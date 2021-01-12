https://ria.ru/20210112/otravlenie-1592794615.html
Количество отравившихся детей в Дагестане возросло до 50
Количество отравившихся детей в Дагестане возросло до 50
Количество детей, отравившихся в дагестанском Буйнакске, возросло до 50, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-12T23:12
2021-01-12T23:12
2021-01-13T00:03
республика дагестан
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
буйнакск
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 12 янв — РИА Новости. Количество детей, отравившихся в дагестанском Буйнакске, возросло до 50, сообщает пресс-служба администрации города."Их состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести", — рассказал собеседник.Как ранее сообщал региональный Минздрав, во вторник пациенты начали поступать в детскую городскую больницу Буйнакска, самому старшему из них 13 лет, младшему — два года.СК проводит доследственную проверку по факту массового отравления детей. По предварительным данным, причиной отравления могла стать загрязненная питьевая вода, сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20210105/gaz-1592007646.html
буйнакск
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республика дагестан, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), буйнакск, происшествия