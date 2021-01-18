https://ria.ru/20210118/lavina-1593530681.html

На Домбае лавина накрыла горнолыжный курорт

На Домбае лавина накрыла горнолыжный курорт

На курорте Домбай в Карачаево-Черкесии сошла лавина, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Она могла накрыть от четырех до 12 человек. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T15:08

2021-01-18T15:08

2021-01-18T17:12

туризм

сход лавины на домбае

карачаево-черкесская республика (кчр)

домбай

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. На курорте Домбай в Карачаево-Черкесии сошла лавина, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Она могла накрыть от четырех до 12 человек.Снег обрушился на лыжную трассу на горе Мусса-Ачитара. Звонок о чрезвычайном происшествии поступил в 13:30. Снег мог сойти после сейсмического воздействия от другой лавины, спущенной принудительно в другом очаге, сказали РИА Новости в противолавинной службе. В МЧС заявили, что группировка спасателей составит 172 человека. В ведомстве также отметили, что предупреждали о лавинной опасности с 17 по 19 января в горных районах республики.

домбай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Cход лавины на Домбае: под завалами ищут людей На горнолыжном курорте Карачаево-Черкессии в поселке Домбай произошел сход лавины. Под завалами ищут людей. 2021-01-18T15:08 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сход лавины на домбае, карачаево-черкесская республика (кчр), домбай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия