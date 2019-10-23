Новый президент Туниса Каис Саид официально вступил в должность

Тунисский политический деятель Каис Саид во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов в Тунисе. 17 сентября 2019

КАИР, 23 окт - РИА Новости. Избранный президент Туниса Каис Саид в среду официально вступил в должность после церемонии присяги в парламенте страны, передает тунисская радиостанция Избранный президент Туниса Каис Саид в среду официально вступил в должность после церемонии присяги в парламенте страны, передает тунисская радиостанция Mosaique FM

Согласно тексту, закрепленному в основном законе страны, он обязался "отстаивать независимость Туниса и целостность его территории, уважать конституцию и законодательство государства, действовать исключительно в его интересах".

Церемония вступления в должность нового главы Туниса прошла через десять дней после второго тура президентских выборов, на которых 61-летний профессор конституционного права и независимый политик Каис Саид одержал убедительную победу, набрав 72,71% голосов.

Его соперник медиамагнат Набиль аль-Каруи свое поражение признал и заявил, что не собирается оспаривать результаты голосования.

Первый тур голосования состоялся 15 сентября. Второй, решающий тур президентских выборов в Тунисе, в котором участвовали два кандидата, прошел 13 октября. Досрочные президентские выборы в Тунисе были назначены после смерти 25 июля 92-летнего президента Аль-Баджи Гаида ас-Себси.