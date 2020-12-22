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В Крыму предсказали последствия планов Киева устроить "Перл-Харбор"
В Крыму предсказали последствия планов Киева устроить "Перл-Харбор"
Глобальная катастрофа неизбежна для Киева, если украинская сторона, вынашивая провокационные планы в отношении России, рискнет устроить "Перл-Харбор" в Крыму,... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T10:48
2020-12-22T14:21
алексей неижпапа
роман бессмертный
дмитрий белик
военно-морские силы украины
госдума рф
севастополь
в мире
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Глобальная катастрофа неизбежна для Киева, если украинская сторона, вынашивая провокационные планы в отношении России, рискнет устроить "Перл-Харбор" в Крыму, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.Ранее украинский политолог Зиновий Свереда заявил о необходимости вернуть Крым силой и уничтожить Черноморский флот, устроив ему "Перл-Харбор".Он напомнил предупреждение российского военно-политического руководства о том, что ответный удар России подразумевает уничтожение не только носителя, но и центра принятия решения.Провокационные заявления в отношении Крыма звучат с Украины все чаще. Одиннадцатого декабря бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату Крыма и вернуть эти территории Киеву силой. В июле главком ВМС Украины Алексей Неижпапа рассказал, что Украина готовится к военной конфронтации с Россией, а также объявил о планах разместить в Черном море противокорабельные комплексы с ракетами "Нептун".
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алексей неижпапа, роман бессмертный, дмитрий белик, военно-морские силы украины, госдума рф, севастополь, в мире

В Крыму предсказали последствия планов Киева устроить "Перл-Харбор"

10:48 22.12.2020 (обновлено: 14:21 22.12.2020)
 
CC BY-SA 4.0 / Hermes3g / Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик
Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
CC BY-SA 4.0 / Hermes3g /
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Глобальная катастрофа неизбежна для Киева, если украинская сторона, вынашивая провокационные планы в отношении России, рискнет устроить "Перл-Харбор" в Крыму, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Ранее украинский политолог Зиновий Свереда заявил о необходимости вернуть Крым силой и уничтожить Черноморский флот, устроив ему "Перл-Харбор".

"Перл-Харбор обернулся для Японии глобальной катастрофой, ответ России в случае подобной провокации будет не менее жесткий. Украинские эксперты рисуют, сидя на диване, фантастические картины разгрома российского флота в Крыму, но в реальном мире все происходит по-другому. Думаю, что в генштабе Украины знают, чем закончится попытка атаковать объекты в Крыму и, в отличие от этого политолога, понимают последствия российского военного ответа", — сказал Белик.

Он напомнил предупреждение российского военно-политического руководства о том, что ответный удар России подразумевает уничтожение не только носителя, но и центра принятия решения.
Корабли Черноморского флота ВМФ России - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
10:38
Политолог прокомментировал призыв устроить России "Перл-Харбор"

"Так что в случае пуска украинской ракеты в сторону Крыма она будет уничтожена до захода в наше воздушное пространство, а затем к месту пуска полетит "Калибр" или "Искандер". Да и в том кабинете, где был отдан приказ о нанесении удара по полуострову, также пусть ждут ракетных гостей", — сказал севастопольский депутат.

Провокационные заявления в отношении Крыма звучат с Украины все чаще. Одиннадцатого декабря бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату Крыма и вернуть эти территории Киеву силой. В июле главком ВМС Украины Алексей Неижпапа рассказал, что Украина готовится к военной конфронтации с Россией, а также объявил о планах разместить в Черном море противокорабельные комплексы с ракетами "Нептун".
 
Алексей НеижпапаРоман БессмертныйДмитрий БеликВоенно-морские силы УкраиныГосдума РФСевастопольВ мире
 
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