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В бундестаге ответили на слова советника Байдена о "Северном потоке — 2"
В бундестаге ответили на слова советника Байдена о "Северном потоке — 2"
Глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст ("Левые") прокомментировал РИА Новости предложение советника Джо Байдена, касающееся "Северного потока — РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-18T16:26
2021-01-19T01:35
клаус эрнст
nord stream 2 ag
северный поток — 2
балтийское море
джо байден
германия
в мире
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БЕРЛИН, 18 янв — РИА Новости. Глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст ("Левые") прокомментировал РИА Новости предложение советника Джо Байдена, касающееся "Северного потока — 2".Эксперт по внешней политике Николас Бернс, консультировавший Байдена во время избирательной кампании, 15 января заявил, что Вашингтон должен временно снять санкции с проекта, а европейцы, в свою очередь, — приостановить строительство трубопровода, чтобы обе стороны получили время на согласование своих позиций. В начале января Эрнст призвал согласовать общеевропейские меры по защите от санкций, противоречащих международному праву, которые другие страны вводят в своих экономических интересах."Северный поток — 2"Против строительства газопровода "Северный поток — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против проекта, после чего строительство приостановилось.Укладка продолжилась в декабре 2020 года, судно "Фортуна" проложило 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта компании Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров из общей протяженности двух ниток в 2460 километров. В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии.С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
https://ria.ru/20210116/priostanovka-1593323544.html
https://ria.ru/20210115/potok-1593049246.html
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клаус эрнст, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, джо байден, германия, в мире

В бундестаге ответили на слова советника Байдена о "Северном потоке — 2"

16:26 18.01.2021 (обновлено: 01:35 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 18 янв — РИА Новости. Глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст ("Левые") прокомментировал РИА Новости предложение советника Джо Байдена, касающееся "Северного потока — 2".
Эксперт по внешней политике Николас Бернс, консультировавший Байдена во время избирательной кампании, 15 января заявил, что Вашингтон должен временно снять санкции с проекта, а европейцы, в свою очередь, — приостановить строительство трубопровода, чтобы обе стороны получили время на согласование своих позиций.
"Я по-прежнему считаю совершенно неуместным, чтобы мы с США обсуждали нашу энергетическую политику. Поэтому я отвергаю это предложение. <...> Строительство "Северного потока — 2" — дело сугубо европейское, имеет все необходимые разрешения и поэтому должно быть быстро завершено".
Председатель партии Левые Клаус Эрнст
Клаус Эрнст
В начале января Эрнст призвал согласовать общеевропейские меры по защите от санкций, противоречащих международному праву, которые другие страны вводят в своих экономических интересах.
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
16 января, 14:36
В России оценили идею приостановить прокладку "Северного потока — 2"

"Северный поток — 2"

Против строительства газопровода "Северный поток — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против проекта, после чего строительство приостановилось.
Укладка продолжилась в декабре 2020 года, судно "Фортуна" проложило 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта компании Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров из общей протяженности двух ниток в 2460 километров. В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии.
С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 08:00
В последний вагон: США опять взялись за "Северный поток — 2"
 
Клаус ЭрнстNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Балтийское мореДжо БайденГерманияВ мире
 
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