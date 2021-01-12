https://ria.ru/20210112/otravlenie-1592794615.html

Количество отравившихся детей в Дагестане возросло до 50

Количество отравившихся детей в Дагестане возросло до 50

Количество детей, отравившихся в дагестанском Буйнакске, возросло до 50, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-12T23:12

2021-01-12T23:12

2021-01-13T00:03

республика дагестан

здоровье - общество

следственный комитет россии (ск рф)

буйнакск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155155/11/1551551119_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d98c8291dc9ff5ef7a1c250ca41d911d.jpg

МАХАЧКАЛА, 12 янв — РИА Новости. Количество детей, отравившихся в дагестанском Буйнакске, возросло до 50, сообщает пресс-служба администрации города."Их состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести", — рассказал собеседник.Как ранее сообщал региональный Минздрав, во вторник пациенты начали поступать в детскую городскую больницу Буйнакска, самому старшему из них 13 лет, младшему — два года.СК проводит доследственную проверку по факту массового отравления детей. По предварительным данным, причиной отравления могла стать загрязненная питьевая вода, сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20210105/gaz-1592007646.html

буйнакск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), буйнакск, происшествия