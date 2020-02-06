Эксперт: провал импичмента увеличил шансы Трампа на переизбрание

"Да, безусловно (предсказуемый провал). Он (Трамп) этим воспользуется. Он показал себя умелым политиком. Конечно, в данный момент, после такого провала (демократов), позиции Трампа на переизбрание, то есть потенциал его для переизбрания вырос. И он сейчас не просто празднует победу в том, что просто остался на посту, но и в принципе делает заявку на то, что выборы состоятся в его пользу и он продолжит свое президентство еще на четыре года – на второй срок", - сказал Суздальцев РИА Новости.