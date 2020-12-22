https://ria.ru/20201222/perl-kharbor-1590336677.html

В Крыму предсказали последствия планов Киева устроить "Перл-Харбор"

В Крыму предсказали последствия планов Киева устроить "Перл-Харбор"

Глобальная катастрофа неизбежна для Киева, если украинская сторона, вынашивая провокационные планы в отношении России, рискнет устроить "Перл-Харбор" в Крыму,... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T10:48

2020-12-22T10:48

2020-12-22T14:21

алексей неижпапа

роман бессмертный

дмитрий белик

военно-морские силы украины

госдума рф

севастополь

в мире

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Глобальная катастрофа неизбежна для Киева, если украинская сторона, вынашивая провокационные планы в отношении России, рискнет устроить "Перл-Харбор" в Крыму, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.Ранее украинский политолог Зиновий Свереда заявил о необходимости вернуть Крым силой и уничтожить Черноморский флот, устроив ему "Перл-Харбор".Он напомнил предупреждение российского военно-политического руководства о том, что ответный удар России подразумевает уничтожение не только носителя, но и центра принятия решения.Провокационные заявления в отношении Крыма звучат с Украины все чаще. Одиннадцатого декабря бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату Крыма и вернуть эти территории Киеву силой. В июле главком ВМС Украины Алексей Неижпапа рассказал, что Украина готовится к военной конфронтации с Россией, а также объявил о планах разместить в Черном море противокорабельные комплексы с ракетами "Нептун".

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алексей неижпапа, роман бессмертный, дмитрий белик, военно-морские силы украины, госдума рф, севастополь, в мире