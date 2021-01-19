https://ria.ru/20210119/gazprom-1593681576.html

"Газпром" предупредил о рисках приостановки "Северного потока — 2"

"Газпром" предупредил о рисках приостановки "Северного потока — 2"

"Газпром" предупредил о рисках для газопровода "Северный поток — 2" из-за политического давления на проект. Такое предупреждение появилось в меморандуме для... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T14:15

2021-01-19T14:15

2021-01-19T14:42

северный поток — 2

газпром

сша

экономика

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. "Газпром" предупредил о рисках для газопровода "Северный поток — 2" из-за политического давления на проект. Такое предупреждение появилось в меморандуме для инвесторов по новым евробондам компании.Опасения вызывают напряженные отношения между странами, вовлеченными в строительство. Это может повлиять на позицию регулирующих органов, пояснили в компании."Газпром" не исключил, что при таком развитии событий компания может столкнуться с финансовыми претензиями со стороны подрядчиков.Аналитик по нефтегазовому сектору "Атона" Анна Бутко заметила, что компания не впервые включила риск о приостановке или полной отмене проекта в меморандум выпуска еврооблигаций. По ее мнению, это предупреждение не стоит расценивать как тревожный знак со стороны "Газпрома"."При этом полностью исключать такой вариант развития событий также нельзя, учитывая позицию США по данному вопросу и обновляющийся список санкций, затрагивающих проект. В нашем базовом сценарии мы по-прежнему ориентируемся на комментарии менеджмента компании и ожидаем, что проект будет реализован", — сказала Бутко РИА Новости.Формальный характер заявлений "Газпрома" отметил и директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко. Ранее США расширили санкции против "Северного потока — 2", распространив их на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет выдать сертификат. Также стало известно, что уже 19 января США планируют ввести санкции против трубоукладчика "Фортуна"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до ФРГ. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате этого швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год — в декабре 2020-го трубоукладчик "Фортуна" провел 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта. — Прим. ред.), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в Германии. С датскими властями согласована возможность проведения труб при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

https://ria.ru/20210119/sanktsii-1593605444.html

https://ria.ru/20210119/sanktsii-1593671456.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, газпром, сша, экономика