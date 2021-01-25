https://ria.ru/20210125/egipet-1593965664.html

Революция в Египте (2011)

Революция в Египте (2011)

С революции 23 июля 1952 года, после которой Египет стал республикой, до 2011 года страной управляли военные. Четыре президента – Мухаммед Нагиб, Гамаль Абдель... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T04:45

2021-01-25T04:45

2021-01-25T04:45

египет

справки

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С революции 23 июля 1952 года, после которой Египет стал республикой, до 2011 года страной управляли военные. Четыре президента – Мухаммед Нагиб, Гамаль Абдель Насер, Анвар Садат и Хосни Мубарак – были офицерами и опирались главным образом на армию. Мубарак, став главой страны в 1981 году после убийства во время военного парада президента Египта Анвара Садата, сразу же ввел в стране чрезвычайное положение, которое не отменял на протяжении всего срока своего правления. На посту президента Мубарак проводил жесткий курс, направленный на борьбу с экстремистскими исламскими организациями и коррупцией. Легализовал деятельность оппозиционных партий, освободил политических заключенных. Добился существенного экономического роста главным образом благодаря внешним займам. В результате инициированных Мубараком структурных реформ, направленных на либерализацию экономики, значительно укрепились позиции крупного национального капитала. В то же время возросла безработица, ухудшилось материальное положение широких слоев населения. В результате этого росло недовольство народа, широких общественных масс. Особенно недовольна режимом была египетская молодежь. В 2010-2011 годах число безработной образованной городской молодежи составило почти 43% от общей численности этого пласта населения. Мощное информационное развитие Египта, связанное, в первую очередь, с развитием и распространением интернета, создало для египетской образованной молодежи новые средства самоорганизации. В течение нескольких дней, предшествовавших началу массовых выступлений, в египетских микроблогах наблюдалась высокая активность, стали появляться многочисленные протестные объединения. Народные волнения начались в Египте с мирной демонстрации 25 января 2011 года в Каире, главными требованиями которой были увеличение минимального уровня зарплат, отставка министра внутренних дел, демократизация общества. Вдохновленная примером тунисской революции, создавшей прецедент, когда диктатора, находящегося у власти несколько десятков лет, можно свергнуть не только путем военного переворота, но и посредством народного восстания, образованная молодежь вышла на площадь Тахрир в центре Каира и повела за собой толпу. Молодых активистов, начавших антиправительственную акцию, поддержала находящаяся в стране под запретом крупнейшая оппозиционная группа Египта "Братья-мусульмане"*. Демонстрация в целом прошла мирно.На следующей день, несмотря на запрет властей и действие режима чрезвычайного положения, массовые антиправительственные демонстрации состоялись в нескольких городах Египта. Для их рассеивания полиция применила слезоточивый газ, дубинки и даже камни.27 января спецслужбы арестовали свыше одной тысячи участников манифестаций. Несмотря на это демонстрации продолжились. На севере Синайского полуострова участники выступлений применили противотанковые ракеты против полиции. В Исмаилии произошла перестрелка между стражами порядка и манифестантами. В Суэце участники выступлений сожгли казарму пожарных. Здесь в столкновениях с полицией пролилась первая кровь. На фоне усиливавшегося народного недовольства 28 января в Египте сначала отключили сервис обмена смс-сообщениями, а затем прервалась мобильная связь и интернет. С помощью мобильных телефонов и социальных сетей организаторы акций протеста оповещали потенциальных участников о месте и времени проведения демонстраций, координировали собственные действия. Несмотря на отсутствие связи 28 января в "пятницу гнева" на демонстрации вышли сотни тысяч человек. Полиция не справлялась с таким числом протестующих и практически прекратила работу. Убедившись в неспособности МВД стабилизировать ситуацию в стране, Мубарак объявил о введении комендантского часа, в египетские города вошли военные. Однако массовые народные волнения в Египте продолжились. Их численность то сокращалась до ста тысяч, то вырастала до миллионов. Центром восстания, его средоточием, символом, знаменем стала площадь Тахрир (переводится – Освобождение) в центре Каира. Здесь шел непрекращающийся митинг, кипели дискуссии, читали стихи и пели песни, молились пять раз в день, давали интервью, позировали перед телекамерами важнейших мировых каналов. Здесь же разбили палатки, в которых жили люди, поклявшиеся не уходить до победы, сюда подносили воду, пищу, медикаменты, одеяла.Во время акций вспыхивали беспорядки, демонстранты нападали на полицейские участки и автомобили, были разграблены и сожжены магазины, государственные учреждения, музеи. Из тюрем бежали тысячи заключенных, в городах орудовали мародеры. Курорты стали спешно покидать туристы, столичный аэропорт не справлялся с потоком иностранцев, желавших покинуть охваченную беспорядками страну. Иностранные компании замораживали свою деятельность в Египте, выводили капиталы. В стране обвалилась и закрылась биржа.На фоне непрекращающихся народных волнений президент Египта сменил правительство страны. 31 января новое правительство Египта, сформированное бывшим министром гражданской авиации, принесло присягу. Однако это не успокоило народ. 1 февраля во всех провинциях Египта прошли массовые акции протеста под названием "Марш миллионов", основным требованием которых была отставка президента Египта Хосни Мубарака. Выступая вечером того же дня с телеобращением к нации, Мубарак сообщил, что не будет баллотироваться на предстоящих в сентябре 2011 года президентских выборах и обещал до конца срока своего правления провести коренные политические реформы, на которых настаивали демонстранты и оппозиция. Однако это не остановило протестующих. 2 февраля на площади Тахрир в центре Каира произошли ожесточенные столкновения и перестрелка между сторонниками и противниками египетских властей. С начала февраля армия, взявшая на себя роль арбитра, который не атаковал участников протестных выступлений, но и не препятствовал сторонникам Мубарака нападать на них, стала все чаще использоваться для наведения порядка на улицах больших городов. В этих усилиях ее поддержала полиция, которая первоначально самоустранилась от поддержания правопорядка.Вмешательство военных несколько успокоило протестующих, поэтому 4 февраля было объявлено о сокращении времени действия комендантского часа в трех самых крупных городах страны (Каир, Александрия и Суэц) – с того дня он действовал с 19 часов вечера до шести часов утра. После многодневных массовых протестов 11 февраля 2011 года президент Египта Хосни Мубарак ушел в отставку, передав власть Высшему совету вооруженных сил. За время массовых протестов и последовавших беспорядков погибли как минимум 800 человек и несколько тысяч пострадали. День 25 января в Египте был объявлен национальным праздником в честь начала народного восстания. В результате революции в Египте произошел рост радикальных и даже экстремистских сил, потом последовал всплеск террористической активности. В стране происходили многочисленные стычки между "Братьями-мусульманами"* и их противниками, между революционерами светской ориентации и военным режимом. Ситуация вела к усугублению экономических и социальных проблем в стране. Хотя военные после прихода к власти в Египте отменили действие конституции 1971 года и распустили обе палаты парламента, подавляющее большинство в котором было у правившей при Мубараке Национально-демократической партии. Они провели референдум по конституционной декларации (временной конституции), парламентские, а затем и президентские выборы. В июне 2012 года новым главой государства стал исламист Мухаммед Мурси. С его приходом к власти волнения в Египте не стихли. Новый подъем напряженности произошел 25 января 2013 года, когда на каирскую площадь Тахрир пришли тысячи людей, требовавших свержения президента Мухаммеда Мурси. Одновременно начались выступления в Порт-Саиде, Исмаилии и Суэце. К концу июня ситуация на внутриполитической арене Египта сильно обострилась, демонстрации сторонников и противников Мурси периодически перерастали в столкновения. 1 июля 2013 года египетская армия выдвинула ультиматум правительству по урегулированию политического кризиса в стране. Так как правительство и оппозиция не смогли разрешить ситуацию и удовлетворить требования населения, то 3 июля армия Египта отстранила от власти президента Мурси и объявила переходный период. Сторонники Мурси стали проводить массовые акции протеста с требованием вернуть его на пост главы государства. В результате беспорядков и столкновений, последовавшими за протестами, погибли сотни египтян. После этого последовали аресты представителей движения "Братья-мусульмане"*, позже они были осуждены. С момента отстранения от власти Мухаммед Мурси, выступавший в качестве подсудимого по целому ряду процессов, связанных со шпионажем, терроризмом и госизменой, скончался в июне 2019 года во время суда по делу о шпионаже. Относительную стабильность Египет обрел с приходом к власти в 2014 году бывшего министра обороны Абдель Фаттаха ас-Сиси, который в 2018 году был переизбран на второй четырехлетний президентский срок. Власть в Египте вернулась в руки прежней элиты. После революции 2011 года Хосни Мубарака арестовали по обвинению в коррупции и гибели демонстрантов и приговорили к пожизненному заключению. Однако позже решение пересмотрели. В 2017 году он был выпущен на свободу, проведя шесть лет в тюрьме. Мубарак скончался 25 февраля 2020 года после длительной болезни. Его похоронили с воинскими почестями. * Запрещенная в России террористическая организацияМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

египет, справки