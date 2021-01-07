https://ria.ru/20210107/fond-1592266904.html

Оператор "Северного потока — 2" прокомментировал создание фонда поддержки

Оператор "Северного потока — 2" прокомментировал создание фонда поддержки

Фонд в поддержку "Северного потока 2" в Германии в рамках временной операционной деятельности посодействует завершению строительства газопровода, его... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T18:59

2021-01-07T18:59

2021-01-07T18:59

allseas

клаус эрнст

nord stream 2 ag

северный поток — 2

балтийское море

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Фонд в поддержку "Северного потока 2" в Германии в рамках временной операционной деятельности посодействует завершению строительства газопровода, его эксплуатировать в дальнейшем будет Nord Stream 2 AG, сообщил РИА Новости оператор проекта.Парламент земли (ландтаг) Мекленбург-Передняя Померания в четверг подавляющим большинством голосов одобрил соответствующее предложение правительства земли о создании фонда в поддержку "Северного потока 2". Создание фонда одобрил также глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст. Фонд, в частности, намерен оказывать поддержку компаниям, которые могут попасть под действие санкций США в отношении проекта."Фонд будет содействовать достижению климатических целей Германии, а также, в рамках временной операционной деятельности, будет поддерживать работы по завершению строительства газопровода "Северный поток 2" для обеспечения надежных поставок природного газа. Последующая эксплуатация газотранспортной системы будет осуществляться через Nord Stream 2 AG", - пояснили в компании."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков газопровода - в водах Германии. Это же судно планируется задействовать на последнем незавершенном отрезке, в датских водах.

https://ria.ru/20201117/gazoprovod-1584883239.html

https://ria.ru/20210107/gazoprovod-1592261061.html

балтийское море

сша

украина

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allseas, клаус эрнст, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, сша, украина, в мире