https://ria.ru/20210118/sanktsii-1593576945.html

Handelsblatt: США хотят ввести новые санкции по "Северному потоку — 2"

Handelsblatt: США хотят ввести новые санкции по "Северному потоку — 2"

США собираются 19 января ввести санкции против российского судна-трубоукладчика "Фортуна", занятого в строительстве "Северного потока — 2", и его владельца,... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-18T19:10

2021-01-18T19:10

2021-01-19T01:37

allseas

nord stream 2 ag

балтийское море

германия

россия

северный поток — 2

сша

экономика

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. США собираются 19 января ввести санкции против российского судна-трубоукладчика "Фортуна", занятого в строительстве "Северного потока — 2", и его владельца, сообщил газета Handelsblatt.Издание уточнило, что Вашингтон уже уведомил правительство Германии и других европейских партнеров о своем решении расширить ограничения на основании закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Власти ФРГ считают санкции незаконными.При этом газета отмечает, что пока неясно, в чем именно будут заключаться меры против "Фортуны"."Владелец судна, российская компания "КВТ-Рус", вероятно, потеряет доступ к финансовой системе США и рынку Северной Америки", — предположило издание.С декабря 2020 года "Фортуна" уложила 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта, компании Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров из общей протяженности двух ниток в 2460 километров.В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии.С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, активно выступают против строительства российского трубопровода. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против проекта, после чего строительство временно было приостановлено.Сенат США 1 января одобрил оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев вето президента Дональда Трампа. Документ в том числе предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". В частности, они распространились на организации, оказывающие услуги по испытаниям и сертификации трубы.

https://ria.ru/20210118/potok-1593551957.html

https://ria.ru/20210118/gazoprovod-1593549158.html

балтийское море

германия

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

allseas, nord stream 2 ag, балтийское море, германия, россия, северный поток — 2, сша, экономика