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Блумберг: Госдеп не предложил новых санкций по "Северному потоку — 2"
Блумберг: Госдеп не предложил новых санкций по "Северному потоку — 2"
Госдепартамент США не предложил новых санкций против "Северного потока — 2" в докладе конгрессу, сообщило Блумберг со ссылкой на документ. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T05:25
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россия
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ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Госдепартамент США не предложил новых санкций против "Северного потока — 2" в докладе конгрессу, сообщило Блумберг со ссылкой на документ.По данным агентства, ведомство упомянуло о нарушении американских ограничительных мер трубоукладчиком "Фортуна" и его владельцем "КВТ-РУС". Это может означать введение против них санкций. При этом и судно, и компания уже находятся в списках американских ограничений по другим статьям.Также отмечается, что Госдеп не предложил вводить санкции против каких-либо немецких или других европейских компаний, причастных к российскому проекту.Госдеп не ответил на просьбу РИА Новости о комментарии. В Блумберг считают, что отсутствие новых санкций отражает намерение госсекретаря Энтони Блинкена "не бросать вызов" российской компании "Газпром", чтобы не оттолкнуть Берлин от Вашингтона.Доклад Госдепа появился с опозданием: крайним сроком для его предоставления конгрессу было 16 февраля.Решение об ограничительных мерах приняли, несмотря на критику внутри Соединенных Штатов, где упрекают нынешнюю администрацию в "мягкотелости" в отношении России. Сообщается, что член комитета палаты представителей по иностранным делам республиканец Майкл Маккол назвал эти предложения "полностью неадекватными"."Намерения конгресса ясны, их нельзя игнорировать: обязательные предписания, принятые с поддержкой обеих партий в последних двух оборонных бюджетах, задуманы с тем, чтобы остановить завершение зловредного российского трубопровода", — говорится в заявлении конгрессмена."Северный поток — 2"Проект предполагает проведение двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.Против "Северного потока — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша, Латвия и Литва. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas остановила прокладку.Работы продолжились через год: в декабре 2020-го российская баржа "Фортуна" протянула 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии.С датскими властями работы согласованы с 15 января, строительство на территории королевства планируют завершить до конца апреля. Немецкое разрешение для трубоукладчика действует до конца мая.
https://ria.ru/20210219/gazprom-1598244625.html
https://ria.ru/20210218/potok-1597987677.html
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allseas, nord stream 2 ag, майкл маккол, энтони блинкен, газпром, берлин (город), россия, вашингтон, северный поток — 2, государственный департамент сша, сша, в мире

Блумберг: Госдеп не предложил новых санкций по "Северному потоку — 2"

05:25 20.02.2021 (обновлено: 10:16 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту Висмар - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Госдепартамент США не предложил новых санкций против "Северного потока — 2" в докладе конгрессу, сообщило Блумберг со ссылкой на документ.
По данным агентства, ведомство упомянуло о нарушении американских ограничительных мер трубоукладчиком "Фортуна" и его владельцем "КВТ-РУС". Это может означать введение против них санкций. При этом и судно, и компания уже находятся в списках американских ограничений по другим статьям.
Также отмечается, что Госдеп не предложил вводить санкции против каких-либо немецких или других европейских компаний, причастных к российскому проекту.
Госдеп не ответил на просьбу РИА Новости о комментарии. В Блумберг считают, что отсутствие новых санкций отражает намерение госсекретаря Энтони Блинкена "не бросать вызов" российской компании "Газпром", чтобы не оттолкнуть Берлин от Вашингтона.
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Решение об ограничительных мерах приняли, несмотря на критику внутри Соединенных Штатов, где упрекают нынешнюю администрацию в "мягкотелости" в отношении России. Сообщается, что член комитета палаты представителей по иностранным делам республиканец Майкл Маккол назвал эти предложения "полностью неадекватными".
"Намерения конгресса ясны, их нельзя игнорировать: обязательные предписания, принятые с поддержкой обеих партий в последних двух оборонных бюджетах, задуманы с тем, чтобы остановить завершение зловредного российского трубопровода", — говорится в заявлении конгрессмена.

"Северный поток — 2"

Проект предполагает проведение двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.
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В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas остановила прокладку.
Работы продолжились через год: в декабре 2020-го российская баржа "Фортуна" протянула 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии.
С датскими властями работы согласованы с 15 января, строительство на территории королевства планируют завершить до конца апреля. Немецкое разрешение для трубоукладчика действует до конца мая.
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