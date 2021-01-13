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Случаи массового отравления детей в России
Случаи массового отравления детей в России
12 января в дагестанском Буйнакске в детскую городскую больницу начали поступать дети с отравлением. Самому старшему из них 13 лет, младшему — два года. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T00:34
2021-01-13T00:34
россия
справки
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202112 января в дагестанском Буйнакске в детскую городскую больницу начали поступать дети с отравлением. Самому старшему из них 13 лет, младшему — два года. В настоящее время в больнице находятся 50 отравившихся детей, их состояние оценивается как средней и легкой степеней тяжести.2020С 3 по 7 ноября в инфекционный стационар Махачкалы (республика Дагестан), временно развернутый в пандемию на базе республиканского кожно-венерологического диспансера, с признаками кишечной инфекции были госпитализированы 39 человек, в том числе двенадцать детей. У всех пострадавших были выявлены ДНК сальмонеллы.С 8 по 11 октября в Махачкале было зарегистрировано 75 случаев отравления среди детей, посещающих детские сады. Возраст большинства заболевших детей – от трех до шести лет. Групповую заболеваемость выявили в пяти детских садах города. В семи детских дошкольных и семи общеобразовательных организациях были зарегистрированы единичные случаи заболевания – всего 18 случаев. 15 октября Роспотребнадзор выявил среди персонала пищеблоков детских садов носителей патогенного стафилококка.В сентябре в одной из школ города Мончегорска (Мурманская область) из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований отравились 53 человека, в том числе несовершеннолетние. 12 октября было возбуждено уголовное дело.В начале сентября в средней общеобразовательной школе имени Героя Советского Союза А.И. Горева поселка Шимск (Новгородская область) был зарегистрирован 131 случай инфекционного заболевания среди учащихся. Из них 47 учеников начальной школы, 84 – основной. У детей наблюдалось два вида симптомов: признаки ОРВИ, а также рвота и диарея. 9 сентября школу закрыли на карантин, 16 сентября она вернулась к работе в штатном режиме. По версии следствия, компания, оказывающая услуги по организации питания, нарушила санитарно-эпидемиологические правила, в результате чего произошли множественные случаи пищевых отравлений среди учащихся.2019С 11 по 12 октября в одной из школ Нижнего Новгорода было зафиксировано массовое заболевание острой кишечной инфекцией, с 14 по 21 октября образовательное заведение закрывали на карантин и дезинфекцию. По данным городского департамента образования, в школе заболели 26 учеников. Семеро детей были госпитализированы в инфекционную больницу. На пищеблоке школы были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.В июле в Хабаровске в больницу с симптомами кишечной инфекции обратились 37 детей, которые купались и гуляли в районе пешеходного фонтана на стадионе Ленина. Санитарные врачи обнаружили у заболевших норовирус. Эту кишечную инфекцию также нашли в воде фонтана, он был закрыт на дезинфекцию. Позже количество заболевших увеличилось до 45 детей, из них 14 были госпитализированы. Возраст заболевших составил от одного года до 12 лет, тяжелых случаев не было.20 июня в Читинском районе Забайкальского края стало известно о массовом отравлении детей в лагере "Самородок". Детей доставили в больницы с подозрением на кишечную инфекцию, диагноз был установлен у 15 человек.С 10 по 19 апреля в Каякентскую центральную районную больницу Дагестана с признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы 22 ребенка, состояние пациентов оценивалось как легкой степени тяжести. Еще 50 обратившимся (из них 35 детей - воспитанники дошкольного образовательного учреждения в селе Дружба) госпитализация не потребовалась, они были отправлены на амбулаторное лечение. Все заболевшие были детьми в возрасте от одного года до шести лет.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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россия, справки

Случаи массового отравления детей в России

00:34 13.01.2021
 
© Fotolia / PaoleseБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Fotolia / Paolese
Читать ria.ru в

2021

12 января в дагестанском Буйнакске в детскую городскую больницу начали поступать дети с отравлением. Самому старшему из них 13 лет, младшему — два года.
В настоящее время в больнице находятся 50 отравившихся детей, их состояние оценивается как средней и легкой степеней тяжести.

2020

С 3 по 7 ноября в инфекционный стационар Махачкалы (республика Дагестан), временно развернутый в пандемию на базе республиканского кожно-венерологического диспансера, с признаками кишечной инфекции были госпитализированы 39 человек, в том числе двенадцать детей. У всех пострадавших были выявлены ДНК сальмонеллы.
С 8 по 11 октября в Махачкале было зарегистрировано 75 случаев отравления среди детей, посещающих детские сады. Возраст большинства заболевших детей – от трех до шести лет. Групповую заболеваемость выявили в пяти детских садах города. В семи детских дошкольных и семи общеобразовательных организациях были зарегистрированы единичные случаи заболевания – всего 18 случаев. 15 октября Роспотребнадзор выявил среди персонала пищеблоков детских садов носителей патогенного стафилококка.
В сентябре в одной из школ города Мончегорска (Мурманская область) из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований отравились 53 человека, в том числе несовершеннолетние. 12 октября было возбуждено уголовное дело.
В начале сентября в средней общеобразовательной школе имени Героя Советского Союза А.И. Горева поселка Шимск (Новгородская область) был зарегистрирован 131 случай инфекционного заболевания среди учащихся. Из них 47 учеников начальной школы, 84 – основной. У детей наблюдалось два вида симптомов: признаки ОРВИ, а также рвота и диарея. 9 сентября школу закрыли на карантин, 16 сентября она вернулась к работе в штатном режиме. По версии следствия, компания, оказывающая услуги по организации питания, нарушила санитарно-эпидемиологические правила, в результате чего произошли множественные случаи пищевых отравлений среди учащихся.

2019

С 11 по 12 октября в одной из школ Нижнего Новгорода было зафиксировано массовое заболевание острой кишечной инфекцией, с 14 по 21 октября образовательное заведение закрывали на карантин и дезинфекцию. По данным городского департамента образования, в школе заболели 26 учеников. Семеро детей были госпитализированы в инфекционную больницу. На пищеблоке школы были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
В июле в Хабаровске в больницу с симптомами кишечной инфекции обратились 37 детей, которые купались и гуляли в районе пешеходного фонтана на стадионе Ленина. Санитарные врачи обнаружили у заболевших норовирус. Эту кишечную инфекцию также нашли в воде фонтана, он был закрыт на дезинфекцию. Позже количество заболевших увеличилось до 45 детей, из них 14 были госпитализированы. Возраст заболевших составил от одного года до 12 лет, тяжелых случаев не было.
20 июня в Читинском районе Забайкальского края стало известно о массовом отравлении детей в лагере "Самородок". Детей доставили в больницы с подозрением на кишечную инфекцию, диагноз был установлен у 15 человек.
С 10 по 19 апреля в Каякентскую центральную районную больницу Дагестана с признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы 22 ребенка, состояние пациентов оценивалось как легкой степени тяжести. Еще 50 обратившимся (из них 35 детей - воспитанники дошкольного образовательного учреждения в селе Дружба) госпитализация не потребовалась, они были отправлены на амбулаторное лечение. Все заболевшие были детьми в возрасте от одного года до шести лет.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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