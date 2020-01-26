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Девятая годовщина "революции 25 января" в Египте прошла незаметно
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РИА Новости

Девятая годовщина "революции 25 января" в Египте прошла незаметно

01:00 26.01.2020
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© AP Photo / Manu BraboВид на Каир, Египет
Вид на Каир, Египет
© AP Photo / Manu Brabo
Вид на Каир, Египет. Архивное фото
КАИР, 26 янв - РИА Новости. Девятая годовщина "революции 25 января" в Египте, приведшая к отставке экс-президента Египта Хосни Мубарака, в этом году прошла совсем незаметно, передает корреспондент РИА Новости.
На улицах об одном из самых громких событий "арабской весны" в прошедшую субботу напоминали только усиленные наряды полиции на главных площадях страны, в связи с призывами оппозиции в соцсетях к акциям протеста. Вместо Дня революции, который еще лет пять назад "шумно" праздновали в Египте, страна фараонов отмечала 68-ю годовщину создания МВД арабской республики.
Вместо привычных для начала второй декады этого тысячелетия потасовок между силовиками и протестующими на каирской площади Тахрир, в субботу египетские полицейские в парадной форме раздавали прохожим розы и шоколадки. На центральных телеканалах страны транслировались сюжеты о вкладе египетской полиции в стабильность и борьбу с терроризмом, практически ничего – о "революции 25 января".
Полиция Египта. Архивное фото
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По словам каирского журналиста Хазема Абдаллы, основной причиной снижения интереса к "революции 25 января", стала прежде всего потеря интереса к этой дате у самих бывших ее главных активистов. Он также считает, что на это повлияли и последовавшие за ней судьбоносные для страны события, по сути, затмившие эту дату.
"Эти группы активистов выступали против того, чтобы Мубарак оставался во власти. Когда же они добились своей цели, то общей, сплачивающей их идеи не осталось. Ну а затем, как известно, произошла еще одна "революция 30 июня", в результате которой от власти был отстранен уже Мурси (Мухаммед Мурси – экс-президент Египта). Эту дату также начали отмечать в стране", - сказал Хазем Абдалла РИА Новости.
Житель каирского района Ард аль-Лива Мухаммед Мейсар считает, что "революцию 25 января" могли бы массово отмечать и сегодня, "если бы не провокации со стороны оппозиции, которая вновь хочет, чтобы этот день закончился массовыми беспорядками и призывами к свержению власти".
Массовые антиправительственные волнения начались в Египте 25 января 2011 года, они были приурочены к профессиональному празднику полиции. За массовыми демонстрациями и столкновениями последовали отставка президента Мубарака, роспуск парламента и приостановка действия конституции. Спустя два с половиной года также в результате массовых протестов был смещен и избранный после восстания президент-исламист Мухаммед Мурси. Относительную стабильность Египет обрел с приходом к власти бывшего министра обороны Абдель Фаттаха ас-Сиси, который в 2018 году был переизбран на второй четырехлетний президентский срок.
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