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Адвокаты Трампа назвали процесс импичмента неконституционным
Адвокаты Трампа назвали процесс импичмента неконституционным
Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа на обвинения демократов заявили, что он не участвовал в мятеже, и назвали процесс импичмента Трампу после его ухода... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T20:49
2021-02-02T21:37
второй импичмент дональду трампу
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа на обвинения демократов заявили, что он не участвовал в мятеже, и назвали процесс импичмента Трампу после его ухода неконституционным, говорится в ответе защиты Трампа на статью обвинения в рамках импичмента, опубликованном New York Times.По мнению адвокатов Брюса Кастора и Дэвида Шоена, положение конституции об импичменте не распространяется на Трампа, так как там идет речь о президенте, каковым он более не является.Кроме того, защита отвергла обвинения в том, что Трамп нарушил клятву и не выполнил свой конституционный долг по защите конституции, заверив, что на протяжении всего времени он делал все, что мог для выполнения долга.Заявления Трампа о фальсификациях выборов, которые тоже вменяются ему в вину, защита оправдывает Первой поправкой к конституции о свободе слова. Кроме того, адвокаты обратили внимание на то, что при вынесении решения об импичменте в палате представителей Трампу фактически не дали возможность выступить в свою защиту, при этом были нарушены сложившиеся процедуры и не было проведено расследование.Ранее был обнародован текст обвинения в адрес Трампа, подготовленный демократами для процесса по импичменту. Там на него возложили всю ответственность за беспорядки на Капитолии 6 января.Рассмотрение дела в сенате по существу начнется 9 февраля. На минувших выходных Трампа покинули пять юристов, которые должны были представлять его интересы на процессе, после чего он взял двух новых адвокатов, которые должны за оставшееся время ознакомиться с материалами и подготовить линию защиты. Ранее сообщалось, что Трамп может дать письменные показания.Палата представителей конгресса США 13 января вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам 232 голосами за и 197 против. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси подписала статью об импичменте Трампу, теперь документ должен быть направлен в сенат для рассмотрения этого вопроса.Сенат рассматривает импичмент задним числом - уже после ухода президента с поста. Если Трамп будет осужден, то сенат сможет провести отдельное голосование о том, запретить ли ему вновь занимать государственные должности. Единства насчет того, является ли импичмент задним числом конституционным, среди специалистов по основному закону нет, а суды никогда не рассматривали этот вопрос. Таким образом, сенаторы взяли решение этого вопроса на себя.Для подтверждения импичмента нужно 67 голосов сенаторов, для чего демократам нужно склонить на свою сторону 17 республиканцев. Однако пока лишь несколько человек от Республиканской партии высказались в поддержку импичмента, и шансы на его реализацию оцениваются как невысокие.
https://ria.ru/20210202/kapitoliy-1595738374.html
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второй импичмент дональду трампу, дональд трамп, сша, в мире

Адвокаты Трампа назвали процесс импичмента неконституционным

20:49 02.02.2021 (обновлено: 21:37 02.02.2021)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп во время выступления на базе Эндрюс, штат Мэриленд
Президент США Дональд Трамп во время выступления на базе Эндрюс, штат Мэриленд - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© REUTERS / Carlos Barria
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ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа на обвинения демократов заявили, что он не участвовал в мятеже, и назвали процесс импичмента Трампу после его ухода неконституционным, говорится в ответе защиты Трампа на статью обвинения в рамках импичмента, опубликованном New York Times.
По мнению адвокатов Брюса Кастора и Дэвида Шоена, положение конституции об импичменте не распространяется на Трампа, так как там идет речь о президенте, каковым он более не является.

"Положение в конституции требует, чтобы человек в действительности находился в должности, чтобы можно было объявить ему импичмент. Поскольку 45-й президент более не президент, сенат не может применить пункт о том, что "он отстраняется от должности путем импичмента за…", - говорится в документе.

Кроме того, защита отвергла обвинения в том, что Трамп нарушил клятву и не выполнил свой конституционный долг по защите конституции, заверив, что на протяжении всего времени он делал все, что мог для выполнения долга.
Заявления Трампа о фальсификациях выборов, которые тоже вменяются ему в вину, защита оправдывает Первой поправкой к конституции о свободе слова. Кроме того, адвокаты обратили внимание на то, что при вынесении решения об импичменте в палате представителей Трампу фактически не дали возможность выступить в свою защиту, при этом были нарушены сложившиеся процедуры и не было проведено расследование.
Ранее был обнародован текст обвинения в адрес Трампа, подготовленный демократами для процесса по импичменту. Там на него возложили всю ответственность за беспорядки на Капитолии 6 января.
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Рассмотрение дела в сенате по существу начнется 9 февраля. На минувших выходных Трампа покинули пять юристов, которые должны были представлять его интересы на процессе, после чего он взял двух новых адвокатов, которые должны за оставшееся время ознакомиться с материалами и подготовить линию защиты. Ранее сообщалось, что Трамп может дать письменные показания.
Палата представителей конгресса США 13 января вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам 232 голосами за и 197 против. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси подписала статью об импичменте Трампу, теперь документ должен быть направлен в сенат для рассмотрения этого вопроса.
Сенат рассматривает импичмент задним числом - уже после ухода президента с поста. Если Трамп будет осужден, то сенат сможет провести отдельное голосование о том, запретить ли ему вновь занимать государственные должности. Единства насчет того, является ли импичмент задним числом конституционным, среди специалистов по основному закону нет, а суды никогда не рассматривали этот вопрос. Таким образом, сенаторы взяли решение этого вопроса на себя.
Для подтверждения импичмента нужно 67 голосов сенаторов, для чего демократам нужно склонить на свою сторону 17 республиканцев. Однако пока лишь несколько человек от Республиканской партии высказались в поддержку импичмента, и шансы на его реализацию оцениваются как невысокие.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
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Второй импичмент Дональду ТрампуДональд ТрампСШАВ мире
 
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