В бундестаге ответили на слова советника Байдена о "Северном потоке — 2"
16:26 18.01.2021 (обновлено: 01:35 19.01.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
БЕРЛИН, 18 янв — РИА Новости. Глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст ("Левые") прокомментировал РИА Новости предложение советника Джо Байдена, касающееся "Северного потока — 2".
Эксперт по внешней политике Николас Бернс, консультировавший Байдена во время избирательной кампании, 15 января заявил, что Вашингтон должен временно снять санкции с проекта, а европейцы, в свою очередь, — приостановить строительство трубопровода, чтобы обе стороны получили время на согласование своих позиций.
"Я по-прежнему считаю совершенно неуместным, чтобы мы с США обсуждали нашу энергетическую политику. Поэтому я отвергаю это предложение. <...> Строительство "Северного потока — 2" — дело сугубо европейское, имеет все необходимые разрешения и поэтому должно быть быстро завершено".
В начале января Эрнст призвал согласовать общеевропейские меры по защите от санкций, противоречащих международному праву, которые другие страны вводят в своих экономических интересах.
"Северный поток — 2"
Против строительства газопровода "Северный поток — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против проекта, после чего строительство приостановилось.
Укладка продолжилась в декабре 2020 года, судно "Фортуна" проложило 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта компании Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров из общей протяженности двух ниток в 2460 километров. В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии.
С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
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