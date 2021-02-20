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Захарова возмутилась, что Россию не позвали на Мюнхенскую конференцию
Захарова возмутилась, что Россию не позвали на Мюнхенскую конференцию
Россию даже не рассматривали в качестве участника пленарного заседания Мюнхенской конференции по безопасности, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T17:07
2021-02-20T17:07
2021-02-20T19:24
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россию даже не рассматривали в качестве участника пленарного заседания Мюнхенской конференции по безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В пятницу прошла специальная онлайн-сессия Мюнхенской конференции, которая, как было анонсировано, запустила цикл предваряющих пленарное заседание МКБ мероприятий "Дорога в Мюнхен 2021" ближе к лету.В МИД обратили внимание, что с учетом заявленной повестки дня, среди пунктов которой фигурируют такие глобальные темы, как "актуальные проблемы мирового развития", "проблемы изменения климата" и "борьба с пандемией коронавирусной инфекции", состав участников вызывает недоумение.Напротив, отметила официальный представитель МИД, они рассматривались в дискуссии в качестве угроз и соперников, с которыми нужно бороться."Вновь приходится констатировать укрепившееся в последние годы стремление западных партнеров решать проблемы в узком кругу, продвигать удобные им решения, которые впоследствии будут навязываться остальным членам международного сообщества через призму "миропорядка, основанного на правилах", — резюмировала Захарова.Она подчеркнула, что Москва не разделяет такой подход и призывает к широкому международному сотрудничеству по объединительной повестке дня.Президент США Джо Байден, выступая онлайн на конференции, заявил, что Россия намерена подорвать трансатлантическое сотрудничество США и стран Европы. В ходе конференции он призвал европейских партнеров США придерживаться единства в Евросоюзе и внутри НАТО в свете "российской угрозы".Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал обновить стратегическую концепцию организации, поскольку она не учитывает ухудшение отношений с Россией и укрепление Китая.Также на этой неделе в Пентагоне заявили, что Россия несет угрозу для всех членов НАТО, поскольку она якобы "использует военную силу для достижения своих целей". Там отметили, что планируют продвигать американские интересы и намерены заставить Москву "отвечать за безрассудные и агрессивные действия".
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россия, мария захарова, воз, евросоюз, джо байден, оон, мюнхен, в мире
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россию даже не рассматривали в качестве участника пленарного заседания Мюнхенской конференции по безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В пятницу прошла специальная онлайн-сессия Мюнхенской конференции, которая, как было анонсировано, запустила цикл предваряющих пленарное заседание МКБ мероприятий "Дорога в Мюнхен 2021" ближе к лету.
В МИД обратили внимание, что с учетом заявленной повестки дня, среди пунктов которой фигурируют такие глобальные темы, как "актуальные проблемы мирового развития", "проблемы изменения климата" и "борьба с пандемией коронавирусной инфекции", состав участников вызывает недоумение.
"По сути, стоящие перед всем человечеством проблемы планируется обсудить в очень "зауженном" формате. К дискуссии организаторами были приглашены руководство США и ЕС, а также генеральный секретарь ООН и генеральный директор ВОЗ. О том, чтобы привлечь к участию другие страны, включая Россию и Китай, речь не шла", — говорится в комментарии Захаровой.
Напротив, отметила официальный представитель МИД, они рассматривались в дискуссии в качестве угроз и соперников, с которыми нужно бороться.
"Вновь приходится констатировать укрепившееся в последние годы стремление западных партнеров решать проблемы в узком кругу, продвигать удобные им решения, которые впоследствии будут навязываться остальным членам международного сообщества через призму "миропорядка, основанного на правилах", — резюмировала Захарова.
Она подчеркнула, что Москва не разделяет такой подход и призывает к широкому международному сотрудничеству по объединительной повестке дня.
Президент США Джо Байден
, выступая онлайн на конференции, заявил, что Россия намерена подорвать трансатлантическое сотрудничество США и стран Европы
. В ходе конференции он призвал европейских партнеров США придерживаться единства в Евросоюзе
и внутри НАТО
в свете "российской угрозы".
Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал обновить стратегическую концепцию организации, поскольку она не учитывает ухудшение отношений с Россией и укрепление Китая.
Также на этой неделе в Пентагоне заявили, что Россия несет угрозу для всех членов НАТО, поскольку она якобы "использует военную силу для достижения своих целей". Там отметили, что планируют продвигать американские интересы и намерены заставить Москву "отвечать за безрассудные и агрессивные действия".