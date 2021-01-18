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https://ria.ru/20210118/sanktsii-1593597115.html
Эксперт оценил влияние возможных санкций США на "Северный поток — 2"
Эксперт оценил влияние возможных санкций США на "Северный поток — 2"
Новые санкции вряд ли смогут помешать строительству "Северного потока — 2", однако могут создать проблемы после завершения проекта, считает эксперт Финансового... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-18T22:20
2021-01-19T03:39
игорь юшков
nord stream 2 ag
северный поток — 2
фонд национальной энергетической безопасности
германия
сша
экономика
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Новые санкции вряд ли смогут помешать строительству "Северного потока — 2", однако могут создать проблемы после завершения проекта, считает эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Ранее немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники сообщила о планах США ввести меры против российского судна-трубоукладчика "Фортуна", занятого в строительстве трубопровода, а также его владельца — компании "КВТ-Рус"."Мы видим, что российская сторона подготовилась и к тому, что "Фортуна" попадет под санкции, и к тому, что "Академик Черский" попадет под санкции, потому что оба судна сменили собственника, и это такой маркер", — заявил Юшков телеканалу RT.Какие именно проблемы могут возникнуть у "Северного потока — 2" после завершения строительства, он не уточнил.США активно выступают против строительства российского трубопровода и продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон уже вводил санкции против проекта, после чего строительство временно было приостановлено.Сенат США 1 января одобрил оборонный бюджет на 2021 финансовый год. В частности, в документ вошло положение о расширении санкций против "Северного потока — 2". Предполагается также, что меры распространятся и на организации, оказывающие услуги по испытаниям и сертификации трубы. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что проект преследует сугубо экономические цели.
https://ria.ru/20210118/protest-1593581900.html
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игорь юшков, nord stream 2 ag, северный поток — 2, фонд национальной энергетической безопасности, германия, сша, экономика

Эксперт оценил влияние возможных санкций США на "Северный поток — 2"

22:20 18.01.2021 (обновлено: 03:39 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту Висмар - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Новые санкции вряд ли смогут помешать строительству "Северного потока — 2", однако могут создать проблемы после завершения проекта, считает эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники сообщила о планах США ввести меры против российского судна-трубоукладчика "Фортуна", занятого в строительстве трубопровода, а также его владельца — компании "КВТ-Рус".
Трубоукладочное судно Фортуна в порту Висмар, Германия - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
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Немецкий регулятор оценил протест экологов против "Северного потока — 2"
"Мы видим, что российская сторона подготовилась и к тому, что "Фортуна" попадет под санкции, и к тому, что "Академик Черский" попадет под санкции, потому что оба судна сменили собственника, и это такой маркер", — заявил Юшков телеканалу RT.
Какие именно проблемы могут возникнуть у "Северного потока — 2" после завершения строительства, он не уточнил.
США активно выступают против строительства российского трубопровода и продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон уже вводил санкции против проекта, после чего строительство временно было приостановлено.
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
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Сенат США 1 января одобрил оборонный бюджет на 2021 финансовый год. В частности, в документ вошло положение о расширении санкций против "Северного потока — 2". Предполагается также, что меры распространятся и на организации, оказывающие услуги по испытаниям и сертификации трубы.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что проект преследует сугубо экономические цели.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
Игорь ЮшковNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Фонд национальной энергетической безопасностиГерманияСШАЭкономика
 
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