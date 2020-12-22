https://ria.ru/20201222/perl-kharbor-1590336677.html
В Крыму предсказали последствия планов Киева устроить "Перл-Харбор"
В Крыму предсказали последствия планов Киева устроить "Перл-Харбор"
Глобальная катастрофа неизбежна для Киева, если украинская сторона, вынашивая провокационные планы в отношении России, рискнет устроить "Перл-Харбор" в Крыму,... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T10:48
2020-12-22T10:48
2020-12-22T14:21
алексей неижпапа
роман бессмертный
дмитрий белик
военно-морские силы украины
госдума рф
севастополь
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151868/99/1518689914_0:43:1200:718_1920x0_80_0_0_c334e041bb0806fcb440557d188c01a6.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Глобальная катастрофа неизбежна для Киева, если украинская сторона, вынашивая провокационные планы в отношении России, рискнет устроить "Перл-Харбор" в Крыму, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.Ранее украинский политолог Зиновий Свереда заявил о необходимости вернуть Крым силой и уничтожить Черноморский флот, устроив ему "Перл-Харбор".Он напомнил предупреждение российского военно-политического руководства о том, что ответный удар России подразумевает уничтожение не только носителя, но и центра принятия решения.Провокационные заявления в отношении Крыма звучат с Украины все чаще. Одиннадцатого декабря бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату Крыма и вернуть эти территории Киеву силой. В июле главком ВМС Украины Алексей Неижпапа рассказал, что Украина готовится к военной конфронтации с Россией, а также объявил о планах разместить в Черном море противокорабельные комплексы с ракетами "Нептун".
https://ria.ru/20201222/perl-kharbor-1590332996.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151868/99/1518689914_58:0:1125:800_1920x0_80_0_0_49ffce534173877cb88ebc8b332171df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей неижпапа, роман бессмертный, дмитрий белик, военно-морские силы украины, госдума рф, севастополь, в мире