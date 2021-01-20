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"Северный поток — 2" определит судьбу отношений Германии и США
"Северный поток — 2" определит судьбу отношений Германии и США
На свою инаугурацию Джо Байден получил не очень приятный подарок от ключевого партнера США — Германии. Тот представляет собой тщательно упакованную и... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T08:00
2021-01-20T08:00
северный поток — 2
германия
сша
авторы
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На свою инаугурацию Джо Байден получил не очень приятный подарок от ключевого партнера США — Германии. Тот представляет собой тщательно упакованную и перевязанную ленточкой квинтэссенцию проблем, с которыми придется иметь дело новой администрации.Соединенные Штаты ввели санкции против российского трубоукладчика "Фортуна", участвующего в строительстве "Северного потока — 2". Также, по сведениям германских СМИ, американское посольство в Берлине уведомило правительство ФРГ о планах по введению новых ограничительных мер.Немецкие власти отреагировали прямо-таки оскорбительным в своей расслабленности комментарием, что они "с сожалением приняли это к сведению", то есть даже формального выражения озабоченности не последовало.Произошедшее стало органичным продолжением другого знакового инцидента, случившегося днями раньше.Очевидно, что Бернс действовал не по собственной инициативе, а озвучил предложение Вашингтона.Однако немцы просто отмахнулись от него. Глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст назвал "совершенно неуместным" обсуждение германской энергетической политики со Штатами. Он подчеркнул, что "строительство "Северного потока — 2" — дело сугубо европейское, имеет все необходимые разрешения и поэтому должно быть быстро завершено".Американская внешняя политика последних десятилетий, сбоем в которой стало президентство Дональда Трампа и которую намерены возродить демократы, чаще всего характеризуют как глобалистскую. Она содержит в себе две ключевых и в одинаковой степени важных составляющих — процедурно-институциональную и идеологическую.За идеологию отвечает объемный комплекс самых либерально-передовых идей — от ЛГБТ-прогресса до необходимости отказа человечества от употребления мяса по экологическим соображениям. Причем радикализм адептов, требования приверженности "единственно верному учению" и преследование несогласных становятся все жестче.То, что что-то пошло не так, стало понятно уже достаточно давно. Все большее число стран научились играть и выигрывать в заведомо несправедливой к ним системе. Россия и успешное применение ею в свою пользу правил ВТО тут скорее выступают наглядным примером, нежели исключением. Об этом и твердил все четыре года Дональд Трамп, без колебаний выводя Штаты из многочисленных международных договоров и организаций: на самом деле те вовсе не так выгодны Америке, как привыкли думать.Нетрудно догадаться, что немногочисленные привилегированные партнеры США, одним из которых является и Германия, тем более имеют особые бонусы — и, как уже стало очевидно, умеют очень хорошо ими пользоваться.Именно поэтому Берлину был так неудобен Трамп, который резал правду-матку, рубил сплеча и разрушал налаженную схему постепенного, негромкого восстановления Германией своего суверенитета и использования ею Америки в собственных интересах.И именно поэтому власти ФРГ прямо-таки с эйфорией восприняли Байдена как нового президента США: это обещает возвращение куда более комфортного для немцев формата отношений — с полным совпадением пропагандистской риторики и неторопливым кулуарно-лоббистским политическим процессом, под шумок которых можно успешно продвигать выгодную Германии повестку.С "Северным потоком — 2" это и происходит. За последние месяцы предприняты шаги, чтобы максимально обезопасить строительство газопровода от давления заокеанских санкций. Сменены владельцы у той же "Фортуны". Парламентом земли Мекленбург — Передняя Померания создан фонд, который должен содействовать операционной деятельности проекта.Самое интересное, что с помощью данной структуры немецкие власти стремятся убить сразу двух зайцев: помимо поддержки самого строительства, они обеспечивают его информационно-идеологическое сопровождение, поскольку называется новая организация "Фонд защиты климата и окружающей среды Мекленбург — Передняя Померания", а официальной целью объявлено содействие "достижению климатических целей Германии". Таким образом перехватывается экологическая повестка, поскольку именно зеленые активнее всего используются для торпедирования "Северного потока — 2" внутри страны.Команда Джо Байдена оказалась в весьма непростой ситуации. Они не могут — как это сделал бы Трамп — с места в карьер устроить громкий, на весь мир скандал стратегическому партнеру с принятием радикально-жестких мер против него. Это просто противоречит установкам о восстановлении западного единства, с которыми демократы возвращаются во власть. Тем более что в целом Берлин выказывает Вашингтону верноподданническое воодушевление и глубочайшее идеологическое союзничество, что в очередной раз было продемонстрировано их синхронно-возмущенной реакцией на задержание Алексея Навального в России.В результате с первых дней президентства Джо Байдена новая администрация окажется вынуждена выбирать в своей работе между категорически неприемлемым трампизмом и идеологически верным, но категорически неэффективным либеральным глобализмом.Впрочем, у Германии свои трудности. Вчера "Газпром" предупредил о рисках для газопровода "Северный поток — 2" из-за политического давления, что может привести к приостановке или даже отмене проекта. Это предупреждение — в первую очередь Берлину, который в стремлении к независимости и геополитическому усилению счел хорошей идей разыграть вызывающе антироссийскую карту в виде дела об отравлении Навального — и в очередной раз забыл, как больно умеет Россия отвечать на подобное.
https://ria.ru/20210119/sanktsii-1593605444.html
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Ирина Алкснис
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Ирина Алкснис
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
северный поток — 2, германия, сша, авторы

"Северный поток — 2" определит судьбу отношений Германии и США

08:00 20.01.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
На свою инаугурацию Джо Байден получил не очень приятный подарок от ключевого партнера США — Германии. Тот представляет собой тщательно упакованную и перевязанную ленточкой квинтэссенцию проблем, с которыми придется иметь дело новой администрации.
Соединенные Штаты ввели санкции против российского трубоукладчика "Фортуна", участвующего в строительстве "Северного потока — 2". Также, по сведениям германских СМИ, американское посольство в Берлине уведомило правительство ФРГ о планах по введению новых ограничительных мер.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту Висмар - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 01:07
Власти ФРГ прокомментировали новые санкции США по "Северному потоку — 2"
Немецкие власти отреагировали прямо-таки оскорбительным в своей расслабленности комментарием, что они "с сожалением приняли это к сведению", то есть даже формального выражения озабоченности не последовало.
Произошедшее стало органичным продолжением другого знакового инцидента, случившегося днями раньше.

Бывший заместитель госсекретаря США и внешнеполитический советник Джо Байдена на выборах Николас Бернс выступил с идеей об одновременной заморозке американских санкций против газопровода и приостановке его строительства, чтобы новая администрация получила "возможность доверительно и рассудительно поговорить с правительством Германии и другими участвующими странами".

Очевидно, что Бернс действовал не по собственной инициативе, а озвучил предложение Вашингтона.
Однако немцы просто отмахнулись от него. Глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст назвал "совершенно неуместным" обсуждение германской энергетической политики со Штатами. Он подчеркнул, что "строительство "Северного потока — 2" — дело сугубо европейское, имеет все необходимые разрешения и поэтому должно быть быстро завершено".
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 16:26
В бундестаге ответили на слова советника Байдена о "Северном потоке — 2"
Американская внешняя политика последних десятилетий, сбоем в которой стало президентство Дональда Трампа и которую намерены возродить демократы, чаще всего характеризуют как глобалистскую. Она содержит в себе две ключевых и в одинаковой степени важных составляющих — процедурно-институциональную и идеологическую.
За идеологию отвечает объемный комплекс самых либерально-передовых идей — от ЛГБТ-прогресса до необходимости отказа человечества от употребления мяса по экологическим соображениям. Причем радикализм адептов, требования приверженности "единственно верному учению" и преследование несогласных становятся все жестче.

Институциональная часть также хорошо знакома общественности и представляет собой систему наднациональных организаций, документов и процедур. Популярным является мнение (и оно не безосновательно), что подобным образом США много лет укрепляли собственное доминирование с целью навязать миру выгодные им правила игры и навсегда зафиксировать свое глобальное лидерство.

То, что что-то пошло не так, стало понятно уже достаточно давно. Все большее число стран научились играть и выигрывать в заведомо несправедливой к ним системе. Россия и успешное применение ею в свою пользу правил ВТО тут скорее выступают наглядным примером, нежели исключением. Об этом и твердил все четыре года Дональд Трамп, без колебаний выводя Штаты из многочисленных международных договоров и организаций: на самом деле те вовсе не так выгодны Америке, как привыкли думать.
Нетрудно догадаться, что немногочисленные привилегированные партнеры США, одним из которых является и Германия, тем более имеют особые бонусы — и, как уже стало очевидно, умеют очень хорошо ими пользоваться.
Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
Дополняется
В бундестаге опасаются, что Байден не изменит экономическую политику
Именно поэтому Берлину был так неудобен Трамп, который резал правду-матку, рубил сплеча и разрушал налаженную схему постепенного, негромкого восстановления Германией своего суверенитета и использования ею Америки в собственных интересах.
И именно поэтому власти ФРГ прямо-таки с эйфорией восприняли Байдена как нового президента США: это обещает возвращение куда более комфортного для немцев формата отношений — с полным совпадением пропагандистской риторики и неторопливым кулуарно-лоббистским политическим процессом, под шумок которых можно успешно продвигать выгодную Германии повестку.
С "Северным потоком — 2" это и происходит. За последние месяцы предприняты шаги, чтобы максимально обезопасить строительство газопровода от давления заокеанских санкций. Сменены владельцы у той же "Фортуны". Парламентом земли Мекленбург — Передняя Померания создан фонд, который должен содействовать операционной деятельности проекта.
Самое интересное, что с помощью данной структуры немецкие власти стремятся убить сразу двух зайцев: помимо поддержки самого строительства, они обеспечивают его информационно-идеологическое сопровождение, поскольку называется новая организация "Фонд защиты климата и окружающей среды Мекленбург — Передняя Померания", а официальной целью объявлено содействие "достижению климатических целей Германии". Таким образом перехватывается экологическая повестка, поскольку именно зеленые активнее всего используются для торпедирования "Северного потока — 2" внутри страны.
Трубоукладочное судно Фортуна в порту Висмар, Германия - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 19:39
Немецкий регулятор оценил протест экологов против "Северного потока — 2"
Команда Джо Байдена оказалась в весьма непростой ситуации. Они не могут — как это сделал бы Трамп — с места в карьер устроить громкий, на весь мир скандал стратегическому партнеру с принятием радикально-жестких мер против него. Это просто противоречит установкам о восстановлении западного единства, с которыми демократы возвращаются во власть. Тем более что в целом Берлин выказывает Вашингтону верноподданническое воодушевление и глубочайшее идеологическое союзничество, что в очередной раз было продемонстрировано их синхронно-возмущенной реакцией на задержание Алексея Навального в России.

Привычные же методы работы через кулуарные междусобойчики и постепенное усиление давления грозят затянуться на месяцы: немцы — большие умельцы устроить международно-бюрократический тяни-толкай и волокиту. К тому времени "Северный поток — 2" просто достроят, и американцам будет поздно махать кулаками.

В результате с первых дней президентства Джо Байдена новая администрация окажется вынуждена выбирать в своей работе между категорически неприемлемым трампизмом и идеологически верным, но категорически неэффективным либеральным глобализмом.
Впрочем, у Германии свои трудности. Вчера "Газпром" предупредил о рисках для газопровода "Северный поток — 2" из-за политического давления, что может привести к приостановке или даже отмене проекта. Это предупреждение — в первую очередь Берлину, который в стремлении к независимости и геополитическому усилению счел хорошей идей разыграть вызывающе антироссийскую карту в виде дела об отравлении Навального — и в очередной раз забыл, как больно умеет Россия отвечать на подобное.
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 14:15
"Газпром" предупредил о рисках приостановки "Северного потока — 2"
 
Северный поток — 2ГерманияСШААвторы
 
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