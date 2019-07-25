Умер президент Туниса

КАИР, 25 июл — РИА Новости. В Тунисе на 93-м году жизни умер президент страны Аль-Баджи Гаид ас-Себси.
"Сегодня утром в четверг, 25 июля 2019 года, в военной больнице в Тунисе скончался президент республики Аль-Баджи Гаид ас-Себси", — говорится в заявлении, размещенном на Facebook.
Позднее тунисская радиостанция Mosaique FM сообщила, что спикер парламента страны Мухаммед ан-Насер принес присягу как исполняющий обязанности президента.
Минувшей ночью стало известно, что ас-Себси госпитализировали. В последние месяцы он неоднократно обращался к медикам в связи с проблемами со здоровьем.
Баджи Гаид ас-Себси
Ас-Себси учился в Париже, после чего работал адвокатом.
После обретения Тунисом независимости стал советником премьера, затем занимал разные должности, в том числе генерального директора сыскной полиции, министра внутренних дел, министра обороны, а также возглавлял внешнеполитическое ведомство.
После первой Жасминовой революции стал послом в Германии, далее — спикером палаты представителей. После второй Жасминовой революции занял пост премьер-министра.
Возглавив страну в 2014-м, ас-Себси стал вторым самым пожилым президентом после главы Зимбабве Роберта Мугабе.
Аль-Баджи Гаид ас-Себси. Архивное фото