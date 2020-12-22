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https://ria.ru/20201222/aksenov-1590385214.html
Аксенов прокомментировал призыв устроить России "Перл-Харбор"
Аксенов прокомментировал призыв устроить России "Перл-Харбор"
Заявления представителей украинского политикума о "завоевании" Крыма и Донбасса путем военных действий в отношении Черноморского флота говорят о скудоумии... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T13:46
2020-12-22T13:46
перл-харбор
сергей аксенов (политик)
военно-морские силы украины
минск
республика крым
япония
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Заявления представителей украинского политикума о "завоевании" Крыма и Донбасса путем военных действий в отношении Черноморского флота говорят о скудоумии автора, но вполне могут быть расценены как пропаганда войны и терроризма, считает глава Крыма Сергей Аксенов.Ранее украинский политолог Зиновий Свереда заявил о необходимости вернуть Крым и Донбасс силой путем уничтожения Черноморского флота, устроив ему "Перл- Харбор"."Отмороженные киевские русофобы не перестают удивлять своим скудоумием и полным игнорированием реальности. Видимо, этот "отважный" диванный вояка забыл или не знает, чем закончился Перл-Харбор для Японии. Думаю, что подобные "откровения", вне зависимости от степени их идиотизма, можно расценивать как пропаганду войны и призывы к терроризму", - написал Аксенов на своей странице в "ВКонтакте".Провокационные заявления в отношении Крыма звучат с Украины все чаще. 11 декабря бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату Крыма и вернуть эти территории Киеву силой. В июле главком ВМС Украины Алексей Неижпапа рассказал, что Украина готовится к военной конфронтации с Россией, а также объявил о планах разместить в Черном море противокорабельные комплексы с ракетами "Нептун".
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перл-харбор
минск
республика крым
япония
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перл-харбор, сергей аксенов (политик), военно-морские силы украины, минск, республика крым, япония, в мире

Аксенов прокомментировал призыв устроить России "Перл-Харбор"

13:46 22.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Заявления представителей украинского политикума о "завоевании" Крыма и Донбасса путем военных действий в отношении Черноморского флота говорят о скудоумии автора, но вполне могут быть расценены как пропаганда войны и терроризма, считает глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее украинский политолог Зиновий Свереда заявил о необходимости вернуть Крым и Донбасс силой путем уничтожения Черноморского флота, устроив ему "Перл- Харбор".
"Отмороженные киевские русофобы не перестают удивлять своим скудоумием и полным игнорированием реальности. Видимо, этот "отважный" диванный вояка забыл или не знает, чем закончился Перл-Харбор для Японии. Думаю, что подобные "откровения", вне зависимости от степени их идиотизма, можно расценивать как пропаганду войны и призывы к терроризму", - написал Аксенов на своей странице в "ВКонтакте".
Провокационные заявления в отношении Крыма звучат с Украины все чаще. 11 декабря бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату Крыма и вернуть эти территории Киеву силой. В июле главком ВМС Украины Алексей Неижпапа рассказал, что Украина готовится к военной конфронтации с Россией, а также объявил о планах разместить в Черном море противокорабельные комплексы с ракетами "Нептун".
Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
10:48
В Крыму предсказали последствия планов Киева устроить "Перл-Харбор"
 
Перл-ХарборСергей Аксенов (политик)Военно-морские силы УкраиныМинскРеспублика КрымЯпонияВ мире
 
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