https://ria.ru/20210120/politika-1593704640.html

"Северный поток — 2" определит судьбу отношений Германии и США

"Северный поток — 2" определит судьбу отношений Германии и США

На свою инаугурацию Джо Байден получил не очень приятный подарок от ключевого партнера США — Германии. Тот представляет собой тщательно упакованную и... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T08:00

2021-01-20T08:00

2021-01-20T08:00

северный поток — 2

германия

сша

авторы

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На свою инаугурацию Джо Байден получил не очень приятный подарок от ключевого партнера США — Германии. Тот представляет собой тщательно упакованную и перевязанную ленточкой квинтэссенцию проблем, с которыми придется иметь дело новой администрации.Соединенные Штаты ввели санкции против российского трубоукладчика "Фортуна", участвующего в строительстве "Северного потока — 2". Также, по сведениям германских СМИ, американское посольство в Берлине уведомило правительство ФРГ о планах по введению новых ограничительных мер.Немецкие власти отреагировали прямо-таки оскорбительным в своей расслабленности комментарием, что они "с сожалением приняли это к сведению", то есть даже формального выражения озабоченности не последовало.Произошедшее стало органичным продолжением другого знакового инцидента, случившегося днями раньше.Очевидно, что Бернс действовал не по собственной инициативе, а озвучил предложение Вашингтона.Однако немцы просто отмахнулись от него. Глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст назвал "совершенно неуместным" обсуждение германской энергетической политики со Штатами. Он подчеркнул, что "строительство "Северного потока — 2" — дело сугубо европейское, имеет все необходимые разрешения и поэтому должно быть быстро завершено".Американская внешняя политика последних десятилетий, сбоем в которой стало президентство Дональда Трампа и которую намерены возродить демократы, чаще всего характеризуют как глобалистскую. Она содержит в себе две ключевых и в одинаковой степени важных составляющих — процедурно-институциональную и идеологическую.За идеологию отвечает объемный комплекс самых либерально-передовых идей — от ЛГБТ-прогресса до необходимости отказа человечества от употребления мяса по экологическим соображениям. Причем радикализм адептов, требования приверженности "единственно верному учению" и преследование несогласных становятся все жестче.То, что что-то пошло не так, стало понятно уже достаточно давно. Все большее число стран научились играть и выигрывать в заведомо несправедливой к ним системе. Россия и успешное применение ею в свою пользу правил ВТО тут скорее выступают наглядным примером, нежели исключением. Об этом и твердил все четыре года Дональд Трамп, без колебаний выводя Штаты из многочисленных международных договоров и организаций: на самом деле те вовсе не так выгодны Америке, как привыкли думать.Нетрудно догадаться, что немногочисленные привилегированные партнеры США, одним из которых является и Германия, тем более имеют особые бонусы — и, как уже стало очевидно, умеют очень хорошо ими пользоваться.Именно поэтому Берлину был так неудобен Трамп, который резал правду-матку, рубил сплеча и разрушал налаженную схему постепенного, негромкого восстановления Германией своего суверенитета и использования ею Америки в собственных интересах.И именно поэтому власти ФРГ прямо-таки с эйфорией восприняли Байдена как нового президента США: это обещает возвращение куда более комфортного для немцев формата отношений — с полным совпадением пропагандистской риторики и неторопливым кулуарно-лоббистским политическим процессом, под шумок которых можно успешно продвигать выгодную Германии повестку.С "Северным потоком — 2" это и происходит. За последние месяцы предприняты шаги, чтобы максимально обезопасить строительство газопровода от давления заокеанских санкций. Сменены владельцы у той же "Фортуны". Парламентом земли Мекленбург — Передняя Померания создан фонд, который должен содействовать операционной деятельности проекта.Самое интересное, что с помощью данной структуры немецкие власти стремятся убить сразу двух зайцев: помимо поддержки самого строительства, они обеспечивают его информационно-идеологическое сопровождение, поскольку называется новая организация "Фонд защиты климата и окружающей среды Мекленбург — Передняя Померания", а официальной целью объявлено содействие "достижению климатических целей Германии". Таким образом перехватывается экологическая повестка, поскольку именно зеленые активнее всего используются для торпедирования "Северного потока — 2" внутри страны.Команда Джо Байдена оказалась в весьма непростой ситуации. Они не могут — как это сделал бы Трамп — с места в карьер устроить громкий, на весь мир скандал стратегическому партнеру с принятием радикально-жестких мер против него. Это просто противоречит установкам о восстановлении западного единства, с которыми демократы возвращаются во власть. Тем более что в целом Берлин выказывает Вашингтону верноподданническое воодушевление и глубочайшее идеологическое союзничество, что в очередной раз было продемонстрировано их синхронно-возмущенной реакцией на задержание Алексея Навального в России.В результате с первых дней президентства Джо Байдена новая администрация окажется вынуждена выбирать в своей работе между категорически неприемлемым трампизмом и идеологически верным, но категорически неэффективным либеральным глобализмом.Впрочем, у Германии свои трудности. Вчера "Газпром" предупредил о рисках для газопровода "Северный поток — 2" из-за политического давления, что может привести к приостановке или даже отмене проекта. Это предупреждение — в первую очередь Берлину, который в стремлении к независимости и геополитическому усилению счел хорошей идей разыграть вызывающе антироссийскую карту в виде дела об отравлении Навального — и в очередной раз забыл, как больно умеет Россия отвечать на подобное.

https://ria.ru/20210119/sanktsii-1593605444.html

https://ria.ru/20210118/gazoprovod-1593549158.html

https://ria.ru/20210119/germaniya-1593672024.html

https://ria.ru/20210118/protest-1593581900.html

https://ria.ru/20210119/gazprom-1593681576.html

германия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

северный поток — 2, германия, сша, авторы