https://ria.ru/20210205/kapitoliy-1596106565.html

ФБР обыскало дом женщины, замешанной в беспорядках в Капитолии

ФБР обыскало дом женщины, замешанной в беспорядках в Капитолии

ФБР провело обыск в доме Рэйчел Пауэлл, матери 8 детей из округа Мерсер, штат Пенсильвания, предположительно замешанной в январских беспорядках у здания... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T05:49

2021-02-05T05:49

2021-02-05T05:49

захват капитолия в вашингтоне

фбр

капитолий

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в мире

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. ФБР провело обыск в доме Рэйчел Пауэлл, матери 8 детей из округа Мерсер, штат Пенсильвания, предположительно замешанной в январских беспорядках у здания Капитолия, сообщает телеканал KDKA.Телеканал ссылается на видео, запечатлевшее беспорядки у Капитолия. На них женщина с громкоговорителем в руках раздает участникам штурма указания, куда идти, и вместе с другими людьми пытается выбить тараном окно. Женщина, судя по всему, знакома с планом здания, что может свидетельствовать о заранее спланированном нападении.Агенты ФБР в четверг провели обыск в её доме, пытаясь найти улики против Пауэлл, а также информацию о ее местонахождении. По словам соседей женщины, она вместе с младшими детьми исчезла около недели назад и, вероятно, скрывается в неизвестном месте.Шестого января сторонники тогда еще президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

https://ria.ru/20210204/kapitoliy-1596042073.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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фбр, капитолий, сша, в мире