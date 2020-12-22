https://ria.ru/20201222/aksenov-1590385214.html

Аксенов прокомментировал призыв устроить России "Перл-Харбор"

Аксенов прокомментировал призыв устроить России "Перл-Харбор"

Заявления представителей украинского политикума о "завоевании" Крыма и Донбасса путем военных действий в отношении Черноморского флота говорят о скудоумии... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T13:46

2020-12-22T13:46

2020-12-22T13:46

перл-харбор

сергей аксенов (политик)

военно-морские силы украины

минск

республика крым

япония

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576861543_0:276:3142:2043_1920x0_80_0_0_31ddbfcf2a13ccc411477e09d184a064.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Заявления представителей украинского политикума о "завоевании" Крыма и Донбасса путем военных действий в отношении Черноморского флота говорят о скудоумии автора, но вполне могут быть расценены как пропаганда войны и терроризма, считает глава Крыма Сергей Аксенов.Ранее украинский политолог Зиновий Свереда заявил о необходимости вернуть Крым и Донбасс силой путем уничтожения Черноморского флота, устроив ему "Перл- Харбор"."Отмороженные киевские русофобы не перестают удивлять своим скудоумием и полным игнорированием реальности. Видимо, этот "отважный" диванный вояка забыл или не знает, чем закончился Перл-Харбор для Японии. Думаю, что подобные "откровения", вне зависимости от степени их идиотизма, можно расценивать как пропаганду войны и призывы к терроризму", - написал Аксенов на своей странице в "ВКонтакте".Провокационные заявления в отношении Крыма звучат с Украины все чаще. 11 декабря бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату Крыма и вернуть эти территории Киеву силой. В июле главком ВМС Украины Алексей Неижпапа рассказал, что Украина готовится к военной конфронтации с Россией, а также объявил о планах разместить в Черном море противокорабельные комплексы с ракетами "Нептун".

https://ria.ru/20201222/perl-kharbor-1590336677.html

перл-харбор

минск

республика крым

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

перл-харбор, сергей аксенов (политик), военно-морские силы украины, минск, республика крым, япония, в мире