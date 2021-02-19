Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210219/povestka-1598238372.html
Меркель призвала США и ЕС выработать общую повестку по России
Меркель призвала США и ЕС выработать общую повестку по России
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о необходимости развивать общую для Европы и США трансатлантическую повестку в отношении России и Китая. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T20:19
2021-02-19T20:30
россия
ангела меркель
европа
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152087/83/1520878375_0:141:2987:1821_1920x0_80_0_0_b4df6c5338677422f6352c4ffbaa585c.jpg
БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о необходимости развивать общую для Европы и США трансатлантическую повестку в отношении России и Китая.По ее словам, "еще более сложной задачей" является выработка "повестки дня" по Китаю, который одновременно является "системным" конкурентом, но при этом Китай нужен для решения глобальных проблем, как сохранение биоразнообразия, борьбы с изменением климата.
https://ria.ru/20210219/bayden-1598230413.html
россия
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152087/83/1520878375_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_59c9054546f37fb2188596b0183e534a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ангела меркель, европа, сша, в мире

Меркель призвала США и ЕС выработать общую повестку по России

20:19 19.02.2021 (обновлено: 20:30 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 18 мая 2018
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 18 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о необходимости развивать общую для Европы и США трансатлантическую повестку в отношении России и Китая.

"Россия вновь и вновь пытается спутывать страны-члены ЕС в гибридном противостоянии. Поэтому особо важно, чтобы мы выработали общую трансатлантическую повестку дня по России, которая с одной стороны, конечно, делает кооперативные предложения, но с другой стороны четко называет расхождения. Здесь я могу только согласиться с американским президентом в том, что касается сильного Европейского союза. Над этим, увы, Россия не работает", - заявила Меркель на онлайн-мероприятии Мюнхенской конференции по безопасности.

По ее словам, "еще более сложной задачей" является выработка "повестки дня" по Китаю, который одновременно является "системным" конкурентом, но при этом Китай нужен для решения глобальных проблем, как сохранение биоразнообразия, борьбы с изменением климата.
Президент США Джо Байден выступает с программной речью по вопросам внешней политики в Государственном департамент в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
Вчера, 19:26
Байден заявил, что "Америка вернулась" и готова защищать Европу
 
РоссияАнгела МеркельЕвропаСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05При крушении американского военного самолета погибли два человека
06:04Пять пострадавших при обрушении в Норильске находятся в тяжелом состоянии
05:35В МЧС уточнили масштабы обрушения на фабрике в Норильске
05:25Блумберг: Госдеп не предложил новых санкций по "Северному потоку — 2"
05:10Глава Красноярского края взял под личный контроль инцидент на фабрике
04:31На месте обрушения на Норильской обогатительной фабрике нашли погибшего
04:11Врач призвала россиян "запивать" стресс
04:05Генерал Опарин рассказал о применении особой краски для авиации
04:03Любителей витамина D предупредили об опасности для здоровья
03:52Навального могут этапировать в колонию уже на следующей неделе
03:43"Ростех" раскрыл секрет белой окраски стратегических ракетоносцев Ту-160
03:34ВПК планирует создать "русский Land Cruiser" на базе броневика "Стрела"
03:25На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение
03:10Советник президента заявил о росте в России интереса к проблемам климата
02:59У жителя Чукотки обнаружили шесть килограммов золота
02:51Названы самые надежные автомобили в мире
02:27NetBlocks сообщила о блокировке "Википедии" в Мьянме на всех языках
02:12Эксперт перечислил товары, которые нельзя брать в долг
02:12При беспорядках в Испании задержали четырех человек
02:11В ЦБ предсказали топовое мошенничество 2021 года
Лента новостейМолния