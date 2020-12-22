В России ответили на призыв устроить в Крыму "Перл-Харбор"
14:53 22.12.2020 (обновлено: 16:07 22.12.2020)
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПротиволодочный корабль МПК "Поворино" военно-морской базы Черноморского флота ВМФ России во время учений
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Угрозы в адрес России продиктованы неспособностью Украины решить свои внутренние проблемы, считают российские политики.
Так они прокомментировали слова украинского политолога Зиновия Свереды, который призвал силой вернуть Крым под контроль Киева и, в частности, устроить Черноморскому флоту "новый Перл-Харбор".
Сенатор Сергей Цеков в разговоре с телеканалом RT отметил, что подобные высказывания характеризуют украинское сообщество.
"К сожалению, все части украинского общества, разные отрасли пронизаны такими неадекватными личностями, которые, понимая тупиковость ситуации на Украине, пытаются как-то встряхнуть украинское государство такими сумасбродными предложениями", — сказал он.
Парламентарий отметил, что подобные заявления связаны с отсутствием понимания реальной ситуации, так как вооруженное противостояние с Россией, по его мнению, приведет к крушению Украины.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, в свою очередь, заявил РИА Новости, что провокационные планы Киева могут обернуться глобальной катастрофой.
"Ответ России в случае подобной провокации будет не менее жесткий. Украинские эксперты рисуют, сидя на диване, фантастические картины разгрома российского флота в Крыму, но в реальном мире все происходит по-другому. Думаю, что в Генштабе Украины знают, чем закончится попытка атаковать объекты в Крыму и, в отличие от этого политолога, понимают последствия российского военного ответа", — сказал Белик.
Глава Крыма Сергей Аксенов также резко раскритиковал заявление украинского политолога.
"Отмороженные киевские русофобы не перестают удивлять своим скудоумием и полным игнорированием реальности. Видимо, этот "отважный" диванный вояка забыл или не знает, чем закончился Перл-Харбор для Японии. Думаю, что подобные "откровения", вне зависимости от степени их идиотизма, можно расценивать как пропаганду войны и призывы к терроризму", — написал он на своей странице "ВКонтакте".
Провокационные заявления в отношении Крыма звучат с Украины не первый раз. Так, бывший посол в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату полуострова, глава ВМС Алексей Неижпапа заявлял о подготовке Киева к военной конфронтации с Москвой, а также рассказывал о планах разместить в Черном море противокорабельные комплексы с ракетами "Нептун". В Совете Федерации в ответ напомнили, что Россия способна отразить атаку любого противника, но главным противником Киева остается не Москва, а националисты, влияющие на руководство страны.