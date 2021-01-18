https://ria.ru/20210118/gazoprovod-1593549158.html

В бундестаге ответили на слова советника Байдена о "Северном потоке — 2"

В бундестаге ответили на слова советника Байдена о "Северном потоке — 2"

Глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст ("Левые") прокомментировал РИА Новости предложение советника Джо Байдена, касающееся "Северного потока — РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-18T16:26

2021-01-18T16:26

2021-01-19T01:35

клаус эрнст

nord stream 2 ag

северный поток — 2

балтийское море

джо байден

германия

в мире

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БЕРЛИН, 18 янв — РИА Новости. Глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст ("Левые") прокомментировал РИА Новости предложение советника Джо Байдена, касающееся "Северного потока — 2".Эксперт по внешней политике Николас Бернс, консультировавший Байдена во время избирательной кампании, 15 января заявил, что Вашингтон должен временно снять санкции с проекта, а европейцы, в свою очередь, — приостановить строительство трубопровода, чтобы обе стороны получили время на согласование своих позиций. В начале января Эрнст призвал согласовать общеевропейские меры по защите от санкций, противоречащих международному праву, которые другие страны вводят в своих экономических интересах."Северный поток — 2"Против строительства газопровода "Северный поток — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против проекта, после чего строительство приостановилось.Укладка продолжилась в декабре 2020 года, судно "Фортуна" проложило 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта компании Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров из общей протяженности двух ниток в 2460 километров. В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии.С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

https://ria.ru/20210116/priostanovka-1593323544.html

https://ria.ru/20210115/potok-1593049246.html

балтийское море

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

клаус эрнст, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, джо байден, германия, в мире