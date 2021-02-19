Меркель призвала США и ЕС выработать общую повестку по России

"Россия вновь и вновь пытается спутывать страны-члены ЕС в гибридном противостоянии. Поэтому особо важно, чтобы мы выработали общую трансатлантическую повестку дня по России, которая с одной стороны, конечно, делает кооперативные предложения, но с другой стороны четко называет расхождения. Здесь я могу только согласиться с американским президентом в том, что касается сильного Европейского союза. Над этим, увы, Россия не работает", - заявила Меркель на онлайн-мероприятии Мюнхенской конференции по безопасности.