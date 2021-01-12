https://ria.ru/20210112/otravlenie-1592786147.html
СК организовал проверку из-за массового отравления детей в Дагестане
СК организовал проверку из-за массового отравления детей в Дагестане
Следователи проводят доследственную проверку по факту массового отравления детей в дагестанском Буйнакске. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T21:27
2021-01-12T21:27
2021-01-12T21:27
республика дагестан
буйнакск
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 12 янв – РИА Новости. Следователи проводят доследственную проверку по факту массового отравления детей в дагестанском Буйнакске.Маленькие пациенты стали поступать в городскую детскую больницу Буйнакска во вторник, самому старшему из них 13 лет, самому младшему – 2 года. Сейчас в больнице находятся 34 отравившихся ребёнка, их состояние оценивается как средней степени тяжести."Предварительно, причиной отравления могла стать загрязненная питьевая вода, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям. В настоящее время по данному факту проводится комплекс проверочных мероприятий в отношении должностных лиц, которые отвечают за нормальное функционирование водопроводных сетей, обязаны контролировать качество подаваемой населению воды и следить за состоянием используемых гидротехнических сооружений", - говорится в сообщении следствия.Ход и результаты проверки поставил на контроль руководитель следственного управления генерал-майор юстиции Анатолий Щуров.
https://ria.ru/20201209/bashkiriya-1588455225.html
буйнакск
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РИА Новости
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республика дагестан, буйнакск, происшествия
МАХАЧКАЛА, 12 янв – РИА Новости. Следователи проводят доследственную проверку по факту массового отравления детей в дагестанском Буйнакске.
Маленькие пациенты стали поступать в городскую детскую больницу Буйнакска
во вторник, самому старшему из них 13 лет, самому младшему – 2 года. Сейчас в больнице находятся 34 отравившихся ребёнка, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
"Предварительно, причиной отравления могла стать загрязненная питьевая вода, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям. В настоящее время по данному факту проводится комплекс проверочных мероприятий в отношении должностных лиц, которые отвечают за нормальное функционирование водопроводных сетей, обязаны контролировать качество подаваемой населению воды и следить за состоянием используемых гидротехнических сооружений", - говорится в сообщении следствия.
Ход и результаты проверки поставил на контроль руководитель следственного управления генерал-майор юстиции Анатолий Щуров.