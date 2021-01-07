Оператор "Северного потока — 2" прокомментировал создание фонда поддержки
© AP Photo / dpa / Jens BuettnerТрубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия
© AP Photo / dpa / Jens Buettner
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Фонд в поддержку "Северного потока 2" в Германии в рамках временной операционной деятельности посодействует завершению строительства газопровода, его эксплуатировать в дальнейшем будет Nord Stream 2 AG, сообщил РИА Новости оператор проекта.
Парламент земли (ландтаг) Мекленбург-Передняя Померания в четверг подавляющим большинством голосов одобрил соответствующее предложение правительства земли о создании фонда в поддержку "Северного потока 2". Создание фонда одобрил также глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст. Фонд, в частности, намерен оказывать поддержку компаниям, которые могут попасть под действие санкций США в отношении проекта.
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"Nord Stream 2 AG приветствует планируемое создание Stiftung Klima- und Umweltschutz MV (Фонд защиты климата и окружающей среды Мекленбург-Передняя Померания) правительством земли Мекленбург-Передняя Померания", - заявили в операторе.
"Фонд будет содействовать достижению климатических целей Германии, а также, в рамках временной операционной деятельности, будет поддерживать работы по завершению строительства газопровода "Северный поток 2" для обеспечения надежных поставок природного газа. Последующая эксплуатация газотранспортной системы будет осуществляться через Nord Stream 2 AG", - пояснили в компании.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков газопровода - в водах Германии. Это же судно планируется задействовать на последнем незавершенном отрезке, в датских водах.