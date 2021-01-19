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Власти ФРГ прокомментировали новые санкции США по "Северному потоку — 2"
Власти ФРГ прокомментировали новые санкции США по "Северному потоку — 2"
В Германии разочарованы решением США ввести санкции против российского трубоукладчика "Фортуна", участвующего в строительстве "Северного потока — 2". РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T01:07
2021-01-19T09:20
россия
санкции сша против "северного потока — 2"
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
германия
сша
берлин (город)
украина
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Германии разочарованы решением США ввести санкции против российского трубоукладчика "Фортуна", участвующего в строительстве "Северного потока — 2".СМИ добавляет, что американское посольство в Берлине в понедельник проинформировало правительство Германии о планах по введению ограничительных мер.Ранее газета Handelsblatt сообщила, что во вторник Вашингтон собирается ввести санкции против "Фортуны" и компании "КВТ-Рус" — владельца судна. По данным издания, власти США также предупредили и других европейских партнеров о своем решении по санкциям на основании CAATSA (закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). В Берлине эти меры считают незаконными."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до ФРГ. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате этого швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год — в декабре 2020-го трубоукладчик "Фортуна" провел 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта. — Прим. ред.), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в Германии. С датскими властями согласована возможность проведения труб при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
https://ria.ru/20210118/protest-1593581900.html
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россия, санкции сша против "северного потока — 2", allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, германия, сша, берлин (город), украина, в мире

Власти ФРГ прокомментировали новые санкции США по "Северному потоку — 2"

01:07 19.01.2021 (обновлено: 09:20 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту Висмар - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Германии разочарованы решением США ввести санкции против российского трубоукладчика "Фортуна", участвующего в строительстве "Северного потока — 2".

"Мы с сожалением принимаем это к сведению", — сказала немецкому агентству dpa представитель Минэкономики ФРГ.

СМИ добавляет, что американское посольство в Берлине в понедельник проинформировало правительство Германии о планах по введению ограничительных мер.
Ранее газета Handelsblatt сообщила, что во вторник Вашингтон собирается ввести санкции против "Фортуны" и компании "КВТ-Рус" — владельца судна. По данным издания, власти США также предупредили и других европейских партнеров о своем решении по санкциям на основании CAATSA (закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). В Берлине эти меры считают незаконными.
Трубоукладочное судно Фортуна в порту Висмар, Германия - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 19:39
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"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до ФРГ. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате этого швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год — в декабре 2020-го трубоукладчик "Фортуна" провел 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта. — Прим. ред.), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в Германии. С датскими властями согласована возможность проведения труб при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
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РоссияСанкции США против "Северного потока — 2"AllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2ГерманияСШАБерлин (город)УкраинаВ мире
 
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