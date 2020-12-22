https://ria.ru/20201222/perlkharbor-1590402456.html

В России ответили на призыв устроить в Крыму "Перл-Харбор"

В России ответили на призыв устроить в Крыму "Перл-Харбор"

Угрозы в адрес России продиктованы неспособностью Украины решить свои внутренние проблемы, считают российские политики. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T14:53

2020-12-22T14:53

2020-12-22T16:07

совет федерации рф

госдума рф

россия

ситуация на украине

перл-харбор

дмитрий белик

сергей цеков

сергей аксенов (политик)

военно-морские силы украины

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Угрозы в адрес России продиктованы неспособностью Украины решить свои внутренние проблемы, считают российские политики.Так они прокомментировали слова украинского политолога Зиновия Свереды, который призвал силой вернуть Крым под контроль Киева и, в частности, устроить Черноморскому флоту "новый Перл-Харбор". Сенатор Сергей Цеков в разговоре с телеканалом RT отметил, что подобные высказывания характеризуют украинское сообщество."К сожалению, все части украинского общества, разные отрасли пронизаны такими неадекватными личностями, которые, понимая тупиковость ситуации на Украине, пытаются как-то встряхнуть украинское государство такими сумасбродными предложениями", — сказал он.Парламентарий отметил, что подобные заявления связаны с отсутствием понимания реальной ситуации, так как вооруженное противостояние с Россией, по его мнению, приведет к крушению Украины.Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, в свою очередь, заявил РИА Новости, что провокационные планы Киева могут обернуться глобальной катастрофой."Ответ России в случае подобной провокации будет не менее жесткий. Украинские эксперты рисуют, сидя на диване, фантастические картины разгрома российского флота в Крыму, но в реальном мире все происходит по-другому. Думаю, что в Генштабе Украины знают, чем закончится попытка атаковать объекты в Крыму и, в отличие от этого политолога, понимают последствия российского военного ответа", — сказал Белик.Глава Крыма Сергей Аксенов также резко раскритиковал заявление украинского политолога."Отмороженные киевские русофобы не перестают удивлять своим скудоумием и полным игнорированием реальности. Видимо, этот "отважный" диванный вояка забыл или не знает, чем закончился Перл-Харбор для Японии. Думаю, что подобные "откровения", вне зависимости от степени их идиотизма, можно расценивать как пропаганду войны и призывы к терроризму", — написал он на своей странице "ВКонтакте".Провокационные заявления в отношении Крыма звучат с Украины не первый раз. Так, бывший посол в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату полуострова, глава ВМС Алексей Неижпапа заявлял о подготовке Киева к военной конфронтации с Москвой, а также рассказывал о планах разместить в Черном море противокорабельные комплексы с ракетами "Нептун". В Совете Федерации в ответ напомнили, что Россия способна отразить атаку любого противника, но главным противником Киева остается не Москва, а националисты, влияющие на руководство страны.

https://ria.ru/20201210/krym-1588612532.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201222/ukraina-1590344116.html

https://ria.ru/20200912/ukraina-1577102825.html

россия

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