Умер президент Туниса

КАИР, 25 июл — РИА Новости. В Тунисе на 93-м году жизни умер президент страны Аль-Баджи Гаид ас-Себси.

"Сегодня утром в четверг, 25 июля 2019 года, в военной больнице в Тунисе скончался президент республики Аль-Баджи Гаид ас-Себси", — говорится в заявлении, размещенном на Facebook.

Позднее тунисская радиостанция Mosaique FM сообщила, что спикер парламента страны Мухаммед ан-Насер принес присягу как исполняющий обязанности президента.

Минувшей ночью стало известно, что ас-Себси госпитализировали. В последние месяцы он неоднократно обращался к медикам в связи с проблемами со здоровьем.

Баджи Гаид ас-Себси

Ас-Себси учился в Париже, после чего работал адвокатом.

После обретения Тунисом независимости стал советником премьера, затем занимал разные должности, в том числе генерального директора сыскной полиции, министра внутренних дел, министра обороны, а также возглавлял внешнеполитическое ведомство.

После первой Жасминовой революции стал послом в Германии, далее — спикером палаты представителей. После второй Жасминовой революции занял пост премьер-министра.