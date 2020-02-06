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Эксперт: провал импичмента увеличил шансы Трампа на переизбрание
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РИА Новости

Эксперт: провал импичмента увеличил шансы Трампа на переизбрание

10:40 06.02.2020
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© AP PhotoИмпичмент президента США Дональда Трампа
Импичмент президента США Дональда Трампа
© AP Photo
Импичмент президента США Дональда Трампа
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Провал импичмента президента США Дональда Трампа был предсказуемым, это увеличивает шансы действующего американского лидера быть переизбранным на выборах в ноябре, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
Сенат США в среду оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения - в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности. Как заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси по итогам голосования в сенате по импичменту, Трамп остается угрозой для демократии США.
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Как отметил эксперт, аналитики ранее говорили, что демократам не удастся добиться импичмента Трампа в сенате. По словам эксперта, политический класс в США расколот, и раскол усугубляется, консервируется, можно в какой-то степени говорить о том, что в Соединенных Штатах происходит "холодная" гражданская война.
"Да, безусловно (предсказуемый провал). Он (Трамп) этим воспользуется. Он показал себя умелым политиком. Конечно, в данный момент, после такого провала (демократов), позиции Трампа на переизбрание, то есть потенциал его для переизбрания вырос. И он сейчас не просто празднует победу в том, что просто остался на посту, но и в принципе делает заявку на то, что выборы состоятся в его пользу и он продолжит свое президентство еще на четыре года – на второй срок", - сказал Суздальцев РИА Новости.
По словам эксперта, демократы, несмотря на оправдание Трампа, продолжат предпринимать шаги против действующего президента США.
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"Безусловно. Они вошли в такое состояние "холодной" гражданской войны. Они (демократы) не обращают внимание на международных партнеров, они забыли про интересы собственной страны – США. Они вне компромиссов. Раскол не в том, что не просто не пожали друг другу руки перед обращением к конгрессу США, это просто демонстрация того, что существует две Америки. Это очень опасно. И демократы этого не видят, к сожалению", - пояснил Суздальцев.
Сенатор-республиканец Митт Ромни поддержал импичмент президента США Дональда Трампа по одной из статей обвинения. Сам Трамп назвал лицемерным это решение Ромни.
Как полагает Суздальцев, поступок Ромни, тем не менее, вряд ли скажется на его политической карьере.
"В общем, там появился один предатель, который "перебежал" – сенатор Митт Ромни. Но, учитывая, что партийная дисциплина в США – понятие относительное, то вряд ли это как-то отразится на его карьере. Хотя, конечно, тема эта будет постоянно отражаться в американской политической печати и так далее", - добавил эксперт.
В декабре 2019 года палата представителей голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент по двум статьям обвинения. Демократы считают, что Трамп давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе.
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