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Оператор "Северного потока — 2" прокомментировал создание фонда поддержки
Оператор "Северного потока — 2" прокомментировал создание фонда поддержки
Фонд в поддержку "Северного потока 2" в Германии в рамках временной операционной деятельности посодействует завершению строительства газопровода, его... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T18:59
2021-01-07T18:59
allseas
клаус эрнст
nord stream 2 ag
северный поток — 2
балтийское море
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Фонд в поддержку "Северного потока 2" в Германии в рамках временной операционной деятельности посодействует завершению строительства газопровода, его эксплуатировать в дальнейшем будет Nord Stream 2 AG, сообщил РИА Новости оператор проекта.Парламент земли (ландтаг) Мекленбург-Передняя Померания в четверг подавляющим большинством голосов одобрил соответствующее предложение правительства земли о создании фонда в поддержку "Северного потока 2". Создание фонда одобрил также глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст. Фонд, в частности, намерен оказывать поддержку компаниям, которые могут попасть под действие санкций США в отношении проекта."Фонд будет содействовать достижению климатических целей Германии, а также, в рамках временной операционной деятельности, будет поддерживать работы по завершению строительства газопровода "Северный поток 2" для обеспечения надежных поставок природного газа. Последующая эксплуатация газотранспортной системы будет осуществляться через Nord Stream 2 AG", - пояснили в компании."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков газопровода - в водах Германии. Это же судно планируется задействовать на последнем незавершенном отрезке, в датских водах.
https://ria.ru/20201117/gazoprovod-1584883239.html
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allseas, клаус эрнст, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, сша, украина, в мире

Оператор "Северного потока — 2" прокомментировал создание фонда поддержки

18:59 07.01.2021
 
© AP Photo / dpa / Jens BuettnerТрубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© AP Photo / dpa / Jens Buettner
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Фонд в поддержку "Северного потока 2" в Германии в рамках временной операционной деятельности посодействует завершению строительства газопровода, его эксплуатировать в дальнейшем будет Nord Stream 2 AG, сообщил РИА Новости оператор проекта.
Парламент земли (ландтаг) Мекленбург-Передняя Померания в четверг подавляющим большинством голосов одобрил соответствующее предложение правительства земли о создании фонда в поддержку "Северного потока 2". Создание фонда одобрил также глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст. Фонд, в частности, намерен оказывать поддержку компаниям, которые могут попасть под действие санкций США в отношении проекта.
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября 2020, 08:00
Когда Россия достроит "Северный поток — 2"

"Nord Stream 2 AG приветствует планируемое создание Stiftung Klima- und Umweltschutz MV (Фонд защиты климата и окружающей среды Мекленбург-Передняя Померания) правительством земли Мекленбург-Передняя Померания", - заявили в операторе.

"Фонд будет содействовать достижению климатических целей Германии, а также, в рамках временной операционной деятельности, будет поддерживать работы по завершению строительства газопровода "Северный поток 2" для обеспечения надежных поставок природного газа. Последующая эксплуатация газотранспортной системы будет осуществляться через Nord Stream 2 AG", - пояснили в компании.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 на Челябинском трубопрокатном заводе - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
Вчера, 17:37
Укладка труб "Северного потока — 2" возобновится в водах Дании 15 января
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков газопровода - в водах Германии. Это же судно планируется задействовать на последнем незавершенном отрезке, в датских водах.
 
AllseasКлаус ЭрнстNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Балтийское мореСШАУкраинаВ мире
 
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