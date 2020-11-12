https://ria.ru/20201112/rassledovanie-1584334719.html

Апелляционный суд Литвы закрыл дело о событиях 13 января 1991 года

Апелляционный суд Литвы закрыл дело о событиях 13 января 1991 года

Апелляционный суд Литвы закрыл дело о событиях 13 января 1991 года, когда в ходе столкновений у телецентра в Вильнюсе погибли 14 человек, решение планируется... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T17:36

2020-11-12T17:36

2020-11-12T17:36

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ВИЛЬНЮС, 12 ноя — РИА Новости. Апелляционный суд Литвы закрыл дело о событиях 13 января 1991 года, когда в ходе столкновений у телецентра в Вильнюсе погибли 14 человек, решение планируется огласить в марте 2021 года, сообщается на сайте суда."Апелляционный суд Литвы 12 ноября закрыл дело о событиях 13 января. Дело было возбуждено Апелляционным судом Литвы в 2020 году. С 15 сентября состоялись 12 заседаний суда. Судейская коллегия планирует объявить процессуальное решение 15 марта 2021 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что "обоснованное процессуальное решение займет больше времени, чем обычно, не только из-за чрезвычайно большого объема дела (почти 800 томов), большого количества участников (67 осужденных, защищенных 134 адвокатами), а также объема и разнообразия фактов, которые необходимо установить". "В деле возникли чрезвычайно сложные вопросы применения закона, требующие детального анализа. Прокуроры, адвокаты требуют и существенной переоценки фактов дела", - заявила коллегия судей, рассматривавшая дело.Из-за угрозы распространения COVID-19 и большого числа участников судебного процесса суд рассматривал дело в Университете Миколаса Ромериса, для участников судебного процесса были выделены три просторных зала, а последние судебные заседания частично были организованы дистанционно."Сотрудники Службы общественной безопасности и полиции Литвы, студенты юридического факультета Университета Миколаса Ромериса и Академии общественной безопасности, а также волонтеры из Колледжа социальных наук помогали Апелляционному суду Литвы в организации судебных слушаний, - отмечается в сообщении на сайте.В 2016 году в Литве начались судебные заседания по "делу о событиях 13 января". Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет. Участники событий января 1991 года с советской стороны указывают, что в 1991 году имела место провокация, а огонь по жителям Вильнюса велся с крыш домов.Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 1991 года 67 граждан Российской Федерации, сообщал МИД России. Большинство обвиняемых заочно осуждены на длительные сроки тюремного заключения, двоим – полковнику запаса советской армии Юрию Мелю, задержанному в Литве в 2014 году, назначен семилетний срок, его сослуживцу, жителю Литвы, Геннадию Иванову – четыре года.Госдума РФ приняла заявление о судебном процессе по так называемому "делу 13 января" о событиях 1991 года в Литве, назвав его "политическим процессом в худших традициях "карательной юстиции", который никак не связан с защитой прав и свобод человека". В июле 2018 года Следственный комитет РФ возбудил дело против генпрокуроров и судей Литвы о привлечении невиновных к ответственности по итогам расследования событий в Вильнюсе в 1991 году.

https://ria.ru/20190403/1552324328.html

https://ria.ru/20190327/1552092689.html

https://ria.ru/20200113/1563365760.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вильнюс, литва, в мире