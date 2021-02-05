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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210205/kapitoliy-1596106565.html
ФБР обыскало дом женщины, замешанной в беспорядках в Капитолии
ФБР обыскало дом женщины, замешанной в беспорядках в Капитолии
ФБР провело обыск в доме Рэйчел Пауэлл, матери 8 детей из округа Мерсер, штат Пенсильвания, предположительно замешанной в январских беспорядках у здания... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T05:49
2021-02-05T05:49
захват капитолия в вашингтоне
фбр
капитолий
сша
в мире
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. ФБР провело обыск в доме Рэйчел Пауэлл, матери 8 детей из округа Мерсер, штат Пенсильвания, предположительно замешанной в январских беспорядках у здания Капитолия, сообщает телеканал KDKA.Телеканал ссылается на видео, запечатлевшее беспорядки у Капитолия. На них женщина с громкоговорителем в руках раздает участникам штурма указания, куда идти, и вместе с другими людьми пытается выбить тараном окно. Женщина, судя по всему, знакома с планом здания, что может свидетельствовать о заранее спланированном нападении.Агенты ФБР в четверг провели обыск в её доме, пытаясь найти улики против Пауэлл, а также информацию о ее местонахождении. По словам соседей женщины, она вместе с младшими детьми исчезла около недели назад и, вероятно, скрывается в неизвестном месте.Шестого января сторонники тогда еще президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
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фбр, капитолий, сша, в мире

ФБР обыскало дом женщины, замешанной в беспорядках в Капитолии

05:49 05.02.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. ФБР провело обыск в доме Рэйчел Пауэлл, матери 8 детей из округа Мерсер, штат Пенсильвания, предположительно замешанной в январских беспорядках у здания Капитолия, сообщает телеканал KDKA.
"Мы проводим санкционированные судом правоохранительные мероприятия в данном месте. Мы пытаемся установить местонахождение Рейчэл Пауэлл", - цитирует телеканал заявление ФБР.
Телеканал ссылается на видео, запечатлевшее беспорядки у Капитолия. На них женщина с громкоговорителем в руках раздает участникам штурма указания, куда идти, и вместе с другими людьми пытается выбить тараном окно. Женщина, судя по всему, знакома с планом здания, что может свидетельствовать о заранее спланированном нападении.
Агенты ФБР в четверг провели обыск в её доме, пытаясь найти улики против Пауэлл, а также информацию о ее местонахождении. По словам соседей женщины, она вместе с младшими детьми исчезла около недели назад и, вероятно, скрывается в неизвестном месте.
Шестого января сторонники тогда еще президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
Сотрудники полиции и участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
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