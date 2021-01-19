https://ria.ru/20210119/sanktsii-1593605444.html

Власти ФРГ прокомментировали новые санкции США по "Северному потоку — 2"

Власти ФРГ прокомментировали новые санкции США по "Северному потоку — 2"

В Германии разочарованы решением США ввести санкции против российского трубоукладчика "Фортуна", участвующего в строительстве "Северного потока — 2". РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T01:07

2021-01-19T01:07

2021-01-19T09:20

россия

санкции сша против "северного потока — 2"

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

германия

сша

берлин (город)

украина

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Германии разочарованы решением США ввести санкции против российского трубоукладчика "Фортуна", участвующего в строительстве "Северного потока — 2".СМИ добавляет, что американское посольство в Берлине в понедельник проинформировало правительство Германии о планах по введению ограничительных мер.Ранее газета Handelsblatt сообщила, что во вторник Вашингтон собирается ввести санкции против "Фортуны" и компании "КВТ-Рус" — владельца судна. По данным издания, власти США также предупредили и других европейских партнеров о своем решении по санкциям на основании CAATSA (закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). В Берлине эти меры считают незаконными."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до ФРГ. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате этого швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год — в декабре 2020-го трубоукладчик "Фортуна" провел 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта. — Прим. ред.), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в Германии. С датскими властями согласована возможность проведения труб при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

https://ria.ru/20210118/protest-1593581900.html

https://ria.ru/20210118/gazoprovod-1593549158.html

россия

германия

сша

берлин (город)

украина

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россия, санкции сша против "северного потока — 2", allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, германия, сша, берлин (город), украина, в мире