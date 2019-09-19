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РИА Новости

В Саудовской Аравии умер экс-президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али

17:40 19.09.2019
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкЭр-Рияд
Эр-Рияд
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Эр-Рияд. Архивное фото
КАИР, 19 сен - РИА Новости. Экс-президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али, свергнутый в результате народного восстания в конце 2010 года и проживавший в последние годы в изгнании в Саудовской Аравии, скончался в одной из больниц королевства, сообщила в четверг тунисская радиостанция "Мозаик ФМ".
Сообщается, что бен Али скончался после продолжительной болезни.
Роберт Мугабе
6 сентября, 08:15РИА Новости
Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
Бывший президент Туниса Зин эль-Абидин бен Али бессменно занимал пост главы государства с 1987 года и был свергнут в результате "жасминовой революции", произошедшей в Тунисе в конце 2010 - начале 2011 года. Опасаясь судебного преследования, бен Али переехал в Саудовскую Аравию. Впоследствии суд Туниса приговорил его к 35 годам тюрьмы, а военный трибунал изменил этот приговор на пожизненное заключение за убийство демонстрантов во время акций протеста в начале 2011 года.
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Саудовская АравияТунис (страна)Зин аль-Абидин бен АлиВ мире
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