https://ria.ru/20201217/tunis-1589374931.html

Антиправительственные волнения в Тунисе (Жасминовая революция, 2010-2011)

Антиправительственные волнения в Тунисе (Жасминовая революция, 2010-2011)

Тунисская Республика – арабское государство в Северной Африке. Страна с XVI века являлась вассалом Турции, а с 1881 года находилась под протекторатом Франции. В РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T01:03

2020-12-17T01:03

2020-12-17T01:03

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589311940_0:108:3077:1839_1920x0_80_0_0_a20a37ac718ec726915cd7a34457e6fb.jpg

Тунисская Республика – арабское государство в Северной Африке. Страна с XVI века являлась вассалом Турции, а с 1881 года находилась под протекторатом Франции. В 1956 году была провозглашена независимость Туниса, в 1957 году страна стала республикой. Ее первым президентом избрали Хабиба Бургибу, который оставался главой государства в течение 30 лет. 7 ноября 1987 года его сменил Зин аль-Абидин бен Али, занимавший до этого пост премьер-министра. При нем экономика страны начала "слезать с нефтегазовой иглы", наращивая экспорт продукции легкой промышленности и продуктов питания. В годы правления Бен Али Тунис среди экспортеров оливкового масла был вторым в мире, а средний класс составлял 65% всего населения страны. В то же время в стране уровень безработицы населения в конце 2010 года превышал 14%. Среди безработных было много квалифицированной молодежи, из-за этого происходило обесценивание высшего образования. Проблему безработицы усиливал рост численности городского населения. Кроме того, в Тунисе разрослась коррупция в высшем эшелоне власти. Клан президента Бен Али и его супруги владел практически всеми крупными и наиболее важными и доходными секторами экономики. Это вызывало недовольство военной и экономической элиты страны. К тому же в конце 2010 года правительство Туниса объявило 50%-ное повышение цен на хлеб и ряд других продуктов первой необходимости. В условиях нерешенных социальных проблем постепенное нарастание протестного заряда в обществе к концу 2010 года вылилось в беспорядки в наименее развитых в экономическом плане регионах страны. Толчком к массовым акциям протеста, которые приобрели характер стихийного народного восстания, послужила попытка самоубийства 17 декабря 2010 года в городе Сиди-Бузид безработного выпускника вуза Мохаммеда Буазизи, замученного, по его словам, нищетой и произволом полиции. В тот день Буазизи продавал овощи и ему нечем было заплатить взятку подошедшим полицейским за торговлю на улице без лицензии. Стражи порядка отобрали у торговца лоток с товаром и весы, которые, как рассказывали потом, были ему больше всего нужны и дороги. Отчаявшись получить обратно свой товар и добиться аудиенции мэра этого маленького города в центре страны, торговец овощами в знак протеста попытался совершить самоубийство прямо напротив местной администрации. Буазизи доставили в больницу, где 4 января 2011 года он скончался. После инцидента сотрудницу полиции, конфисковавшую товар Буазизи, отправили под стражу, обвинив в том, что, она, прежде чем отобрать товар, ударила торговца и публично оскорбила его. Страж порядка свою вину отрицала. Позже в ходе рассмотрения дела свидетели подтвердили, что сотрудница полиции не применяла рукоприкладство в отношении торговца. Процесс против нее был прекращен за отсутствием состава преступления.Кадры с инцидентом с Буазизи попали в интернет, и уже на следующий день на улицы города вышла молодежь, положив начало революции. Информация о демонстрациях стала распространяться через социальные сети, вскоре ее стали передавать спутниковые телеканалы. Колоссальным стимулом к продолжению протестов стали новые самоубийства.Демонстрации, проходившие в декабре, не были направлены на свержение режима, а основную массу митингующих составляли безработные, озвучивавшие социально-экономические требования, а также требование "национального достоинства". К концу месяца в протестное движение включились практически все регионы страны, и его стали поддерживать самые разные социальные слои. Однако власть не желала идти на уступки, сохраняя надежду на подавление массовых акций протеста и постепенную стабилизацию.В первых числах января 2011 года характер массовых выступлений начал меняться. Лозунги демонстрантов постепенно сменились с социальных на антиправительственные и антипрезидентские. Демонстранты поджигали и грабили правительственные здания, громили полицейские участки. 8 января полиция применила против восставших оружие, что привело к человеческим жертвам. В тот же день на сторону митингующих перешел Всеобщий тунисский союз труда (ВТСТ) и другие профсоюзные объединения. 10 января началась объявленная ВТСТ всеобщая забастовка, которая проходила не одновременно по всей стране, а каждый день в нескольких городах, волной надвигаясь из центра к побережью и столице.В целях охраны общественного порядка в Тунисе были временно закрыты учебные заведения. По национальному телевидению выступил президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али, который обвинил в беспорядках враждебно настроенные иностранные силы.12 января в столицу страны Тунис и ее пригороды были введены армейские подразделения. В самых крупных провинциях, в том числе и столице, был объявлен комендантский час. Президент Туниса сменил министра внутренних дел. Кроме того, он распорядился создать специальную комиссию по расследованию коррупции в высших эшелонах власти, а также решил освободить всех арестованных в ходе недавних народных волнений.13 января президент Туниса выступил со вторым обращением к согражданам, объявив, что власти обязуются прекратить интернет-цензуру и открыть дорогу во власть всем политическим силам. Тунисский лидер также пообещал не баллотироваться на очередных президентских выборах в 2014 году, снизить цены на основные продукты питания (хлеб, сахар, молоко) и приказал военным не применять оружие в отношении демонстрантов.Несмотря на это, напряженность в Тунисе сохранялась. 14 января президент страны выступил с третьим по счету обращением к народу, в котором сообщил, что отправил правительство Мухаммеда аль-Ганнуши в отставку. Он приказал сотрудникам МВД прекратить применение огнестрельного оружия против демонстрантов и провести тщательнейшее расследование гибели граждан в ходе беспорядков. Однако все эти шаги не привели к ожидаемым результатам, народные акции протеста стали еще более массовыми и приняли откровенно антипрезидентское звучание. Во второй половине дня 14 января, в условиях продолжающихся беспорядков, на всей территории Туниса был введен режим чрезвычайного положения. Одновременно появилась информация о том, что армия страны контролирует все стратегические объекты, в том числе международный аэропорт. Воздушное пространство над Тунисом было закрыто.В этот же день в 17.00 по местному времени президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али покинул страну вместе с семьей, не назначив своего преемника. Позже стало известно, что он бежал в Саудовскую Аравию. Конституционный совет лишил Зин аль-Абидин бен Али должности. Впоследствии суд Туниса заочно приговорил его к 35 годам тюрьмы, а военный трибунал изменил этот приговор на пожизненное заключение за убийство демонстрантов во время акций протеста в начале 2011 года. В 2019 году экс-президент Туниса скончался в изгнании в Саудовской Аравии.По данным ООН, во время беспорядков в Тунисе, в результате которых был свергнут президент бен Али, погибли 219 человек, 510 получили ранения. Материальный ущерб государству оценивается в 1,6 миллиарда евро.По данным комиссии, расследовавшей случаи нарушений прав человека, имевших место начиная с 17 декабря 2010 года, во время массовых народных волнений погибли около 340 человек и 2 174 человека получили ранения.В Тунисе вместо бежавшего Зин аль-Абидин бен Али функции главы государства принял на себя премьер-министр Мухаммед аль-Ганнуши, несмотря на то, что до этого правительство было отправлено в отставку. 14 января в вечернем телеобращении к нации он заявил, что временно будет исполнять функции президента и пообещал неукоснительно соблюдать конституцию, провести демократические преобразования. На следующей день в столице прекратило работу наземное метро – основной вид общественного транспорта. Одновременно с улиц исчезла полиция. По ночам город заполняли банды мародеров, вооруженных холодным оружием и дубинками – они грабили магазины, иногда врывались в дома. В ответ на эту вакханалию насилия в своих кварталах люди стали организовывать отряды самообороны, которые фактически заменили на время официальную полицию и сыграли ключевую на тот момент роль в нормализации ситуации.15 января Конституционный совет Туниса своим решением, согласно конституции, временно передал полномочия главы государства спикеру парламента Фуаду аль-Мабзаа. Он принял присягу в качестве президента и поручил бывшему премьер-министру аль-Ганнуши создать правительство национального единства, в котором должны быть представлены все значимые политические силы страны.В состав объявленного 17 января временного правительства национального единства Туниса вошли оппозиционные лидеры – глава партии "Ат-Тадждид" ("Обновление") Ахмед Ибрагим и глава "Союза свободы и труда" Мустафа бен Джафар, а также основатель крупнейшей в стране оппозиционной Прогрессивной демократической партии (ПДП) Наджиб Шебби. https://ria.ru/20110117/322810898.html Шесть министров из правительства, отправленного свергнутым президентом в отставку, в том числе главы министерств обороны, финансов, внутренних и иностранных дел, сохранили свои посты в новом правительстве.18 января ВСТТ выступил против признания нового переходного правительства легитимным, потому что главные государственные посты остались в руках старой команды. Трое министров – членов ВСТТ сразу вышли из состава переходного правительства. Около тысячи демонстрантов вновь вышли на улицы тунисской столицы, протестуя против вхождения в состав переходного правительства представителей правившей при режиме свергнутого президента партии Демократическое конституционное объединение (ДКО).В надежде расположить к себе доверие народа временный глава государства Фуад аль-Мабзаа и премьер-министр Мухаммед аль-Ганнуши объявили о своем выходе из ДКО. Бывшая правящая партия ДКО исключила из своих рядов экс-президента Зина аль-Абидина бен Али. В течение нескольких дней все министры из старого правительства, сохранившие свои посты в переходном правительстве национального единства Туниса, покинули ряды партии ДКО. 33 родственника свергнутого президента и его супруги, не успевшие покинуть родину, были арестованы по подозрению в преступлениях против Туниса. Новые власти страны разрешили все запрещенные прежде политические партии и объявили амнистию политзаключенным.Однако все эти шаги не успокоили народ. 23 января сотни человек вышли со свечами на ночную демонстрацию против нового правительства в Тунисе. По мнению протестующих, к власти пришли члены старой команды, против режима которой и боролись манифестанты.В попытке погасить народное недовольство глава временного правительства национального единства Мухаммед аль-Ганнуши 27 января произвел изменения в составе кабинета министров, сменив глав МВД, МИД и министра обороны. Несмотря на многочисленные протесты и призывы к отставке, сам премьер-министр остался на своем посту.Беспорядки в стране продолжились. 6 февраля министр внутренних дел Туниса сделал шаг навстречу требованиям демонстрантов и распорядился приостановить деятельность партии ДКО, а также лишить ее членов права собраний и закрыть все принадлежащие партии офисы.15 февраля тунисские власти отменили комендантский час, продлив при этом на неопределенное время действие режима чрезвычайного положения в стране. В конце февраля акции протеста в городах Туниса возобновились. 25 февраля в столицы страны в демонстрации с требованием отставки переходного правительства Мухаммеда аль-Ганнуши приняли участие более 100 тысяч человек.27 февраля Мухаммед аль-Ганнуши подал в отставку. Временный глава Туниса Фуад аль-Мабзаа назначил премьер-министром страны Беджи Каида Эс-Себси, который в 1965-1969 годах был министром внутренних дел, в 1969-1970 годах министром обороны, в 1981-1986 годах – министром иностранных дел. Этот шаг, сделанный без предварительных консультаций с политическими движениями, входящими в коалицию, а также с оппозицией, вновь расколол общество. Антиправительственные митинги возобновились: часть оппозиционеров считала своей целью сформировать правительство, никак не связанное с прошлым режимом. Осенью 2011 года в Тунисе исламистская партия "Ан-Нахда" ("Возрождение") победила на выборах в высший орган власти в переходный период – Национальный учредительный совет (НУС). 12 декабря 2011 года президентом Тунисской Республики был избран председатель левоцентристской партии "Конгресс за республику" Монсеф Марзуки. Для выхода из политического кризиса в 2013 году в стране был сформирован Квартет национального диалога в составе Всеобщей тунисской конфедерации труда (UGTT), Тунисской конфедерации промышленности, торговли и ремесленничества (UTICA), Тунисской лиги по защите прав человека (LTDH) и Национального ордера адвокатов Туниса (получил Нобелевскую премию мира в 2015 году).Одним из результатов национального диалога стало создание 29 января 2014 года непартийного правительства.В октябре 2014 года в Тунисе прошли выборы в Национальную ассамблею (парламент) в соответствии с новой конституцией, утвержденной властями страны в январе, а в конце года – президентские выборы, победу на которых одержал Беджи Каид Эс-Себси, лидер светской партии "Нидаа Тунис" ("Голос Туниса"). Он скончался на своем посту в июле 2019 года. После этого исполняющим обязанности президента стал спикер парламента страны Мухаммед ан-Насер.Осенью 2019 года в республике прошли президентские и парламентские выборы, которые ознаменовались крахом правящих либерально-демократических сил. В результате новым президентом республики был избран независимый кандидат Каис Саид, а большинство мест в парламенте получила партия умеренных исламистов "Ан-Нахда".События в Тунисе 2010-2011 годов положили начало серии протестов, прокатившихся по странам арабского мира. Эти протесты привели к смене власти в Египте, Ливии, Йемене и серьезным реформам в Марокко. В Сирии на фоне нестабильной ситуации в регионе разгорелся кровопролитный вооруженный конфликт властей и оппозиции, который приобрел черты межконфессионального противостояния.Переворот в Тунисе был назван "Жасминовой революцией", а события конца 2010 и начала 2011 годов, хотя и произошли зимой, стали именоваться "Арабской весной", что должно было символизировать освобождение арабских народов от авторитарных режимов на пути к социальной справедливости и всеобщему благоденствию.Мохаммед Буазизи осенью 2011 года стал посмертно (в группе из пяти человек, остальные из которых живы) лауреатом премии Европарламента имени Сахарова. Денежную составляющую получили родственники. В городке Сиди-Бузид в конце 2011 года ему установили памятник в виде тележки, на которой торговцы развозят овощи и фрукты. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки