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Германия увеличит оборонный бюджет
Германия увеличит оборонный бюджет
Германия в этом году увеличит свои оборонные расходы до 1,5% от ВВП, будет работать над ростом расходов до 2%, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T21:46
2021-02-19T22:44
тедрос адханом гебрейесус
воз
нато
ангела меркель
джо байден
сирия
оон
мюнхен
сша
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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Германия в этом году увеличит свои оборонные расходы до 1,5% от ВВП, будет работать над ростом расходов до 2%, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на специальном мероприятии Мюнхенской конференции по безопасности (MSC).На онлайн-мероприятии MSC Special Edtion 19 февраля уже выступили президент США Джо Байден, генсек ООН Антониу Гутерреш, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.В 2020 году в работе 56-й Мюнхенской конференции приняли участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств. Основное внимание было уделено ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке, Ливии, вопросам ядерного разоружения и мирового здравоохранение, энерго- и кибербезопасности. На полях конференции прошла первая встреча международного комитета по Ливии.В 2021 году 57-я Мюнхенская конференция по безопасности была предварительно запланирована на 19-21 февраля, однако организаторы заявили о ее переносе в связи с локдауном, введенным в Германии в связи с пандемией коронавируса.
https://ria.ru/20210102/trump-1591792399.html
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тедрос адханом гебрейесус, воз, нато, ангела меркель, джо байден, сирия, оон, мюнхен, сша, в мире

Германия увеличит оборонный бюджет

21:46 19.02.2021 (обновлено: 22:44 19.02.2021)
 
© Sputnik / Денис АслановВоеннослужащие армии Германии на учениях НАТО
Военнослужащие армии Германии на учениях НАТО - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Sputnik / Денис Асланов
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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Германия в этом году увеличит свои оборонные расходы до 1,5% от ВВП, будет работать над ростом расходов до 2%, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на специальном мероприятии Мюнхенской конференции по безопасности (MSC).

"В 2014 году в Уэльсе, когда мы взяли на себя цель увеличить свои расходы на обороны до 2% (ВВП), мы обязались работать в этом направлении. Сегодня могу сказать, что мы в этом году сейчас пришли к 1,5%, в 2014 году у нас было 1,1% выделено на оборону. Мы, конечно, по-прежнему привержены этой цели в 2% и продолжим работу над этим", - сказала Меркель.

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На онлайн-мероприятии MSC Special Edtion 19 февраля уже выступили президент США Джо Байден, генсек ООН Антониу Гутерреш, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.
В 2020 году в работе 56-й Мюнхенской конференции приняли участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств. Основное внимание было уделено ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке, Ливии, вопросам ядерного разоружения и мирового здравоохранение, энерго- и кибербезопасности. На полях конференции прошла первая встреча международного комитета по Ливии.
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В 2021 году 57-я Мюнхенская конференция по безопасности была предварительно запланирована на 19-21 февраля, однако организаторы заявили о ее переносе в связи с локдауном, введенным в Германии в связи с пандемией коронавируса.
 
Тедрос Адханом ГебрейесусВОЗНАТОАнгела МеркельДжо БайденСирияООНМюнхенСШАВ мире
 
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