Эксперт оценил влияние возможных санкций США на "Северный поток — 2"
22:20 18.01.2021 (обновлено: 03:39 19.01.2021)
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Новые санкции вряд ли смогут помешать строительству "Северного потока — 2", однако могут создать проблемы после завершения проекта, считает эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники сообщила о планах США ввести меры против российского судна-трубоукладчика "Фортуна", занятого в строительстве трубопровода, а также его владельца — компании "КВТ-Рус".
"Мы видим, что российская сторона подготовилась и к тому, что "Фортуна" попадет под санкции, и к тому, что "Академик Черский" попадет под санкции, потому что оба судна сменили собственника, и это такой маркер", — заявил Юшков телеканалу RT.
Какие именно проблемы могут возникнуть у "Северного потока — 2" после завершения строительства, он не уточнил.
США активно выступают против строительства российского трубопровода и продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон уже вводил санкции против проекта, после чего строительство временно было приостановлено.
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Сенат США 1 января одобрил оборонный бюджет на 2021 финансовый год. В частности, в документ вошло положение о расширении санкций против "Северного потока — 2". Предполагается также, что меры распространятся и на организации, оказывающие услуги по испытаниям и сертификации трубы.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что проект преследует сугубо экономические цели.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"