https://ria.ru/20210109/lavina-1592361579.html

ЧП, связанные со сходом лавин в России в 2010-2020 годах

ЧП, связанные со сходом лавин в России в 2010-2020 годах

Сход снежной массы произошел в пятницу в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске, в результате чего снегом засыпало пять домиков с людьми. РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T02:14

2021-01-09T02:14

2021-01-09T02:14

справки

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Сход снежной массы произошел в пятницу в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске, в результате чего снегом засыпало пять домиков с людьми.Ниже приводится справочная информация о ЧП, связанных со сходом лавин в России в 2010-2020 годах.202016 марта в Хибинских горах в Мурманской области в результате схода лавины один альпинист погиб, двое получили травмы. Выяснилось, что организованные группы альпинистов совершали плановое восхождение по маршруту, при этом одна из групп вызвала сход лавины, под которую попала связка из трех спортсменов.201922 декабря на Чукотке в одном из распадков недалеко от поселка Эгвекинот-1 (Озерный) в результате схода лавины погиб сноубордист. По мнению эксперта метеослужбы, это была самая крупная лавина на данном участке за последние 35 лет, высота снежного покрова в некоторых местах превышала 10 метров.6 мая в горах Алтая во время подъема туристической группы из Новосибирска на Южно-Чуйский хребет сошла лавина. В результате происшествия погибли семь из девяти человек.28 февраля в районе горы Дукка, расположенной в Архызском ущелье Карачаево-Черкесской республики, сошла снежная лавина. В результате инцидента погиб один из туристов. В районе схода лавины находились восемь человек, из них шестеро оказались непосредственно под лавиной. Лыжники оказались любителями хели-ски, они не зарегистрировались в МЧС.5 января два человека погибли в результате схода лавины на горном курорте Красной Поляны в Сочи. По информации пресс-службы курорта, трое мужчин, катаясь на закрытой трассе на высоте 2300 метров, ушли на территорию, где запрещено любое катание, что спровоцировало сход лавины. Двоих засыпало, третий вызвал спасателей.201829 декабря в Хабаровском крае на штольне открытого типа горнодобывающего предприятия в поселке Многовершинный произошел сход снега. Первой лавиной накрыло компрессорную станцию с работником предприятия, а второй — сотрудников предприятия и аварийно-спасательной группы при руднике, которые пришли к ним на помощь. Всего под снегом оказались 11 человек. К вечеру того же дня всех нашли, двое из них погибли.8 августа в Черекском районе Кабардино-Балкарии в результате схода лавины во время проведения плановых занятий при восхождении на пик Пушкина погибли четверо военнослужащих по контракту. Военнослужащие с 7 августа осуществляли переход и отработку сложных специальных нормативов для повышения уровня горной подготовки личного состава.24 марта в Приэльбрусье на автомобильную стоянку на поляне Азау самопроизвольно сошла лавина. Под лавиной оказалось около 15 автомобилей, находившихся на стоянке.14 января два туриста погибли в результате схода лавины в Орджоникидзевском районе в Хакасии. По словам представителя регионального МЧС, незарегистрированная группа туристов из 10 человек, среди которых были жители Красноярского края и Тюменской области, приехали кататься на своих снегоходах в район села Приисковое. Во время катания сошла лавина, под нее попали семь человек. Пятеро сумели выбраться самостоятельно, двое, мужчины 42 и 35 лет, погибли.20179 апреля на Камчатке в районе вулкана Вилючинский сошла лавина. Погибли два человека. Под обвал попали мужчина и его сын. Людей накрыло основной частью лавины. Предположительно, они спровоцировали сход снежной массы во время катания на снегоходе.12 марта группа туристов из четырех человек попала под снежную лавину в горах Бурятии. Инцидент произошел на горе Мамай в Кабанском районе. Один человек погиб. Погибший был гражданином Франции.3 марта в Кабардино-Балкарии на запрещенном для катания северном склоне горы Чегет в Приэльбрусье сошла лавина, которая была спровоцирована катавшимся туристом. Погибли четыре человека – два мужчины и две женщины из Москвы и Кирова, одного человека удалось спасти. 4 марта на месте схода лавины были обнаружены тела еще трех человек – женщины и двух мужчин. Всего из-за схода лавины погибли семь человек.22 января под лавину в Хибинах Мурманской области попала группа из 11 туристов, которая не зарегистрировалась у спасателей. Погибли два человека.201618 апреля туристическую группу из Иркутска накрыло лавиной в Бурятии, два человека погибли. Четверо туристов смогли самостоятельно выбраться из-под снежного наста.2 и 3 марта в Бурятии сошли три лавины. 2 марта в Окинском районе под лавину попала группа туристов из Москвы, один человек погиб. 3 марта утром также стало известно, что на перевале Аршанский в республике Бурятия под завалом оказались два человека туристической группы из Нижнего Новгорода. Один из них погиб. Вечером 3 марта стало известно, что сошла еще одна лавина, и под ней погиб рабочий одной из нефритодобывающих компаний.18 февраля в Кировске Мурманской области в микрорайоне Кукисвумчорр местная противолавинная служба намеренно спровоцировала сход лавины. В результате снежной пылью накрыло железнодорожные пути, автодорогу, несколько близлежащих домов, в некоторых квартирах были побиты окна. Три человека были обнаружены погибшими. Следователи возбудили уголовное дело и задержали начальника противолавинной службы АО "Апатит".7 января в Приэльбрусье на крае южного склона горы Чегет сошла лавина. Погибли три горнолыжника. Лыжники спускались с южного склона горы, который не оборудован специально подготовленными трассами, катание на нем запрещено.20155 апреля на Чукотке в горном районе поселка Эгвекинот, в районе горнолыжной базы сошла снежная масса. Погибли два подростка, находившихся в тот момент на склоне.20148 августа лавина сошла в районе вулкана Камень на Камчатке. В это время на вулкан "забирались" шесть туристов. Люди находились в двух связках, по три человека в каждой связке. Три человека погибли.23 марта на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи сошла лавина. В результате спасательной операции под снежными завалами были обнаружены тела двух женщин.201316 декабря в Цумадинском районе Дагестана под лавину попал наряд пограничников из семи человек. Один человек погиб, двое были госпитализированы.20 апреля в горах Солнечного района Хабаровского края сошла лавина. Под лавину попали шестеро лыжников, выбраться смогли двое. Под снежным завалом погибли четыре человека, их тела позже нашли спасатели.3 марта в республике Туве неподалеку от села Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района на горе Ак-Баштыг сошла лавина и накрыла семерых подростков. Одному из попавших под лавину удалось выбраться и сообщить о ЧП. Остальные шестеро школьников погибли. 7 марта был объявлен днем траура по погибшим в результате схода лавины подросткам.201211 апреля двое альпинистов погибли, еще трое получили серьезные травмы в результате схода лавины в горах Хибины Мурманской области. Инцидент произошел у горы Малый Вудъявр в Кировском районе области. Туристы поднимались по отвесному склону, когда на них обрушилась лавина. Люди упали с большой высоты на камни.201010 апреля на Камчатке лавина накрыла вертолет, который совершил плановую посадку на перевале Дукуп. В полете на борту находились 18 человек, в том числе три члена экипажа, пассажир - внук командира и 14 сноубордистов из Германии. В момент схода лавины в вертолете оставался только экипаж. Как выяснилось, сход лавины был спровоцирован туристами, которые совершали спуск по склону горы. Лавина протащила вертолет около 200 метров по склону горы. В результате погибли два члена экипажа, находившиеся на борту и восемь туристов, которые в этот момент находились на склоне.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки