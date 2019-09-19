В Саудовской Аравии умер экс-президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али

Бывший президент Туниса Зин эль-Абидин бен Али бессменно занимал пост главы государства с 1987 года и был свергнут в результате "жасминовой революции", произошедшей в Тунисе в конце 2010 - начале 2011 года. Опасаясь судебного преследования, бен Али переехал в Саудовскую Аравию. Впоследствии суд Туниса приговорил его к 35 годам тюрьмы, а военный трибунал изменил этот приговор на пожизненное заключение за убийство демонстрантов во время акций протеста в начале 2011 года.