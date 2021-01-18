https://ria.ru/20210118/lavina-1593530681.html
На Домбае лавина накрыла горнолыжный курорт
На Домбае лавина накрыла горнолыжный курорт
На курорте Домбай в Карачаево-Черкесии сошла лавина, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Она могла накрыть от четырех до 12 человек. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T15:08
2021-01-18T15:08
2021-01-18T17:12
туризм
сход лавины на домбае
карачаево-черкесская республика (кчр)
домбай
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. На курорте Домбай в Карачаево-Черкесии сошла лавина, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Она могла накрыть от четырех до 12 человек.Снег обрушился на лыжную трассу на горе Мусса-Ачитара. Звонок о чрезвычайном происшествии поступил в 13:30. Снег мог сойти после сейсмического воздействия от другой лавины, спущенной принудительно в другом очаге, сказали РИА Новости в противолавинной службе. В МЧС заявили, что группировка спасателей составит 172 человека. В ведомстве также отметили, что предупреждали о лавинной опасности с 17 по 19 января в горных районах республики.
домбай
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Cход лавины на Домбае: под завалами ищут людей
На горнолыжном курорте Карачаево-Черкессии в поселке Домбай произошел сход лавины. Под завалами ищут людей.
2021-01-18T15:08
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PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сход лавины на домбае, карачаево-черкесская республика (кчр), домбай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия