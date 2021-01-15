https://ria.ru/20210115/potok-1593205704.html

Советник Байдена выступил за отмену санкций против "Северного потока — 2"

Советник Байдена выступил за отмену санкций против "Северного потока — 2"

Эксперт по внешней политике Николас Бёрнс, консультировавший Джо Байдена во время предвыборной кампании, считает, что необходимо приостановить действие санкций... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T15:00

2021-01-15T15:00

2021-01-15T15:32

allseas

nord stream 2 ag

балтийское море

сша

украина

выборы президента сша — 2020

северный поток — 2

джо байден

в мире

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Эксперт по внешней политике Николас Бёрнс, консультировавший Джо Байдена во время предвыборной кампании, считает, что необходимо приостановить действие санкций против "Северного потока 2", при этом европейцы должны в ответ на время остановить строительство.По мнению Бёрнса, это дало бы Германии и новым властям США время на обсуждение проекта и урегулирование конфликта."Это дало бы новой администрации США возможность доверительно и рассудительно поговорить с правительством Германии и другими участвующими странами", - приводит издание его слова."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

балтийское море

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

allseas, nord stream 2 ag, балтийское море, сша, украина, северный поток — 2, джо байден, в мире