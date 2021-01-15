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Советник Байдена выступил за отмену санкций против "Северного потока — 2"
Советник Байдена выступил за отмену санкций против "Северного потока — 2"
Эксперт по внешней политике Николас Бёрнс, консультировавший Джо Байдена во время предвыборной кампании, считает, что необходимо приостановить действие санкций... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T15:00
2021-01-15T15:32
allseas
nord stream 2 ag
балтийское море
сша
украина
выборы президента сша — 2020
северный поток — 2
джо байден
в мире
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Эксперт по внешней политике Николас Бёрнс, консультировавший Джо Байдена во время предвыборной кампании, считает, что необходимо приостановить действие санкций против "Северного потока 2", при этом европейцы должны в ответ на время остановить строительство.По мнению Бёрнса, это дало бы Германии и новым властям США время на обсуждение проекта и урегулирование конфликта."Это дало бы новой администрации США возможность доверительно и рассудительно поговорить с правительством Германии и другими участвующими странами", - приводит издание его слова."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
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allseas, nord stream 2 ag, балтийское море, сша, украина, северный поток — 2, джо байден, в мире

Советник Байдена выступил за отмену санкций против "Северного потока — 2"

15:00 15.01.2021 (обновлено: 15:32 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Эксперт по внешней политике Николас Бёрнс, консультировавший Джо Байдена во время предвыборной кампании, считает, что необходимо приостановить действие санкций против "Северного потока 2", при этом европейцы должны в ответ на время остановить строительство.

"Европейцы должны бы приостановить строительство "Северного потока 2", а американцы приостановить (действие) санкций", - заявил Бёрнс изданию Handelsblatt.

По мнению Бёрнса, это дало бы Германии и новым властям США время на обсуждение проекта и урегулирование конфликта.
"Это дало бы новой администрации США возможность доверительно и рассудительно поговорить с правительством Германии и другими участвующими странами", - приводит издание его слова.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
 
Выборы президента США — 2020AllseasNord Stream 2 AGБалтийское мореСШАУкраинаСеверный поток — 2Джо БайденВ мире
 
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