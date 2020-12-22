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В России ответили на призыв устроить в Крыму "Перл-Харбор"
В России ответили на призыв устроить в Крыму "Перл-Харбор"
Угрозы в адрес России продиктованы неспособностью Украины решить свои внутренние проблемы, считают российские политики. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T14:53
2020-12-22T16:07
совет федерации рф
госдума рф
россия
ситуация на украине
перл-харбор
дмитрий белик
сергей цеков
сергей аксенов (политик)
военно-морские силы украины
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Угрозы в адрес России продиктованы неспособностью Украины решить свои внутренние проблемы, считают российские политики.Так они прокомментировали слова украинского политолога Зиновия Свереды, который призвал силой вернуть Крым под контроль Киева и, в частности, устроить Черноморскому флоту "новый Перл-Харбор". Сенатор Сергей Цеков в разговоре с телеканалом RT отметил, что подобные высказывания характеризуют украинское сообщество."К сожалению, все части украинского общества, разные отрасли пронизаны такими неадекватными личностями, которые, понимая тупиковость ситуации на Украине, пытаются как-то встряхнуть украинское государство такими сумасбродными предложениями", — сказал он.Парламентарий отметил, что подобные заявления связаны с отсутствием понимания реальной ситуации, так как вооруженное противостояние с Россией, по его мнению, приведет к крушению Украины.Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, в свою очередь, заявил РИА Новости, что провокационные планы Киева могут обернуться глобальной катастрофой."Ответ России в случае подобной провокации будет не менее жесткий. Украинские эксперты рисуют, сидя на диване, фантастические картины разгрома российского флота в Крыму, но в реальном мире все происходит по-другому. Думаю, что в Генштабе Украины знают, чем закончится попытка атаковать объекты в Крыму и, в отличие от этого политолога, понимают последствия российского военного ответа", — сказал Белик.Глава Крыма Сергей Аксенов также резко раскритиковал заявление украинского политолога."Отмороженные киевские русофобы не перестают удивлять своим скудоумием и полным игнорированием реальности. Видимо, этот "отважный" диванный вояка забыл или не знает, чем закончился Перл-Харбор для Японии. Думаю, что подобные "откровения", вне зависимости от степени их идиотизма, можно расценивать как пропаганду войны и призывы к терроризму", — написал он на своей странице "ВКонтакте".Провокационные заявления в отношении Крыма звучат с Украины не первый раз. Так, бывший посол в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату полуострова, глава ВМС Алексей Неижпапа заявлял о подготовке Киева к военной конфронтации с Москвой, а также рассказывал о планах разместить в Черном море противокорабельные комплексы с ракетами "Нептун". В Совете Федерации в ответ напомнили, что Россия способна отразить атаку любого противника, но главным противником Киева остается не Москва, а националисты, влияющие на руководство страны.
https://ria.ru/20201210/krym-1588612532.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201222/ukraina-1590344116.html
https://ria.ru/20200912/ukraina-1577102825.html
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совет федерации рф, госдума рф, россия, ситуация на украине, перл-харбор, дмитрий белик, сергей цеков, сергей аксенов (политик), военно-морские силы украины, москва, республика крым, киев, украина, в мире

В России ответили на призыв устроить в Крыму "Перл-Харбор"

14:53 22.12.2020 (обновлено: 16:07 22.12.2020)
 
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Противолодочный корабль МПК Поворино военно-морской базы Черноморского флота ВМФ России во время учений - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Угрозы в адрес России продиктованы неспособностью Украины решить свои внутренние проблемы, считают российские политики.
Так они прокомментировали слова украинского политолога Зиновия Свереды, который призвал силой вернуть Крым под контроль Киева и, в частности, устроить Черноморскому флоту "новый Перл-Харбор".
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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Зато жрать нечего: болгары оценили угрозы Киева нацелить ракеты на Крым
Сенатор Сергей Цеков в разговоре с телеканалом RT отметил, что подобные высказывания характеризуют украинское сообщество.
"К сожалению, все части украинского общества, разные отрасли пронизаны такими неадекватными личностями, которые, понимая тупиковость ситуации на Украине, пытаются как-то встряхнуть украинское государство такими сумасбродными предложениями", — сказал он.
Парламентарий отметил, что подобные заявления связаны с отсутствием понимания реальной ситуации, так как вооруженное противостояние с Россией, по его мнению, приведет к крушению Украины.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, в свою очередь, заявил РИА Новости, что провокационные планы Киева могут обернуться глобальной катастрофой.
"Ответ России в случае подобной провокации будет не менее жесткий. Украинские эксперты рисуют, сидя на диване, фантастические картины разгрома российского флота в Крыму, но в реальном мире все происходит по-другому. Думаю, что в Генштабе Украины знают, чем закончится попытка атаковать объекты в Крыму и, в отличие от этого политолога, понимают последствия российского военного ответа", — сказал Белик.
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Глава Крыма Сергей Аксенов также резко раскритиковал заявление украинского политолога.
"Отмороженные киевские русофобы не перестают удивлять своим скудоумием и полным игнорированием реальности. Видимо, этот "отважный" диванный вояка забыл или не знает, чем закончился Перл-Харбор для Японии. Думаю, что подобные "откровения", вне зависимости от степени их идиотизма, можно расценивать как пропаганду войны и призывы к терроризму", — написал он на своей странице "ВКонтакте".
Провокационные заявления в отношении Крыма звучат с Украины не первый раз. Так, бывший посол в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату полуострова, глава ВМС Алексей Неижпапа заявлял о подготовке Киева к военной конфронтации с Москвой, а также рассказывал о планах разместить в Черном море противокорабельные комплексы с ракетами "Нептун". В Совете Федерации в ответ напомнили, что Россия способна отразить атаку любого противника, но главным противником Киева остается не Москва, а националисты, влияющие на руководство страны.
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Совет Федерации РФГосдума РФРоссияСитуация на УкраинеПерл-ХарборДмитрий БеликСергей ЦековСергей Аксенов (политик)Военно-морские силы УкраиныМоскваРеспублика КрымКиевУкраинаВ мире
 
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