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Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
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РИА Новости

Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа

00:38 06.02.2020 (обновлено: 01:10 06.02.2020)
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© REUTERS / HANDOUTИмпичмент президента США Дональда Трампа
Импичмент президента США Дональда Трампа
© REUTERS / HANDOUT
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту. Таким образом, глава Белого дома не будет осужден и отстранен от власти.
Сенаторы сочли Трампа невиновным по обвинениям в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. На этом процесс импичмента завершился.
Для отстранения президента от власти требовалось две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате изначально не намеревалось объявлять Трампу импичмент.
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Импичмент Трампа

Палата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Демократы заявляли, что глава Белого дома задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена и его сына, а затем препятствовал расследованию конгресса.
Сам президент США заявлял, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией. Юристы Белого дома настаивали, что своими действиями демократы нарушают конституцию США, и требовали немедленно оправдать президента.
Трамп стал третьим президентом США в истории, кому объявили импичмент.
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампСШАВ мире
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