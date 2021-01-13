https://ria.ru/20210113/shturm-1592698456.html

Штурм телецентра в Вильнюсе 13 января 1991 года

Штурм телецентра в Вильнюсе 13 января 1991 года

Начатая Михаилом Горбачевым в 1985 году "перестройка" уже к 1989-1990 годах привела к резкому столкновению сил, выступавших за сохранение СССР хотя бы и в... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T02:00

2021-01-13T02:00

2021-01-13T02:00

вильнюс

справки

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Начатая Михаилом Горбачевым в 1985 году "перестройка" уже к 1989-1990 годах привела к резкому столкновению сил, выступавших за сохранение СССР хотя бы и в преобразованном виде, новых националистических элит в союзных республиках, заинтересованных в перераспределении политической и экономической власти в свою пользу, и части руководства Коммунистической партии Советского Союза (КПСС), сделавшей ставку на развал единого государства. Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики, но центральные власти СССР объявили это решение противоречащим Конституции. Ухудшающаяся экономическая ситуация заставила правительство Литвы пойти с 7 января 1991 года на значительное повышение (в 3-6 раз) розничных цен. В республике начались несанкционированные акции протеста, после чего в нее были переброшены бойцы спецподразделений, частей воздушно-десантных войск (ВДВ), которые заняли ряд стратегических объектов. Секретарь ЦК Компартии Литвы Юозас Ермалавичюс объявил о создании Комитета национального спасения как единственного легитимного органа власти в Литве. 12 января 1991 года Верховный Совет Литвы заявил, что СССР является агрессором, и поручил президиуму Верховного Совета и правительству образовать "временное руководство обороной Литовской республики". Республиканские радио и телевидение резко усилили нагнетание напряженности, круглосуточно призывая население к вооруженной борьбе с "оккупантами, русскими захватчиками", так как в Литве якобы "идут боевые действия". К вечеру 12 января 1991 года Комитет национального спасения Литвы обратился к работникам республиканского телерадиовещания с предложением о прекращении передач, "провоцирующих братоубийственное столкновение", но обращение ими принято не было. Тогда Комитет национального спасения Литвы призвал рабочие дружины Вильнюса взять под контроль здания телерадиокомитета и телецентра, чтобы прекратить подстрекательство населения к массовым гражданским столкновениям и кровопролитию, и одновременно обратился к командованию внутренних войск МВД СССР и начальнику Вильнюсского гарнизона с просьбой оказать дружинникам помощь в установлении контроля за работой республиканского телерадиовещания. С целью обеспечения общественной безопасности и правопорядка, предотвращения возникших массовых беспорядков, разоружения боевиков и защиты безоружных членов рабочих дружин из войсковых подразделений было укомплектовано две группы. В состав каждой из них входило 190 военнослужащих, 14 бронетранспортеров и около 50 дружинников. Для преодоления воздвигнутых вокруг зданий телерадиокомитета и телецентра заграждений одной группе было передано четыре, а другой – три танка. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. У телебашни в это время собрались тысячи людей и заняли свои точки десятки телеоператоров, в том числе из западных стран. До двух часов ночи журналисты вели прямую трансляцию, пока военная техника не окружила здание и телебашню, а группа "Альфа" по приказу заняла объект и остановила республиканское вещание. В ходе столкновений митингующих с военными при попытке захвата телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. Среди погибших был и сотрудник спецподразделения "Альфа", застреленный в спину. Сотрудники спецслужб заявляли, что столкновения стали результатом крупномасштабной провокации, а все погибшие были застрелены снайперами. На следующий день вильнюсские события получили широкий резонанс в мире, причем практически все СМИ, как по заданию, распространяли одно и то же: военные устроили бойню в центре литовской столицы. Прокуратура СССР, несмотря на активное противодействие со стороны литовских властей, сумела провести расследование событий у вильнюсской телебашни. В информационной записке за подписью Генерального прокурора СССР Николая Трубина "О ходе расследования уголовного дела о событиях, имевших место в Вильнюсе 13 января 1991 года", направленной в Верховный Совет Союза ССР, говорилось, что многочисленные доказательства "свидетельствуют о том, что большинство потерпевших у здания телецентра в действительности погибло не от выстрелов военнослужащих и наезда танков, а от выстрелов самих боевиков, наезда легковых автомашин и других причин, в том числе вообще не связанных с происшедшими событиями". Судя по направлению раневых каналов, указанных в справке начальника бюро судебно-медицинской экспертизы Литвы, "шесть потерпевших были убиты в результате 1-7 выстрелов в каждого из них с разных точек, в том числе при выстрелах сверху и в спину, то есть не военнослужащими при непосредственном столкновении с ними лицом к лицу, а боевиками во время их стрельбы из здания телецентра и с крыш ближайших домов". Начальник Департамента охраны края Литвы в 1990-1991 годах Аудрюс Буткявичюс впоследствии в ряде интервью говорил, что по его приказу на крышах соседних с телебашней домов были размещены снайперы "Саюдиса" (общественно-политическое движение за выход Литовской ССР из состава СССР), которые стреляли в людей. Правоохранительные органы Литвы расследование по этому поводу не проводили. Официальная версия событий в Вильнюсе 13 января 1991 года гласит, что при взятии под контроль телебашни советские воины умышленно убили 13 безоружных лиц и одного спецназовца. Любые сомнения в официальной версии преследуются в Литве в уголовном порядке. Лидер Социалистического народного фронта Литвы Альгирдас Палецкис – единственный литовский политик, который поставил под сомнение официальную позицию литовских властей о трагических событиях, произошедших возле телецентра в Вильнюсе в январе 1991 года. В феврале 2011 года, в радиоинтервью, посвященном событиям у вильнюсской телебашни, Палецкис сказал: "Как сейчас выясняется, свои стреляли в своих". Это мнение стоило ему уголовного преследования. Палецкис стал первым в истории страны осужденным по 170-й статье литовского УК "Об отрицании советской оккупации", но в январе 2012 года суд оправдал его за отсутствием состава преступления. В 1990-х годах в Литве состоялось несколько судебных процессов, результатом которых стало осуждение ряда так называемых виновников январских событий. Центральным явился трехгодичный процесс (октябрь 1996 года – август 1999 года) по делу бывших руководителей Компартии Литвы/КПСС: первого секретаря ЦК КПЛ/КПСС Миколаса Бурокявичюса, секретаря ЦК Юозаса Куолялиса, заведующего идеологическим отделом ЦК Юозаса Ермалавичюса и др. (так называемое "дело профессоров"). Руководители ЦК КПЛ/КПСС были огульно приговорены к различным срокам тюремного заключения: от 6 до 12 лет на основании весьма сомнительных доказательств и свидетельств.Расследование январских событий 1991 года в Литве было возобновлено. Летом 2010 года литовские прокуроры переквалифицировали обвинение в попытке государственного переворота в обвинение о совершении военного преступления. Побудительным мотивом для этого явилось то, что в январе 2011 года истекал срок преследования подозреваемых по делу о государственном перевороте. Теперь так называемые организаторы и участники январской силовой акции в Вильнюсе считаются военными преступниками и срок их преследования литовским правосудием не ограничен. Кроме того, с 2010 года в Литве действуют поправки к закону об уголовном процессе, создающие условия для передачи в суд дел, в которых совершившие особо опасные преступления иностранные граждане скрываются от правосудия в других странах. Для расследования январских событий 1991 года была образована новая группа литовских прокуроров из пяти человек, задачей которых являлось обеспечить привлечение к уголовной ответственности всех виновников трагедии, которые якобы "скрываются" в России и Белоруссии. Подозреваемыми по делу в связи с событиями в Вильнюсе 13 января 1991 года были признаны 79 граждан России, Украины и Белоруссии. Их подозревают, в частности, в незаконных военных действиях против гражданских лиц. Поскольку подозреваемые находятся за пределами Литвы, суд выдал европейские ордера на их арест, все они объявлены в международный розыск. В 2014 году досудебное расследование было закончено в отношении 69 подозреваемых, а в отношении других лиц, возможно, совершивших преступные деяния, продолжается отдельное досудебное расследование. В 2016 году в Литве начались судебные заседания по "делу о событиях 13 января". По уголовному делу проходили 67 человек, бывших военнослужащих Вооруженных Сил СССР, значительная часть которых в настоящее время является гражданами России. В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд признал их виновными по делу о событиях 1991 года и приговорил к срокам от четырех до 14 лет. Хотя участники событий января 1991 года с советской стороны указывали, что в 1991 году имела место провокация, а огонь по жителям Вильнюса велся с крыш домов. Значительная часть осужденных по делу о событиях 1991 года сейчас являются гражданами России. Двоих – граждан РФ Юрия Меля и Геннадия Иванова – судили очно. Полковнику запаса советской армии Мелю, задержанному в Литве в 2014 году, был назначен семилетний срок, его сослуживцу, жителю Литвы, Иванову – четыре года. Остальных осудили заочно, поскольку они проживают на территории других государств (России, Украины и Белоруссии). Госдума РФ приняла заявление о судебном процессе по так называемому "делу 13 января" о событиях 1991 года в Литве, назвав его "политическим процессом в худших традициях "карательной юстиции", который никак не связан с защитой прав и свобод человека". В июле 2018 года Следственный комитет РФ возбудил дело против генпрокуроров и судей Литвы о привлечении невиновных к ответственности по итогам расследования событий в Вильнюсе в 1991 году. Как подчеркнули в Следственном комитете, в 1991 году Литовская ССР еще входила в состав Советского Союза, а войска "выполняли свой служебный долг и действовали в соответствии с законодательством". В честь увековечения памяти жертв, погибших в январе 1991 года у здания телевидения, во дворе национального телевидения и радиовещания Литвы в 2017 году установлен мемориал "Памяти 13 января". 13 января в Литве отмечается День защитников свободы, посвященный памяти погибших во время штурма советскими войсками здания телецентра в Вильнюсе 13 января 1991 года.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вильнюс, справки