон

мюнхен

сша

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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Германия в этом году увеличит свои оборонные расходы до 1,5% от ВВП, будет работать над ростом расходов до 2%, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на специальном мероприятии Мюнхенской конференции по безопасности (MSC).На онлайн-мероприятии MSC Special Edtion 19 февраля уже выступили президент США Джо Байден, генсек ООН Антониу Гутерреш, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.В 2020 году в работе 56-й Мюнхенской конференции приняли участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств. Основное внимание было уделено ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке, Ливии, вопросам ядерного разоружения и мирового здравоохранение, энерго- и кибербезопасности. На полях конференции прошла первая встреча международного комитета по Ливии.В 2021 году 57-я Мюнхенская конференция по безопасности была предварительно запланирована на 19-21 февраля, однако организаторы заявили о ее переносе в связи с локдауном, введенным в Германии в связи с пандемией коронавируса.

https://ria.ru/20210102/trump-1591792399.html

https://ria.ru/20200701/1573722907.html

сирия

мюнхен

сша

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тедрос адханом гебрейесус, воз, нато, ангела меркель, джо байден, сирия, оон, мюнхен, сша, в мире