https://ria.ru/20210220/bezopasnost-1598381109.html

Захарова возмутилась, что Россию не позвали на Мюнхенскую конференцию

Захарова возмутилась, что Россию не позвали на Мюнхенскую конференцию

Россию даже не рассматривали в качестве участника пленарного заседания Мюнхенской конференции по безопасности, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T17:07

2021-02-20T17:07

2021-02-20T19:24

россия

мария захарова

воз

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россию даже не рассматривали в качестве участника пленарного заседания Мюнхенской конференции по безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В пятницу прошла специальная онлайн-сессия Мюнхенской конференции, которая, как было анонсировано, запустила цикл предваряющих пленарное заседание МКБ мероприятий "Дорога в Мюнхен 2021" ближе к лету.В МИД обратили внимание, что с учетом заявленной повестки дня, среди пунктов которой фигурируют такие глобальные темы, как "актуальные проблемы мирового развития", "проблемы изменения климата" и "борьба с пандемией коронавирусной инфекции", состав участников вызывает недоумение.Напротив, отметила официальный представитель МИД, они рассматривались в дискуссии в качестве угроз и соперников, с которыми нужно бороться."Вновь приходится констатировать укрепившееся в последние годы стремление западных партнеров решать проблемы в узком кругу, продвигать удобные им решения, которые впоследствии будут навязываться остальным членам международного сообщества через призму "миропорядка, основанного на правилах", — резюмировала Захарова.Она подчеркнула, что Москва не разделяет такой подход и призывает к широкому международному сотрудничеству по объединительной повестке дня.Президент США Джо Байден, выступая онлайн на конференции, заявил, что Россия намерена подорвать трансатлантическое сотрудничество США и стран Европы. В ходе конференции он призвал европейских партнеров США придерживаться единства в Евросоюзе и внутри НАТО в свете "российской угрозы".Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал обновить стратегическую концепцию организации, поскольку она не учитывает ухудшение отношений с Россией и укрепление Китая.Также на этой неделе в Пентагоне заявили, что Россия несет угрозу для всех членов НАТО, поскольку она якобы "использует военную силу для достижения своих целей". Там отметили, что планируют продвигать американские интересы и намерены заставить Москву "отвечать за безрассудные и агрессивные действия".

https://ria.ru/20210218/konferentsiya-1598014787.html

https://ria.ru/20210212/putin-1597137203.html

https://ria.ru/20210219/konferentsiya-1597958623.html

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россия, мария захарова, воз, евросоюз, джо байден, оон, мюнхен, в мире