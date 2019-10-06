По данным экзит-полла, на парламентских выборах в Тунисе лидируют исламисты

КАИР, 6 окт - РИА Новости. Партия умеренных исламистов "Ан-Нахда" лидирует с небольшим отрывом на парламентских выборах в Тунисе, второе место занимает сформированная незадолго до выборов партия "Кальб Тунис" (Сердце Туниса), принадлежащая вышедшему во второй тур президентских выборов медиамагнату Набилю аль-Каруи.

По данным центра опроса общественного мнения "Сигма", умеренные исламисты получили 17,5%, "Кальб Тунис" - 15,6%.

Также в парламент проходят объединение "Аль-Карама", Свободная конституционная партия и Демократическое движение.

Первые после тунисской революции (в рамках Арабской весны) парламентские выборы 2011 года "Ан-Нахда" выиграла с 37% с огромным отрывом от конкурентов. На следующих выборах (2014) партия была второй с 27,8%.

Голосование на выборах в парламент Туниса завершилось в 18 часов веера (20.00 мск), явка избирателей составила 41,3%.