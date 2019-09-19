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РИА Новости

Ветераны "Альфы" призвали активно защищать осужденных в Литве россиян

20:16 19.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВильнюс
Вильнюс
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вильнюс. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Государственные структуры и общественные организации России должны активно выступать в защиту граждан РФ, осужденных в Литве по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе, заявили участники пресс-конференции на эту тему, прошедшей в четверг в Москве в Общественной палате РФ.
Выступавшие напомнили, что осужденные в Литве российские граждане содержатся в местах заключения не с политическими заключенными, а с уголовниками, что создает угрозу жизни россиян, и что им требуется незамедлительная помощь со стороны РФ.
"Любой способ помощи должен быть не просто необходим, а реализован на уровне государства", - сказал экс-командир группы "Альфа" Михаил Головатов, заочно осужденный по "делу 13 января". Он напомнил, что расходы на оплату литовских адвокатов, защищающих россиян по этому делу, оплачивает некоммерческая организация "Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом", учредителями которого выступают МИД РФ и Россотрудничество.
По словам Головатова, на протяжении последних лет "деятельность фонда пробуксовывает". "Но это мое личное мнение", - добавил он. Головатов подчеркнул, что проблема заключена в отсутствии органа, который координировал бы работу по защите осужденных в Литве по "делу 13 января". "Я считаю, что наш МИД в этом деле должен быть застрельщиком всего", - подчеркнул он.
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Выступивший следом старший советник правфонда Владимир Поздоровкин пояснил, что финансовое обеспечение работы адвокатов по этому делу продолжается, но вследствие произошедшего за последние годы ослабления курса рубля "финансовые возможности фонда уменьшаются". "Но из-за значимости этого дела мы от него не уходим", - добавил Поздоровкин.
Ветеран "Альфы" Владимир Деревнин в свою очередь заметил, что для помощи осужденным россиянам не используются возможности Союзного государства. Он напомнил, что среди лиц, заочно осужденных по "делу 13 января", есть и граждане Белоруссии. "К сожалению, мы не обратились к белорусской стороне с целью оказания содействия (осужденным) и выступления единым фронтом", - констатировал Деревнин.
А бывший секретарь ЦК Компартии Литвы Альгимантас Науджюнас обратил внимание участников пресс-конференции, что общественные организации в России не выступают в защиту осужденных по делу о событиях 1991 года.
Генпрокуратура Литвы около 20 лет назад возбудила уголовное дело о событиях 13 января 1991 года. Следствие утверждает, что люди, погибшие тогда у Вильнюсской телебашни, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств предоставлено не было.
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Двадцать седьмого марта 2019 года Вильнюсский окружной суд вынес приговоры по делу, когда при освобождении телебашни, по утверждениям литовской стороны, 14 человек погибли и свыше 600 граждан были ранены. Суд расценил действия всех осужденных силовиков как преступления против человечности. Участники событий января 1991 года с советской стороны указывают, что в 1991 году имела место провокация, а огонь по жителям Вильнюса велся с крыш домов.
Значительная часть осужденных по делу о событиях 1991 года сейчас являются гражданами России. Двоих - граждан РФ Юрия Меля и Геннадия Иванова - судили очно. Остальных осудили заочно, поскольку они проживают на территории других государств (России, Украины и Белоруссии). Житель Вильнюса Иванов служил в советском гарнизоне, он находится под подпиской о невыезде. Бывший командир танка Мель был арестован 12 марта 2014 года на литовском пограничном переходе Советск-Панемуне при попытке возвращения в Калининград из поездки в Литву.
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Группа антитеррора "Альфа"МИД РФРоссотрудничествоГенеральная прокуратура РФРоссияЛитваВ мире
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