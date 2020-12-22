https://ria.ru/20201222/perl-kharbor-1590313401.html

Украинский политолог призвал устроить России "новый Перл-Харбор"

Украинский политолог призвал устроить России "новый Перл-Харбор"

Киевские власти должны разработать стратегию военного "освобождения" Крыма и Донбасса — с таким призывом в эфире телеканала "Прямой" выступил украинский... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T03:57

2020-12-22T03:57

2020-12-22T10:31

россия

р-360

вооруженные силы украины

германия

республика крым

александр турчинов

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Киевские власти должны разработать стратегию военного "освобождения" Крыма и Донбасса — с таким призывом в эфире телеканала "Прямой" выступил украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда.По его словам, "нормандский формат" якобы завел в никуда, а Германия и Франция не раз занимали на переговорах неоднозначную позицию, поэтому к диалогу по Украине необходимо подключить США и Великобританию. "Кроме того, желаем мы того или нет, Украина должна иметь свою стратегию атаки. Мы должны перейти, отойти от стратегии обороны и заглядывания в глаза партнеров", — считает Свереда. Среди конкретных мер он предлагает взорвать Керченский мост и устроить российскому флоту "новый Перл-Харбор"."Реальная оборона — это патриотическая сознательность, нежелание народа сдаваться на каких бы то ни было условиях, восстановление своей армии и даже создание своих космических войск", — заявил политолог.По его мнению, таким образом Украина сможет сравниться с передовыми странами в вопросе защиты своих интересов и тогда Великобритания и США будут относиться к ней как к партнеру.Это не первое амбициозное заявление, сделанное украинскими экспертами и военными. Так, бывший секретарь СНБО Александр Турчинов утверждал, что крылатые ракеты Р-360 комплекса "Нептун" якобы мoгут зa нecкoлькo минут уничтoжить рoccийcкиe кoрaбли в Чeрнoм и Aзoвcкoм мoрях, а также Крымcкий мocт. Военный эксперт Михаил Жирохов также заявлял, что "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске. Тот же Свереда ранее предлагал продать земли на восточной границе страны американским компаниям — для защиты от "агрессии" России.По словам военного эксперта Юрия Кнутова, в случае атаки ВСУ на Крым российская армия ответит ударом не только по тем, кто будет штурмовать полуостров, но и по базам и штабам противника.

https://ria.ru/20201210/krym-1588612532.html

https://ria.ru/20200621/1573254741.html

россия

германия

республика крым

сша

украина

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россия, р-360, вооруженные силы украины, германия, республика крым, александр турчинов, сша, украина, в мире