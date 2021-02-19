Меркель призвала США и ЕС выработать общую повестку по России
20:19 19.02.2021 (обновлено: 20:30 19.02.2021)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 18 мая 2018
БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о необходимости развивать общую для Европы и США трансатлантическую повестку в отношении России и Китая.
"Россия вновь и вновь пытается спутывать страны-члены ЕС в гибридном противостоянии. Поэтому особо важно, чтобы мы выработали общую трансатлантическую повестку дня по России, которая с одной стороны, конечно, делает кооперативные предложения, но с другой стороны четко называет расхождения. Здесь я могу только согласиться с американским президентом в том, что касается сильного Европейского союза. Над этим, увы, Россия не работает", - заявила Меркель на онлайн-мероприятии Мюнхенской конференции по безопасности.
По ее словам, "еще более сложной задачей" является выработка "повестки дня" по Китаю, который одновременно является "системным" конкурентом, но при этом Китай нужен для решения глобальных проблем, как сохранение биоразнообразия, борьбы с изменением климата.