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РИА Новости

По данным экзит-полла, на парламентских выборах в Тунисе лидируют исламисты

23:40 06.10.2019
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© AP Photo / Riadh DridiПарламентские выборы в Тунисе
Парламентские выборы в Тунисе
© AP Photo / Riadh Dridi
КАИР, 6 окт - РИА Новости. Партия умеренных исламистов "Ан-Нахда" лидирует с небольшим отрывом на парламентских выборах в Тунисе, второе место занимает сформированная незадолго до выборов партия "Кальб Тунис" (Сердце Туниса), принадлежащая вышедшему во второй тур президентских выборов медиамагнату Набилю аль-Каруи.
По данным центра опроса общественного мнения "Сигма", умеренные исламисты получили 17,5%, "Кальб Тунис" - 15,6%.
Также в парламент проходят объединение "Аль-Карама", Свободная конституционная партия и Демократическое движение.
Первые после тунисской революции (в рамках Арабской весны) парламентские выборы 2011 года "Ан-Нахда" выиграла с 37% с огромным отрывом от конкурентов. На следующих выборах (2014) партия была второй с 27,8%.
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Процедура выборов в парламент Туниса
Голосование на выборах в парламент Туниса завершилось в 18 часов веера (20.00 мск), явка избирателей составила 41,3%.
На парламентских выборах на 217 депутатских мандатов претендуют около 15 тысяч кандидатов. Избранным депутатам предстоит создать правящую коалицию и сформировать новое правительство.
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