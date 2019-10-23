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РИА Новости

Новый президент Туниса Каис Саид официально вступил в должность

13:33 23.10.2019
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© REUTERS / Muhammad HamedТунисский политический деятель Каис Саид во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов в Тунисе. 17 сентября 2019
Тунисский политический деятель Каис Саид во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов в Тунисе. 17 сентября 2019
© REUTERS / Muhammad Hamed
КАИР, 23 окт - РИА Новости. Избранный президент Туниса Каис Саид в среду официально вступил в должность после церемонии присяги в парламенте страны, передает тунисская радиостанция Mosaique FM.
Согласно тексту, закрепленному в основном законе страны, он обязался "отстаивать независимость Туниса и целостность его территории, уважать конституцию и законодательство государства, действовать исключительно в его интересах".
Церемония вступления в должность нового главы Туниса прошла через десять дней после второго тура президентских выборов, на которых 61-летний профессор конституционного права и независимый политик Каис Саид одержал убедительную победу, набрав 72,71% голосов.
Его соперник медиамагнат Набиль аль-Каруи свое поражение признал и заявил, что не собирается оспаривать результаты голосования.
Первый тур голосования состоялся 15 сентября. Второй, решающий тур президентских выборов в Тунисе, в котором участвовали два кандидата, прошел 13 октября. Досрочные президентские выборы в Тунисе были назначены после смерти 25 июля 92-летнего президента Аль-Баджи Гаида ас-Себси.
Президент в Тунисе избирается на пятилетний срок.
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