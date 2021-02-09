https://ria.ru/20210209/impichment-1596507266.html

Попытки импичмента президентов США

Попытки импичмента президентов США

Импичмент (impeachment) – особый порядок привлечения к ответственности и судебного рассмотрения дел о преступлениях высших должностных лиц. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T01:22

2021-02-09T01:22

2021-02-09T01:22

справки

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Импичмент (impeachment) – особый порядок привлечения к ответственности и судебного рассмотрения дел о преступлениях высших должностных лиц. Согласно Конституции США, конгресс имеет право отстранить президента страны до окончания его срока в связи с "госизменой, взяточничеством и другими тяжкими преступлениями и проступками".В 1868 году процедуре импичмента был подвергнут Эндрю Джонсон, 17-й президент США (1865-1869). Объявление им в 1865 году амнистии, предусматривавшей создание на юге страны гражданских правительств штатов, было холодно встречено радикальными лидерами конгресса; они ответили собственными законами о реконструкции, на которые Джонсону пришлось наложить вето. Президент сопровождал свои вето резкими отповедями, которые настроили против него и более умеренных республиканцев. После выборов в конгресс 1866 года сторонники радикальной реконструкции смогли преодолеть эти вето. Кроме того, они попытались существенно ограничить полномочия президента, приняв ряд соответствующих законов, в том числе закон о высших должностях в правительстве. Когда Джонсон проигнорировал этот закон, уволив военного министра Эдвина Стэнтона, против него была начата процедура импичмента. Джонсон сохранил пост президента лишь благодаря большинству в один голос в сенате. В 1974 году импичмент грозил Ричарду Никсону, 37-му президенту США (1969-1974), в связи с Уотергейтским скандалом – разбирательством противозаконных действий ряда лиц в связи с попыткой установить подслушивающие устройства в штаб-квартире Демократической партии в отеле "Уотергейт" (Watergate) в Вашингтоне во время избирательной кампании 1972 года. В ходе расследования были выявлены факты нарушения закона сторонниками Никсона и членами его администрации (подкуп, угрозы, лжесвидетельство). В 1974 году суд признал, что Никсон знал о попытках скрыть преступление в отеле "Уотергейт". Юридический комитет палаты представителей Конгресса рекомендовал отстранить Никсона от исполнения обязанностей президента. 9 августа 1974 года, убедившись в том, что ему не избежать импичмента, президент объявил о своем уходе в отставку, став первым американским президентом, отстраненным от власти таким образом.В 1998 году процедуре импичмента был подвергнут Билл Клинтон, 42-й президент США (1993-2001). Политический скандал разгорелся после появления в СМИ информации о связи президента с молодой сотрудницей Белого дома Моникой Левински. В ходе судебного разбирательства Клинтон отрицал вину, однако в результате был вынужден признаться во лжи. В декабре 1998 года палата представителей вынесла против него решение об импичменте. Президент обвинялся в ложных показаниях суду и в препятствовании правосудию, но был оправдан сенатом. В феврале 1999 года, после долгого разбирательства, с Клинтона были сняты все обвинения. 24 сентября 2019 года демократы, контролировавшие нижнюю палату конгресса США, объявили о начале процедуры импичмента 45-го президента США (2017-2021) Дональда Трампа. Основанием для этого стала якобы попытка главы государства использовать власти Украины для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия. Скандал, ставший началом запуска рассмотрения процедуры импичмента Трампа, разгорелся после того, как анонимный информатор заявил о давлении главы Белого дома на украинского президента Владимира Зеленского с целью склонить Киев инициировать расследование в отношении Хантера Байдена – сына Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь. Палата представителей конгресса в декабре 2019 года вынесла Трампу импичмент по двум пунктам: превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Импичмент был вынесен голосами одних лишь демократов. 5 февраля Сенат США оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности. 13 января 2021 года палата представителей конгресса США вынесла 45-му президенту Дональду Трампу импичмент 232 голосами за и 197 против. Трамп стал единственным президентом в истории США, которому импичмент был вынесен дважды. Демократы в конгрессе США в обвинительном документе в адрес Дональда Трампа возложили на него всю вину за беспорядки в Капитолии 6 января 2021 года. В этот день совместное заседание палат конгресса США по утверждению итогов ноябрьских выборов президента было прервано. Сторонники тогда еще президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. В результате попытки штурма конгресса погибло четверо протестующих и один полицейский. По факту беспорядков заведено более 160 дел. Заявивший об "украденной победе" Трамп осудил насилие в Капитолии спустя несколько дней после погромов.Сенат рассматривает импичмент задним числом – уже после ухода президента с поста. Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа на обвинения демократов заявили, что он не участвовал в мятеже, и назвали процесс импичмента Трампу после его ухода неконституционным.Если Трамп будет осужден, то сенат сможет провести отдельное голосование о том, запретить ли ему вновь занимать государственные должности. Единства насчет того, является ли импичмент задним числом конституционным, среди специалистов по основному закону нет, а суды никогда не рассматривали этот вопрос. Таким образом, сенаторы взяли решение этого вопроса на себя.Для подтверждения импичмента нужно 67 голосов сенаторов, для чего демократам нужно склонить на свою сторону 17 республиканцев. Рассмотрение дела в сенате по существу намечено на 9 февраля 2021 года.Около 30 раз юридический комитет палаты представителей формулировал статьи импичмента, которые не были приняты большинством голосов нижней палаты парламента США. Такие попытки предпринимались в 1933 году в отношении 31-го президента Герберта Гувера и 33-го президента Гарри Трумэна в 1952 году. Примерно в 15 случаях палата представителей возбуждала процедуру импичмента против высших должностных лиц государства, но юридический комитет палаты представителей не находил оснований для формулирования статей импичмента. Дважды процедура импичмента возбуждалась в отношении 40-го президента Рональда Рейгана (в 1983 и 1985 годах) и 41-го президента Джорджа Буша (оба раза в 1991 году). В июне 2008 года заявление об импичменте было внесено в отношении 43-го президента Джорджа Буша-младшего, оно содержало 35 пунктов обвинения, в том числе о введении страны в заблуждение в связи с развязыванием войны в Ираке и об игнорировании сведений разведки об угрозе терактов 11 сентября 2001 года. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки